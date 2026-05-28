林家謙驚喜宣布推出第七張專輯　五首翻唱影視金曲致敬顧嘉輝

林家謙（Terence）5月27日宣布推出第七張音樂專輯「Five Easy Pieces」，向著名已故音樂人顧嘉輝先生致敬，收錄五首翻唱作品：《畫出彩虹》、《那天再重聚》、《大亨》、《親情》及《小時候》，並將於5月29日24:00在各大音樂平台上架。

林家謙新碟Cover（IG@terencelam0903）

林家謙打破「休息論」放超強回馬槍

樂壇唱作才子林家謙向來不按牌理出牌。他年初在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》台上曾感性發表「休息論」，直言：「我諗好多創作人都需要休息吓再吸收吓，我都需要。」 讓大批忠實歌迷做好心理準備，以為林生即將會短暫「神隱」或放慢腳步。

沒想到這番話只是林家謙放的煙幕彈！他先在IG限時動態鬼馬預告有新動作，正當網民紛紛熱烈瘋傳他是否要出全新單曲、或是推出《evergreen》黑膠唱片時，他竟然在5月27日投下超大震撼彈，無預警宣布推出第七張全新音樂專輯《Five Easy Pieces》！這張萬眾期待的七專，更破天荒敲定於5月29日24:00在各大音樂平台全線上架，速度快到讓樂迷殺個措手不及。

林家謙明言「想抖抖」。（葉志明 攝）

致敬廣東歌黃金盛世 翻唱顧嘉輝五大影視神作

林家謙這張全新七專《Five Easy Pieces》分量極重，核心概念是向已故的香港樂壇教父、著名音樂人顧嘉輝先生致敬。整張專輯宛如時光機，帶領聽眾重返香港最鼎盛、最輝煌的歌影視黃金年代。專輯內精心收錄了五首由顧嘉輝先生作曲的殿堂級經典影視金曲，且原唱者均是陳百強、張國榮等劃時代巨星：《畫出彩虹》（陳百強原唱，著名歌手黃耀明亦曾翻唱，是無數文青的至愛神曲）、《那天再重聚》、《大亨》、《親情》、《小時候》。

除了歌曲背景星光熠熠，這張專輯的名稱亦暗藏林家謙的私人密碼。專輯名《Five Easy Pieces》與他當年的三專《Memento》如出一轍，同樣是取自美國經典電影的作品名稱（《Five Easy Pieces》為1970年經典荷里活電影）。看來林生私底下絕對是不折不扣的資深影迷，連出碟都要向光影藝術致敬。

林家謙向粉絲「老竇」打招呼。（Threads）

網民笑稱：林家謙的作息時間很特別

突襲出七專的消息曝光後，網絡上隨即引發大批網民與歌迷的集體暴動與笑彈。對於林家謙「口說休息，手卻一直在出碟」的驚人工作量，網民紛紛笑指：「今次我啲錢真係又要飛飛，飛入林家謙個荷包入面！」「林家謙啲作息幾特別。」