陳康堤音樂會唱功引發兩極網戰　父親陳奕迅昔日金句變最強迴力鏢

歌神陳奕迅（Eason）愛女陳康堤（Constance）近日現身《拉闊音樂會少於三》聯乘MC 張天賦與Gareth.T 湯令山齊開騷，慘遭網民狠批唱功，更讓父親當年的金句「搞好啲聲」變成射向女兒的重裝迴力鏢。



演唱會海報。（IG＠cr881903）

網民狠批：「江湖難免人事，但江湖還需本事」

歌神陳奕迅（Eason）的愛女陳康堤（Constance）進軍樂壇，本應是備受矚目的盛事，怎料《拉闊音樂會少於三》唱歌視頻流出後卻出乎意料地引來排山倒海的負評。大批網民在社交平台及論壇毫不留情地直斥其唱功，留下「救下你唔好再唱」、「真係好難聽呀」、「可唔可以轉行 please」等刻薄留言。甚至有網絡創作者特地製作影片，狠批康堤「冇天份冇實力」，更譏諷笑言如果陳奕迅自己教唔掂，大可以考慮找容祖兒幫忙填補這塊短板。

陳康堤、張天賦、湯令山同台演唱。（IG@chufune）

網民狠批陳康堤唱功。（Threads）

這場風波最諷刺的地方，莫過於當年的陳奕迅正值事業如日中天的全盛時期，面對當時青黃不接的樂壇，他曾底氣十足且狂妄地丟下一句，叫台上的歌手們「搞好啲聲」。當時這番言論震懾全場，無人能夠挑機。誰也想不到，二十年後的今日，這句出自父親口中的金句，竟然變成了網絡上攻擊他親生女兒的最強「迴力鏢」與重裝武器，令不少樂迷感嘆命運的巧合與殘酷。

大眾對星二代「憎人富貴」的極端嚴苛

看著今日被推上風口浪尖的陳康堤，不少資深網民與評論人紛紛表示，這幕場景像極了二十年前的鄭欣宜。星二代一出道，雖然天生自帶頂級資源與聚光燈，但代價卻是雙腳一踏入娛樂圈，就註定被永遠掛上「阿邊個個仔/女」的隱形標籤。大眾在「憎人富貴厭人窮」的集體心理作祟下，對這群權貴後代的容錯率往往低得近乎病態，通常會直接跳過新人的摸索期，硬生生將一個初出茅廬的新人，去與他們父母企立在華語樂壇頂峰時的狀態作正面比較。

當年肥姐沈殿霞在鏡頭前表現得再大體、人緣再好，當二十年前欣宜在電視節目上給了吳卓羲輕輕一吻時，一樣被全港網民集體惡搞並笑到體無完膚。評論指出，欣宜當年如果一直躲在父母那座巨大且溫暖的庇蔭之下，大眾可能永遠只會用帶著偏見的濾鏡去看她。直至肥姐離世、光環褪去，被迫獨自面對狂風暴雨的欣宜，才憑藉著《女神》、《擁抱愛》等一首首用血汗換來的代表作，硬生生打破宿命、獨當一面。

網民聯想到當初的鄭欣宜。（Threads）

該給新人時間「賣進步」還是「唱得難聽就是大鑊」

面對鋪天蓋地的惡評，網絡輿論隨即分裂成兩大陣營，引爆了一場關於「娛樂圈消費本質」的邏輯大戰。護航的一方抱著體諒的心態，認為陳康堤本質上只是個單純喜歡音樂、喜歡唱歌的年輕人，身邊既然擁有普通人夢寐以求的頂尖資源，媽媽有 Fashion collection、爸爸有幾十年的殿堂級唱歌經驗，女兒近水樓台去請教、去利用，完全合情合理。這一派網民呼籲大眾應該給予星二代多一點發展的空間，包容新人的不完美，陪伴她一起「賣努力、賣進步」。

網民呼籲大眾應該給予星二代多一點發展的空間。（公關提供）

然而，這種「進步論」隨即遭到現實派網民的無情狙擊與反駁。反對者用了一個極其貼地的「餐廳食飯論」來一針見血地回應：「假如你去餐廳食飯，碟餸煮得好難食，難道你會同自己講，等間餐廳慢慢進步、遲啲就會好食㗎啦？唔通咁樣你都繼續幫襯？」