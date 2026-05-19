彭秀慧一口騷Talk Show2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結

彭秀慧《Single All The Way 》Talk Show將於2026年6月27日(星期四）在澳門倫敦人劇場舉行，會在KLOOK優先開賣門票，並會在金光票務、澳門售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛及場地！



彭秀慧一口騷Talk Show海報。（Facebook@Cotai Ticketing 金光票務）

彭秀慧一口騷Talk Show2026澳門 | 詳情

Talk Show日期：2026年6月27日(星期四）

Talk Show時間：晚上8時

Talk Show地點：倫敦人劇場

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $499｜A 區 $399

*只限年滿六歲或以上人士入場

彭秀慧（IG@kearenpang）

彭秀慧一口騷Talk Show2026澳門｜優先購票

優先訂票平台：KLOOK

門票發售日期：2026年5月22日（星期五）

門票發售時間：中午12時

彭秀慧一口騷Talk Show2026澳門 | 公開售票

公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網

公開開賣日期：2026年5月26日(星期二)

公開開賣時間：中午12時起

彭秀慧（IG@kearenpang）

彭秀慧一口騷Talk Show2026澳門 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。