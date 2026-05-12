鄧麗欣新歌MV AI炮製變老樣　胡希文自爆為追星同老友吵大鑊

鄧麗欣（Stephy）今年第一首派台歌《仍留在這裏》MV昨晚上架，故事講一對閨蜜由六歲相識到慶祝六十歲生日的友愛故事，所以在MV中會出現童年和老年的Stephy，從而帶出「珍惜」的人生課題。Stephy自爆被歌詞感動流涕，錄音時被監製引導眼淚決堤。而她特別邀請來自舞台劇界的胡希文（YoYo）飾演MV閨蜜，因為與她現實中老best極相似。而YoYo自爆中學時為了追星，與作為Stephy忠粉的閨蜜大吵一頓，非常搞笑。

齊齊大合照滿滿溫情。（公關提供）

Stephy本年度第一首派台歌

新歌《仍留在這裏》是Stephy本年度第一首派台歌，她說：「作曲黃千庭係第一次合作，填詞就係合作無間嘅Oscar，編曲與監製都係合作無間嘅蘇道哲。點解有呢首歌出現？經歷去年推出三首作品，都係講人生道理，所以呢首歌想講啲情感上嘅嘢。籍住呢首歌提醒自己和身邊人『珍惜』，同埋感謝我身邊嘅人，支持和陪伴我嘅朋友、家人、歌迷、同事，一直幫助我嘅人。」

二人舉手投足都十足好有姊妹Feel。（公關提供）

Stephy自爆被歌詞感動到爆喊

Stephy續說：「呢首歌講『珍惜』，人越大，經歷好多人嘅離開或失去物件，或者記憶嘅流逝，往往只會記住無咗嘅嘢，但呢首歌就係提醒大家珍惜現在擁有嘅人、事、物。填詞人Oscar，亦係今次MV導演，當我睇到份歌詞就感動流涕。歌詞唔煽情，淡淡地，但令我諗返成長嘅故事、感受。」感性的Stephy睇到歌詞即喊，錄音時更眼淚決堤。她笑說：「監製好衰，講啲說話引導我，佢唔會叫我首歌點樣唱或者個音點樣去，而係好似一個導演，引導我去諗一啲畫面，結果我一唱就喊，唱唔到落去！」

餵薯片食姊妹情深。（公關提供）

AI科技炮製幾可亂真「合照」

在MV裏，Stephy和YoYo很多生活化的場面，坐沙灘飲啤酒、打排球、做瑜伽等，還有一齊執屋。導演Oscar還利用AI科技，創造了多張Stephy與YoYo的「合照」，效果幾許亂真。YoYo笑說：「女仔執屋明明一個鐘搞掂，執咗五個鐘，因為摷到好多回憶。」Stephy認同：「好真實，摷到咩都攞出嚟玩吓，可能一個星期都執唔完。」她透露特別指定YoYo飾演MV中閨蜜，因為她與Stephy現實中一位好朋友極相似。「我有一班好朋友嘅其中一位同YoYo相似，我哋由中一開始相識，依家仍然好好朋友，無所不談嘅閨蜜，似YoYo嗰位朋友已移居英國。」她感謝YoYo飾演閨蜜，讓她翻起很多美好回憶。

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YoYo自爆為追星同老友吵大鑊

YoYo自爆曾為Stephy與閨蜜吵架，她說：「我閨蜜超鍾意Stephy，而當時我鍾意另一位男歌手，我哋會為咗你哋嘅歌上榜排位、攞獎而爭拗，仲大鬧咗一場。依家我哋仲係好好朋友，有時會攞返出嚟講，好搞笑。」