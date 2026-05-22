Gareth.T湯令山新歌《玻璃》內地爆紅　網民期盼與Moon Tang復合

香港華納唱片歌手Gareth.T 湯令山的新歌《玻璃》5月20日凌晨時分發行，爆紅網絡。歌曲的釋出不僅引發了外界對其「新戀情」的猜測，更將他與前女友鄧凱文（Moon Tang）的舊情再度推上風口浪尖。

Gareth.T 湯令山的新歌《玻璃》5月20日凌晨時分發行。（Spotify截圖）

湯令山《玻璃》在內地網絡爆紅

香港華納唱片旗下歌手湯令山的新歌《玻璃》近期在內地網絡爆紅，引發廣大網民在社交平台集體刷屏分享，然而這股熱潮在帶來高熱度的同時，也伴隨著不少爭議與輿論反彈。有部分內地網民對此感到疲勞，甚至直言當打開朋友圈發現滿屏都是這首歌曲的這一刻，對歌手本人湯令山的嫌惡感瞬間到達了頂峰。

湯令山的新歌《玻璃》近期在內地網絡爆紅。（Threads）

湯令山疑似戀情有新進展

隨著歌曲的走紅，湯令山的感情生活再次成為大眾關注的焦點。他過去曾公開表示「要等到自己找到一個愛得很透明的人才會發布這首歌曲」，這番言論讓不少網民猜測他是否已經找到了新的戀情。

自己找到一個愛得很透明的人才會發布這首歌曲。（IG截圖）

湯令山爆再愛的時候先會發《玻璃》。（小紅書網民分享的IG聊天）

不過也有網民反駁認為，這顯然只是因為粉絲不斷催促，他才在當時頭腦發熱的情況下提前發布歌曲，更有甚者在網絡開玩笑表示：「其實正在與填詞人黃偉文拍拖，剛製作完專輯《THE PROTÉGÉ》。」

作詞人黃偉文參與了湯令山新專輯《THE PROTÉGÉ》的製作。（IG@gareth_tong）

網民盼湯令山與Moon Tang復合

此外這首歌曲的熱播也讓湯令山與前女友鄧凱文（Moon Tang）的舊情再次被推上風口浪尖。大量內地歌迷在網絡上瘋狂刷屏，紛紛表示希望兩人能夠復合，這種現象隨即引發了部分忠實樂迷的強烈不滿。有歌迷指出，湯令山是自己最喜歡的新生代歌手，但大眾對於這段感情的處理方式令人難以理解。歌迷認為兩人其實並不合適，而且已經分開了很久，不明白為什麼至今仍有大量網友不斷起鬨。評論批評這種天天期盼復合的輿論氛圍對女方非常不公平，不應當再將這兩個人強行捆綁在一起。