Cortis著用台灣新銳品牌Troubled Waters　暗黑美學憑甚麼爆紅？

如果你有在關注近年K-pop與時尚的交集，應該會發現一件事——現在的韓團，早就不只是「被造型師打扮好」這麼簡單，穿搭本身已經成為團體形象與展現個人品味的重要部分。



而當紅韓團Cortis，正是這股趨勢裏相當有代表性的一組，成軍的短時間內，因為時尚品味在線，以及整體風格符合時下年輕人喜愛，因此成功跳脫，也用自身歌曲和舞蹈成功席捲國際各地的粉絲。

在Cortis過去幾次因為AAA、金唱片頒獎典禮去台灣時，成員在公開場合的穿搭選擇，也出現了台灣品牌，除了過去報導過的NAMESAKE以外，這次我們也找到了另一個台灣品牌Troubled Waters被趙雨凡和金主訓著用，今天就為各位好好介紹一番這個新銳品牌。

Cortis穿上的Troubled Waters是什麼品牌？

Troubled Waters成立於2024年，至今不過也才進入了第二年的時間，但卻是一個在短時間內快速累積能見度的台灣新銳品牌。從被DEAN等國際公眾人物著用，到也與FFFPostalService、Marcel Everette等海外單位展開合作，Troubled Waters並非靠單一話題爆紅，而是以穩定且一致的風格輸出，逐步被不同文化圈層認識。

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品牌由Polo Zheng與Ken Rao兩位共同主理，團隊橫跨日本與台北，有清楚的分工結構。加上兩人過去都已經有成立過品牌的經驗（Polo的CHEN-G以及Ken的Professor E.）因此雙方都有一定的想法，也對於做品牌能夠更加駕輕就熟，並且激發出有趣的碰撞。

在美學上，Troubled Waters延續兩位主理人本身喜愛的風格，並不走討好市場的路線，而是將來自內在情緒、反抗心理與次文化養分的交會體現出來，可能看似有些暗黑、有些攻擊性，但細看你會發現，單品本身暗藏許多會讓你反覆細品的細節。

而在金唱片的階段，Cortis到台灣參加時，想必也是經過了一番造型打扮，其中台灣代表趙雨凡，以及另一成員金主訓，就都分別穿上了Troubled Waters的褲款。趙雨凡所著用的是Blistered Work Pants，金主訓所著用的則是Mummy Pants。當天Cortis成員是以一身全黑路線呈現穿搭風格，而本身就也多是黑色單品的 Troubled Waters，非常適合喜歡穿著黑色系單品的朋友們。

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此外，其實早在去年九月份時，趙雨凡就已經有著用過Troubled Waters的外套。當時Cortis一行人一起在國外拍攝，趙雨凡當時就是穿著Onizuka Track Jacket外套拍照，默默地支持台灣品牌。

對一個還在成長中的品牌來說，從來不只是看社群上的曝光次數而已，「被誰穿、在什麼場合出現」也同樣非常重要。這次Troubled Waters被Cortis成員選中，並不是出現在高度設計、為表演量身打造的舞台造型，而是在實際行程中、需要面對媒體與鏡頭的公開場合，反而更接近日常狀態，也讓品牌的調性看起來更加真實。這樣的穿搭被看見，除了多了一個被大家認識的機會，也傳遞出Troubled Waters的設計，不只是存在於形象照或Lookbook裏，而是真的能被穿進生活的服裝。

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