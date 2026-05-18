譚詠麟宣佈9月於紅館舉行巡迴演唱會　海報經典復刻引爆回憶殺

相隔11年，譚詠麟再在香港舉行演唱會啦！《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站，正式落實在2026年9月於紅磡香港體育館舉行。



譚詠麟相隔11年再在香港舉行演唱會。（官方提供圖片）

譚詠麟宣佈9月於紅館舉行巡迴演唱會終極篇

回首過去，譚詠麟在1984年紅館舉行首個個人演唱會《譚詠麟84演唱會》，及至1989年在紅館連開38場的《譚詠麟89浪漫演唱會》，這個香港歌手於紅館連續開個唱的最高紀錄，至今仍未有歌手能超越。譚詠麟上一次於紅館舉行演唱會，已是2015年《譚詠麟銀河歲月40載》，至今已有11年，今年2026年，這場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》不僅是一場演出，更是一次與歌迷極具歷史意義的聚首。

譚詠麟宣佈9月於紅館舉行巡迴演唱會。（官方提供圖片）

譚詠麟演繹過的歌曲超過1000首，當中大家耳熟能詳的歌曲亦超過300多首，每一首歌曲都蘊藏着每位樂迷心中的一個「你的歌，我的故事」。出名愛錫歌迷的譚詠麟為了回應歌迷多年來的期待，製作這個演唱會時與團隊絞盡腦汁，希望在歌單上能滿足每個歌迷的要求，最終決定以「雙主題、雙歌單」的模式呈現，將更多金曲與回憶，用最完整的音樂和演出，答謝每一位支持他的歌迷。

譚詠麟用最完整的音樂和演出，答謝每一位支持他的歌迷。。（官方提供圖片）

演唱會以「刻骨銘心」為主題

《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》在海報設計方面，亦盛載着譚詠麟演藝生涯中最深刻的兩大里程碑，首先是1984年在紅館舉行首個個人演唱會《譚詠麟84演唱會》，以及1994年克服萬難在大球場舉行的《譚詠麟94年純金曲演唱會》。今次海報將復刻當年這兩個演唱會的經典元素，不僅是見證譚詠麟輝煌的演藝歷史及回憶，更是一份與歌迷超越時間的情感延續。

海報設計復刻當年這兩個演唱會的經典元素。（官方提供圖片）

演唱會以「刻骨銘心」為主題。（官方提供圖片）

《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站資訊：

日期：2026年9月（詳情即將公布，敬請期待）

優先訂票：2026年6月（詳情即將公布，敬請期待）