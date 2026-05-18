譚詠麟演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

譚詠麟《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》演唱會將於2026年9月在紅磡香港體育館舉行，會在2026年6月優先開賣門票，暫未公佈公開發售時間，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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譚詠麟。（Facebook）

譚詠麟演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月（詳細日期有待公佈）

演唱會時間：暫未公佈

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：暫未公佈

譚詠麟宣佈9月開演唱會。（小紅書@藝能製作）

譚詠麟演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：2026年6月（詳細日期有待公佈）

門票發售日期：暫未公佈

門票發售時間：暫未公佈

譚詠麟表示今年會是最「刻骨銘心」的一年。（小紅書@藝能製作）

譚詠麟演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

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譚詠麟。（Facebook）

譚詠麟演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站