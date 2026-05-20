Gareth.T湯令山華語新歌《玻璃》引爆R&B浪潮　一日內超150萬收藏

許多樂迷或許還記得2024年曾在網絡上掀起翻唱熱潮的一首神秘Demo，那正是香港新生代R&B才子湯令山（Gareth.T）流傳在外的未發表創作。在歷經無數非官方版本的傳唱，以及去年倫敦演唱會上的首度公開試水溫後，這首讓粉絲苦等許久的的全新華語單曲《玻璃》，終於在5月20日零點迎來了它的官方正式版本，並以鋪天蓋地的氣勢席捲了各大音樂平台。



湯令山全新華語單曲《玻璃》終於在5月20日零點正式上線。（IG@gareth_tong）

以「清澈與易碎」為名 解碼純粹的愛戀

「這段情要刻骨銘心，愛要像玻璃般的徹底。」《玻璃》將愛情的本質隱喻為一種「清澈卻易碎」的物質。專輯介紹中提到，這首歌旨在引導聽眾去體會那種存在於心靈兩端、如同玻璃般毫無雜質的透明情感。

在網易雲音樂，《玻璃》斬獲了超過150萬次的收藏量，互動評論突破10萬條。（「網易雲音樂」截圖）

與此同時，QQ音樂上《玻璃》席捲了逾20萬收藏與2萬條熱評。（「QQ音樂」截圖）

根據串流平台即時數據顯示，該曲在上線短短數小時內，便在網易雲音樂斬獲了超過150萬次的收藏量，互動評論火速突破10萬條；與此同時，QQ音樂也同步席捲了逾20萬收藏與2萬條熱評。無數網民在深夜轉發此曲，讓「#朋友圈下起了玻璃」迅速演變成當晚最熱門的網絡彩蛋，這首作品也順理成章地成為520最浪漫的告白暗號。

在內地社媒平台「朋友圈」，一眾網民不約而同地轉發《玻璃》。（網上圖片）

湯令山透過絲滑的音符傳遞出，真摯的情感不需要過多修飾，就如同玻璃般毫無保留；他用極具辨識度的R&B唱腔與細膩的筆觸，將戀愛中那種「清澈卻又帶著脆弱」的微妙心理描繪得淋漓盡致。這也是湯令山繼《顏色》之後，向華語市場交出的第二支包攬全創作的Mandarin力作。

湯令山《顏色》。（MV截圖）

從Demo雛形到全面爆發 等待兩年的浪漫結晶

追溯這首歌的誕生軌跡，其實充滿了互聯網時代的傳奇色彩。2024年，歌曲最初僅以Demo（音樂小樣）的形式在網絡上悄然現身，卻憑藉極高的旋律性，在樂迷與網絡翻唱歌手之間自發性流傳，累積了極高的人氣。

2025年湯令山在倫敦演唱會上首次演唱《玻璃》。（小紅書圖片）

隨後在台北演唱會，湯令山再次演唱《玻璃》。（小紅書圖片）

2025年湯令山在倫敦演唱會上首度將這首歌搬上舞台，其驚艷的Live現場再度引發海內外歌迷的熱烈期盼；歷經兩年的沉澱與精雕細琢，這首備受矚目的官方正式版本終於在2026年的520當天迎來全球首發。

湯令山《玻璃》MV將於2026年20：00全網首播。（IG@gareth_tong）

身為畢業於頂尖學府伯克利音樂學院的實力派R&B新星，1999年出生的湯令山近年來憑藉《緊急聯絡人》、《顏色》等代表作在粵語與華語樂壇雙軌並進。他更在2025年以具備深刻思想性的作品《遇上你之前的我》榮登十大中文金曲之列。

港台「第47屆十大中文金曲」頒獎典禮上，Gareth.T（湯令山）憑《用背脊唱情歌》奪得「全球華人至尊金曲獎」。（葉志明 攝）

而這次在《玻璃》中，湯令山巧妙地將男女間的情感具象化：「我愛得很透明像是玻璃，茫茫人海中還是選擇妳。」《玻璃》歌詞中毫無保留的直白傾訴，不僅有力地強調了奉獻與陪伴的溫度，更恰好踩中了當代年輕人在節日裏渴望大膽表白的心靈軟肋。