即將入獄！NONO性侵未遂仍判2年6月　妻子「燦爛聚餐」照曝光

台灣藝人NONO（陳宣裕）涉及多起性侵案件，在2008年至2013年間，NONO利用藝人身份，以「介紹工作」「順路送回家」為由誘騙新人至車內、住處等私密空間實施侵害。案件曝光後，台灣檢方最終鎖定6名受害者，以7項罪名向NONO提起公訴。



藝人NONO陳宣裕（中）遭檢方起訴從重量刑。（聯合報授權使用／資料照片）

NONO維持一審原判2年6月

一審階段，法院認定NONO曾意圖對一名女子強行發生性行為，後因對方奮力反抗而未遂，故依強制性交未遂罪，判處其2年6個月有期徒刑；其餘5名女性的指控因「僅有被害人陳述，缺乏物證或目擊者」法院認為檢方提出的證據不足，因此該部分判決無罪。近日據台媒報導，NONO一案的上訴期限已於本月20日屆滿，臺灣高等檢察署並未提起上訴，二審維持原判決2年6月有期徒刑，檢方近期將會通知其入獄服刑。

NONO被指控曾性侵多名女性。（fb@NONO 陳宣裕）

NONO妻子朱海君近況曝光

隨著判決結果出爐，NONO的妻子朱海君近況同時也引發熱議。在NONO宣判前晚，朱海君心情看似並未受案件影響，更與好友向蕙玲、吳俊宏、袁小迪妻子等人聚餐聚會，現場氣氛輕鬆熱絡。事後向蕙玲曬出聚餐合照，並留言：「開心相聚，謝謝娘和妹妹請客的豐盛晚餐。」

NONO妻子朱海君近況曝光。（IG@mikaxiang0217）

朱海君現身聚會面容憔悴

從曝光的畫面可見，朱海君臉上掛著燦爛笑容，不過整體氣色偏憔悴、身形也略顯消瘦。近年來，即便丈夫深陷官司，朱海君仍持續接演商演活動，維持穩定收入來源。自NONO捲入性侵、猥褻案後，多次傳出與妻子朱海君婚變，不過夫妻雙方始終未對相關傳聞作出公開回應。