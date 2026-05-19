王鄭浚仁舉行首個個人音樂會　集結好友兼中年好聲音兄弟幫加持

來自馬來西亞的《海豚音王子》王鄭浚仁(Rax)，近日積極於社交媒體宣傳他有「大事件」發生，令一眾歌迷十分期待。日前Rax 終於正式公布他會於2026年6月28日(星期日)，在黃埔 TIDES舉行兩場，由尚品娛樂主辦的《Rax & Fans Music Live》音樂會，當中更會於同日舉行限量入場的見面會，與歌迷渡過難忘的一日。

演唱會海報。（官方提供圖片）

王鄭浚仁舉行首個個人音樂會

是次 《Rax & Fans Music Live》乃王鄭浚仁首個個人音樂會，Rax除了會帶來多首經典歌曲以及個人新歌外，更邀請了兄弟幫蕭偉倫及趙浚承任嘉賓，到台上一同Jam歌！

今次音樂會同一天舉行上下兩場，分別是下午3時正及晚上8時正場次，票價為$880 和$580 兩種，已定於5月20日(星期三)中午12時正在 KKTIX 公開發售。兩場音樂會的歌單有不同安排，希望可以讓歌迷能有新鮮感。而當中購買了兩場 $880 門票的觀眾，更可得到音樂會當天下午5時正舉行的見面會的入場資格，唯見面會入場人數只有200位，機會非常珍貴，因此將採用先到先得制，屆時購買了兩場的首200名觀眾，大會將安排專人通知換取見面會入場證的方式。

王鄭浚仁邀請了兄弟幫蕭偉倫及趙浚承任嘉賓。(IG@raxteh)

對於今次首度舉行音樂會便已是「打孖上」，Rax坦言很感謝公司及主辦的支持，他表示到時定必會施展渾身解數，報答歌迷支持。Rax透露現已積極籌備歌單，也跟制作團隊開會密斟，期望可以給大家見到新的火花。