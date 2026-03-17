蔡依林廈門巡唱巨型舞台機關連環失控　險高處墮下　粉絲震怒促查

Jolin蔡依林近日才在大陸廈門舉行「PLEASURE」世界巡迴演唱會，未料演出過程中舞台機關疑似出狀況，多個大型道具運作異常，引發現場觀眾一陣驚呼！所幸Jolin臨場反應迅速，及時穩住並完成演出，但相關畫面仍讓不少歌迷看得膽戰心驚，紛紛呼籲主辦單位務必更重視舞台安全。



當晚演唱會中，Jolin在演唱歌曲《Fish Love》時，巨型裝置「真相之書」隨之移動翻頁，但就在歌曲接近尾聲時，道具明顯傾斜、書頁整個外翻大轉動，也讓站在裝置上的Jolin一度失去平衡，她立刻伸手扶住旁邊的支撐穩住身體，且專業不失鎮定地將歌曲唱完，待演出結束，工作人員才火速進入機關區域檢查。

Jolin蔡依林12月30日台北大巨蛋「PLEASURE愉悅宇宙」現場照片（微博@蔡依林工作室）

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但驚險不只這一樁，Jolin乘坐「愉悅之舟」繞場與觀眾互動時，船體在行進間多次出現前後晃動情況，穩定度明顯不足。她原本準備的舞蹈動作也因此臨時取消，只能改扶住桿子保持平衡，確保自身安全。

另外，Jolin演唱經典歌《妥協》時，需站上巨型時鐘裝置的分針完成橋段。不過道具疑似突然故障，整個橋段一度出現不穩定狀況，Jolin也被突如其來的狀況嚇了一跳，現場氣氛瀰漫些許緊張。

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不少歌迷事後在社交平台留言表達擔憂：

「人沒事就好」

「今天道具真的好多問題，還好姐非常淡定的演完了」



更強烈呼籲主辦方務必加強安全檢查，避免藝人在高空或大型裝置上表演時受到驚嚇，確保演出安全。

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