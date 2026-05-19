Ian陳卓賢啟德演唱會門票秒殺　強勢加開三場約定樂迷每晚8時23分

陳卓賢Ian首個於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》，原定六場門票火速售罄，主辦及經理人公司MakerVille正式宣佈加開三場（7月30、31日及8月1日）。演唱會每晚準時於晚上8時23分揭幕，這個對Ian今年2026年別具意義的時刻，提醒樂迷準時入場，與Ian陳卓賢一同走上「成長」的旅途。



陳卓賢Ian個人演唱會《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》宣佈加場。（IG@iancychan）

陳卓賢盼與觀眾攜手創造共同回憶

對於觀眾的熱烈支持，Ian以一貫真摯態度回應，並透露已與導演細榮積極籌備互動環節。他表示：「很感謝大家的支持。這次演唱會，每晚上都會有些不同的環節，還有一些驚喜。我最近寫了一些新歌，讓觀眾有很高的參與度。希望大家入場後，不止是觀看和聆聽這個演唱會，而是一起參與、一起創造一些難忘的回憶。」Ian目前正全力綵排，務求以最佳狀態與大家見面，為每位入場觀眾帶來一場值得享受的演出。

陳卓賢Ian目前正全力綵排，務求以最佳狀態與大家見面。（IG@iancychan）

演唱會以《GROWTH》為主題。Ian特別強調，這並非單純宣告「我已經成長了、不同了」，而是希望與大家一起面對成長這件事。他說：「成長是我們每一個人都要面對的事。成長當中包含很多顏色、情緒，以及很多不同的階段，這是大家一起經歷的。所以這次選擇『Growth』為主題，就是想與大家一起重溫，或者一同探討這個題目……我自己也一直在成長，我相信世界上每一個人其實都一直在成長，所以我覺得這是一個很有意義的主題。」

此次Ian演唱會以《GROWTH》為主題。（IG@iancychan）

演唱會準時晚上8時23分揭幕

演唱會將同步見證Ian自出道以來，在音樂、心態與演出上的深刻蛻變。而啟德體藝館作為全新大型場地，亦將見證他首次挑戰橫跨三星期、合共九場的個人演出。Ian深信，成長是每個人都必會經歷的旅程，當中有著不同的情緒與階段，期望用音樂與大家一同感受、互相扶持。

演唱會「8時23分」開場，每月23日推出新歌，這是對Ian來講別具意義的時刻。（IG@iancychan）

特別值得留意的是，演唱會海報及宣傳上出現的「8時23分」，一個不在時鐘刻度上的時間。Ian今年特意選在每月23日推出新歌，今次演唱會亦定於晚上8時23分開場，以這個對他別具意義的時刻，提醒大家準時入場，與Ian 陳卓賢一同走上「成長」的旅途。