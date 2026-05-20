郭嘉駿沉澱3個月推出新歌《呆等》　ＭV曬「老婆」應援物超Sweet

沉澱3個多月，ERROR成員193郭嘉駿今日（20日）重新出發，推出全新個人單曲《呆等》，邀得潘宇謙（Anson Poon）作曲與黃偉文（Wyman）填詞；陳考威（Gareth）繼《Keep Walking》和《你的名字 我的聖詩》後再任監製，三強聯手為193再出發吶喊助威！



畫面好感染力。（公關提供）

自嘲「貪慕虛榮」碼實叱咤金牌監製

193說：「今次再次跟Gareth合作，明顯是因為我『貪慕虛榮』，事關Gareth是在《叱咤》得獎的金牌監製，一定要碼實他吧，哈哈！我跟Gareth表明想營造千禧年代的K歌曲風，當AP與Gareth製作好Demo後，我便提議邀請Wyman填詞，而且交由他全權處理，一來是因為我相當信任Wyman；二來不想因為我們諸多意見而侷限了Wyman對歌曲的想像，影響到他的發揮！」

ERROR成員193郭嘉駿。（公關提供）

193收到歌詞驚呼神奇：完美描述我呢幾個月嘅等待

以往偏好「我手寫我心」親自填詞的193，坦言收到Wyman的歌詞時不禁心中暗喜，驚呼神奇。他說：「今次我沒有同Wyman說明想寫的內容，但這套歌詞厲害之處是，在開首時已完美描述了我之前數個月的『等待』狀態；隨後便將這種『等待』轉化為對愛情的期盼，寫出只要你耐心等待，終有一天會遇見對的人與事。而且其中有一些概念相當有趣，例如『偶像要用那長期的等 偶像化』，起初我也看不懂，再三細閱後才領略到箇中真諦，其實Wyman意指偶像初出道時可能乏人問津，根本甚麼都不是，連KOL也算不上，需要透過不斷的等待，以及自我提升，才能獲得認同與成功，最終方能成為大家心目中的真正偶像。」

全新個人單曲《呆等》。（公關提供）

經一事長一智，三個月的休息、沉澱後，193亦有所誤，說：「每個人都有自己的目標，但沒有人可以一步登天，所以凡事不可操之過急，我們不但需要時間去消化各種狀況，更需要時間去累積實力與成果，像雪球一樣越滾越大才能成就終極目標！」

超寵粉的193郭嘉駿。（公關提供）

520向「老婆」分享心路歷程

既然193新歌《呆等》是講述對愛情的期盼，於520推出當然最適合不過，正好趁意義非凡的520向各位「老婆」分享這段日子的心路歷程，盡訴心中情！193說：「新歌《呆等》MV刻意不設女主角，因為我主要想表達在呆等期間，不只是呆等，只要自己不斷努力進修，對未來保持期盼，便能心想事成。」新歌MV以冷凍倉為拍攝主景，展示193這段期間的生活狀態，絕對不止是呆等！他說：「我挑選了一些對自己人生影響深遠的心理學與哲學書到現場，事關以前的我太過執著，所以較容易陷入負面情緒當中，隨著我最近經常看書，放慢了生活節奏後，立即豁然開朗，頓覺自己的人生已經很快樂！」

魅力盡顯。（公關提供）

ＭV曬「老婆」應援物

向來寵粉的193，更專誠帶同「老婆」所贈的應援物亮相《呆等》MV，相當Sweet！193說：「MV中的紅色手幅是我人生中收到的第一項應援物；其中有一些相集恍如我的成長片段，紀錄了出道前至出道幾年後的歷程，這些都是我一直珍而重之的心意，所以希望透過MV讓大家知道，就算我在呆等的過程中如何頹廢，只要看到各位Fans的無條件支持，便有動力行下去，我一定要堅持下去，絕不放棄！」

「老婆」所贈的應援物一起亮相。（公關提供）

希望將來自彈自唱給歌迷聽

除了歌迷的應援物外，193 在MV中更加插了一把結他：「在等待期間，一直有自我增值，包括學唱歌，學結他，希望將來有機會自彈自唱《呆等》給歌迷聽，大家要等我呀！」想深入了解沉澱3個多月的193，各位老婆記得到各大音樂平台收聽新歌《呆等》，當然要今晚（20日）八時欣賞193悉心準備兼愛意盎然的MV，齊齊陪伴193重新出發吧！