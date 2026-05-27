CORTIS成員介紹｜BTS師弟全網爆紅4大原因+新歌〈REDRED〉奪榜首

韓國新人男團CORTIS於2025年8月出道，同年9月發行首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，便以黑馬之姿強勢奪下2025 MAMA最佳新人獎。隨後更憑藉第二張迷你專輯《GREENGREEN》中的主打歌〈REDRED〉，多次登上Melon日榜第一名。作為娛樂巨頭HYBE旗下廠牌BIGHIT MUSIC繼BTS（防彈少年團）後，時隔六年重磅推出的全新男團，五位成員全體展現I+P（內向隨性）人格、熱愛貢獻怪表情的少年，正用極其抽象且不可預測的姿態，在全世界瘋狂圈粉。究竟這五位獨具個性的成員分別是誰？以下就為大家逐一解碼他們的個人魅力與團隊爆火原因！



韓國男團CORTIS於2025年8月出道。（X@cortis_bighit）

CORTIS五位成員全體展現I+P（內向隨性）人格。（IG@cortis）

作為常規K-pop既定公式的顛覆者，CORTIS主打罕有的「全能型自給自足」路線。縱然全團5位成員平均年齡極低，當中最年長的一位亦僅僅 20 歲，但上至音樂詞曲、下至舞蹈編創以至概念影像內容，他們都堅持親力親為。更特別的是，團隊內部打破了傳統組合的固定擔當分工，五人皆以「共同創作者」的平等身份靈活合作。

CORTIS｜5人5色！成員個人魅力配置解碼

混血隊長MARTIN（馬丁）｜HYBE御用天才製作人

身高：191cm

生日：2008年3月20日

擁有超過190公分、剪著俐落金髮的視覺壓迫感，加韓混血的隊長馬丁在團內負責流利的英文輸出。出道前他便曾為Tomorrow X Together、ILLIT等多組HYBE藝人創作歌曲，更一手包辦了第二張迷你專輯《GREENGREEN》大熱曲目〈ACAI〉與〈TNT〉的底層編曲。舞台上他是冷酷的 Rapper，私底下卻是個連點外送都會糾結半天的極端內向型人格，反差萌十足。

MARTIN 馬丁（weibo@CORTIS_BIGHIT）

編舞奇才JAMES (趙雨凡)｜神級全能少年

身高：178cm

生日：2005年10月14日

出生於台北的中泰混血成員趙雨凡，履歷精彩得像一部冒險史。從小練習冰球、擁有跆拳道黑帶，赴韓後更展現驚人的藝術天賦。作為隊內的編舞支柱，他在練習生時期就參與了 ILLIT〈Magnetic〉與 TXT〈Deja Vu〉的詞曲和編舞設計，用深夜的汗水證明自己絕非僅靠顏值上位。

JAMES 趙雨凡（weibo@CORTIS_BIGHIT）

初戀臉配核彈低音JUHOON（金主訓）｜反差侵略性魅力

身高：178cm

生日：2008年1月3日

曾是童模與籃球少年的金主訓擁有乾淨無害的「初戀臉」。然而他一開口，卻是 K-pop 罕見的「Deep Voice」超低沉嗓音。在Rage-trap風格的重鼓點中，他那被粉絲戲稱為「核彈級低音砲」的歌聲如同重錘般精準砸向耳膜，自帶極強的侵略性。

JUHOON 金主訓（weibo@CORTIS_BIGHIT）

16歲創作大魔王SEONGHYEON（嚴成玹）｜INTP 音樂大腦

身高：177cm

生日：2009年1月13日

2009年出生的嚴成玹是隊內的創作發動機，年紀輕輕卻擁有5年的練習生資歷。身為標準的INTP音樂宅，他在團體日常影片中常常處於「靈魂出竅」的嫌棄臉狀態；可是一旦回到錄音室，他對複雜和弦與Y2K復古元素的解構能力，連資深音樂人都感到震驚。

SEONGHYEON 嚴成玹（weibo@CORTIS_BIGHIT）

09年壓軸忙內KEONHO（安乾鎬）｜「小車銀優」的視覺天賦

身高：180cm

生日：2009年2月14日

同樣出生於2009年的忙內安乾鎬，因精緻五官與溫柔氣質，出道便被封為「小車銀優」。除了舞台上驚人的直拍吸引力，他私底下更是官方幕後影像的秘密剪輯師，習慣用Z世代特有的DV視角記錄哥哥們最真實的模樣，高級臉與創作者身份的結合讓他討論度居高不下。

KEONHO 安乾鎬（weibo@CORTIS_BIGHIT）

盤點CORTIS爆紅的四大關鍵原因

除了五人五色，到底他們有什麼獨特魔力，能令大批非K-Pop粉絲都紛紛淪陷？

1. 打破傳統框架團名暗藏超脫世俗玄機

（weibo@CORTIS_BIGHIT）

CORTIS一出道就表明不走尋常路，團名意為「Color Outside The Lines」（跳脫框架的色彩），象徵5位成員不被任何風格定義。全團散發著一種難以言喻的獨特能量，成功用不尋常的「怪」擄獲大批粉絲的心。

2. 擁有「吃CD的歌唱實力」

（weibo@CORTIS_BIGHIT）

聽過他們的歌，絕對會被魔性旋律洗腦。人氣歌曲〈GO!〉和〈FaSHioN〉充滿動感節拍與創意聲線，帶來一聽就上癮的快感。最厲害的是，這些作品全由成員們從日常生活中汲取靈感、一起「玩」出來，全能創作才華不容小覷。

3. 私下毫無偶像包袱

（weibo@CORTIS_BIGHIT）

除了舞台上的帥氣，他們私底下根本是「迷因輸出者」！身為Z世代的他們熱衷於在社群分享生活，但貼文裡滿是奇異影片與各種謎之角度的照片。打開他們的官方帳號就像進入大型腦洞現場，隨處是驚喜，成為網路上引發熱議的幽默擔當。

4. 團員日常真實互動

（weibo@CORTIS_BIGHIT）

五位成員彼此感情緊密，私下打鬧的日常非常真實。一逮到機會就捉弄團員的爆笑片段讓粉絲回味無窮。這種毫無架子的搞怪個性與互動，反而成為了他們最吸引大眾的另類圈粉點。