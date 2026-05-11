JFFT現身紅館任農夫演唱會嘉賓惹熱議　部分網民轟格格不入嗌回水

農夫（C君、陸永）日前於紅館開騷，驚喜邀請到超人氣YouTube組合JFFT（米爺、良少、雞翼、床哥）擔任嘉賓，踏上紅館舞台與農夫同台合唱兼大放笑彈，將現場氣氛推向高潮，然而這次合作卻在網絡上引起激烈討論。

JFFT（米爺、良少、雞翼、床哥）現身紅館任農夫演唱會嘉賓。（YouTube@The Show Must Go On）

翼Sir苦等16年終圓紅館夢

值得一提的是，成員「翼Sir」（雞翼）與紅館其實早有淵源。雞翼原來在16年前曾參加過農夫舉辦的「和音選拔賽」，可惜當時慘遭落選：「搵JFFT嚟做嘉賓，除咗同佢哋幾投契之外，係翼sir喺16年前，我哋嘅紅館搞咗一個和音選拔賽，翼sir參加過和音選拔賽，而我哋！16年前係foul走咗佢！（雞翼：所以今日俾我上一上嚟合作？）唔係！你今日上嚟我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅！」。今次以嘉賓身份獲邀，有網民感嘆：「搵到『十六年前演唱會嘅和音選拔落選人』做嘉賓，天無絕人之路」，大讚其堅持終於獲得回報。

農夫重提16年前雞翼參加演唱會和音選拔賽被foul走，表示：「你今日上嚟我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅！」（鄧穎琪攝）

粉絲大讚夢想成真極熱血

JFFT的現身令不少死忠粉絲大感激動，認為這是網絡創作者的里程碑。網民紛紛留言支持：「YouTube天團」、「JFFT夢想成真」、「嘉彥爸爸（雞翼）由天比高唱到上紅館」、「雞翼唱得很好，另外三個也有穿衣服」。對擁躉而言，看到偶像從直播間走上紅館，絕對是歷史性一刻。

網民評論。（threads截圖）

網民大嗌回水：呢場好多人失望

不過，評論區亦出現大量反對聲音，部分觀眾直指JFFT的風格與紅館格格不入，狠批：「搵呢四條唔講粗口唔識講嘢嘅發噏瘋垃圾嚟表演...最唔值就係呢場！」、「JFFT唱到上紅館是咪太癲」，甚至有人直言：「呢場慘」、「請埋啲磨轆上嚟，回水！」。

網民評論。（threads截圖）