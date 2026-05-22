陳粒演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結+座位表

陳粒《「一粒」十周年巡回演唱会》將於2026年8月8日 (星期六)在紅磡香港體育館舉行，會在大麥、紛玩島優先開賣門票，並會在URBTIX、城市售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛及交通！



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陈粒「一粒」十周年巡回演唱会（Facebook@Golden Deer Jr Entertainment）

陳粒演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月8日 (星期六)

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：$988/$688/$488

陳粒演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：大麥、紛玩島

門票發售時間：6月9日（星期二）下午1時正

陳粒（Weibo@陳粒_）

陳粒演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：URBTIX、城市售票網

公開開賣日期：2026年6月10日 (星期三)

公開開賣時間：早上10時正

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優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

陳粒（Weibo@陳粒_）

陳粒演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

陳粒演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站