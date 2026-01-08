Cortis穿搭｜拆解5位成員私服5種風格 各有不同文化來源時尚脈絡

近來隨著Cortis的人氣快速攀升，關於他們的討論也不再只停留在音樂或舞台表現上，私下穿搭同樣成為粉絲與潮流圈關注的焦點。



你或許也曾在社群上看過「這就是Cortis風嗎？」、「Cortis風要怎麼穿？」之類的討論聲量——當一個團體足夠受到關注，而成員們的造型又具有鮮明辨識度時，風格自然會被命名、被歸類，於是「Cortis風」這個說法也就隨之誕生。

不過，如果真的細看CORTIS成員們私下的穿搭，其實會發現他們並不是在追求某一套統一的穿衣公式。相反地，每個人的風格都有清楚的來源與脈絡，只是這些風格線索在同一個團體裏同時存在，才讓外界用一個較為概括的詞去統稱它。也因此，與其問「什麼是Cortis風」，不如回到每一位成員身上，看看他們分別從哪些文化、音樂場景與時尚脈絡中汲取靈感。

當你開始拆解這些細節，就會發現所謂的「Cortis風」，其實是一張範圍很廣、而且完全有跡可循的穿搭地圖。今天，就從這個角度出發，帶大家一次整理Cortis各成員的穿搭風格與背後的文化來源。

大家都在說「CORTIS風」，但其實他們每個人穿得很不一樣

馬丁｜Grunge × 90 年代街頭 × 嘻哈叛逆

隊長馬丁的穿搭一直是話題焦點，其風格讓人很容易聯想到90年代的Grunge與早期街頭風格。90年代的Grunge不只是音樂分支，更是一種文化與穿搭態度──它起源於西雅圖，以抗拒主流審美與經濟壓抑的反叛精神為核心，當時的樂手們常穿著來自thrift shop（古著店）的衣服，組合出粗糙、oversized、層次混搭的造型，形成一種強調自由與不羈的街頭美學。這種風格結合破洞牛仔、寬鬆襯衫、法蘭絨外套與復古球鞋等單品，象徵對傳統時尚規範的顛覆。

馬丁自己曾提及，穿搭靈感來自《絕命毒師》（Breaking Bad）中由Aaron Paul飾演的Jesse Pinkman以及Nirvana主唱Kurt Cobain。Cobain的穿衣方式具體體現了Grunge的「反時尚（anti-fashion）」精神：透過thrift、oversized與隨性疊穿表達對既定潮流的抵抗與自我宣示。

此外，Jesse Pinkman則呈現出90年代早期嘻哈街頭文化中那種寬鬆剪裁與街頭態度的影響，寬大上衣、運動鞋款與不刻意修飾的日常感，都是這條脈絡下常見的樣貌。馬丁的穿搭不只是符號堆疊，而是從這些具有文化意義的歷史線索中取材、重組成一種屬於自己且有故事的個人風格。

安乾鎬｜美式復古街頭：日常中的層次與氣場

安乾鎬的路線則偏向一種美式復古街頭的精神。與高冷或意識流的風格不同，這種穿搭看似隨性，實則非常考驗對比例、層次與質感的直覺。

它不像極端剪裁那般刻意修身或誇張，也不像Grunge那樣偏重反叛性，而是透過復古單品（如舊球鞋、簡約上衣、經典丹寧）與街頭日常語彙混搭出一種「自在卻有味道」的輪廓——就像是出門前隨便抓的衣服，但自然流露個人審美。這種路線在時尚圈也有對應，比如過去許多街拍風格就會用vintage單品與簡約設計結合，形成一種「不造作但很懂穿」的氣場。

趙雨凡｜直覺為先的拼貼式穿搭

趙雨凡則在風格上更難被單一定義。他以「當下感覺」為主要搭配原則，不固定在某一個風格流派中。

這種不被框架綁住的穿衣態度本身就是街頭文化中的一種重要觀念：穿搭是表達當下心境與個人能量的方式，而不是為了取悅某種審美標準。在當代時尚語言中，這也反映了很多人對風格的理解：它不必被制度化或劃分得過於清楚，而是根據個人感受不斷調整與混搭。

金主訓｜Hedi Boy：纖細剪裁美學的當代演繹

與馬丁的混搭派不同，金主訓的穿搭更靠近一種極具辨識度的剪裁美學，即所謂的HediBoy。這種風格的核心在於纖細的比例、美妙的線條與極簡化的輪廓語言──它的起源可追溯到時尚設計師Hedi Slimane在男裝界的推動。

他透過極細的剪裁、緊身牛仔與窄版西裝，打破傳統男裝中對強壯、飽滿身形的偏好，讓如筆直肩線、修長腿部比例與緊身褲款成為風格象徵。在這個脈絡下，金主訓身上那種接近「骨感」比例的視覺語言，其實正是歷史中一套具象徵性的設計美學延續。這種風格對穿著者的身材比例要求極高，但成功駕馭時極具現代感、冷峻又不失當代精緻。

嚴成玹｜Indie Sleaze 的浪漫頹廢語言

嚴成玹的穿搭則更與Indie Sleaze藝術與音樂文化相呼應。Indie Sleaze作為2000年代中期到早期2010年的流行風格一種，原生於後龐克復興的音樂場景，並在紐約與倫敦等地逐漸形成一種文化標誌。這種美學強調對70、80與90年代低成本、迷幻與混亂感的再詮釋——既懷舊又不完美，擁抱舊衣與年代感單品，並帶有一種「隨性、帶痕跡」的絕對個人態度。

這種風格與搖滾樂隊、夜生活、影像文化有強烈關聯，被廣泛應用於具備反叛與自由精神的穿搭中。嚴成玹常從英國搖滾樂隊The Libertines主唱Pete Doherty的穿衣選擇中汲取靈感—那種混合隨性和精心不修邊幅的造型，具體呈現了Indie Sleaze的經典氛圍。

其實「Cortis風」會被拿出來討論，本身就已經說明了一件事——Cortis確實穿得有記憶點，也足夠讓人想模仿、想拆解。只是當我們真的把成員們的穿搭一個個攤開來看，會發現與其說他們創造了一種全新的風格，不如說是把過去早就存在的文化語彙，用很自然的方式重新穿在身上。

從搖滾、街頭、復古，到不同年代的時尚人物與音樂場景，這些元素本來就一直存在，只是透過Cortis被更多人同時看見。也正因為每個成員都沒有被同一套公式綁住，才讓整個團體的穿搭看起來既鬆又有態度，甚至讓人誤以為那是一種「說得出口卻很難定義」的風格。

或許，「Cortis風」最有趣的地方，不在於它到底算不算一種風格，而是在於它提醒了大家一件很簡單的事——穿搭本來就不需要被定義得那麼清楚，找到自己認同的文化線索，穿得舒服、穿得像自己，才是這個詞真正成立的原因。

