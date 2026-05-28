SISTAR韶宥10年前買進股票放到忘記　現今暴漲獲利超過70倍看傻眼

韓國「國民女團」SISTAR出身的韶宥（姜知賢），不僅歌唱實力備受肯定，私底下的精明理財頭腦更讓她被封為演藝圈的「理財女王」。



近日她登上YouTube節目《스튜디오 수제》時，大方公開一項驚人的投資紀錄，透露自己10年前曾無心插柳買入半導體股票，近期一查之下，報酬率（回報率）竟高達7062.30%，讓她本人也當場看傻眼。

SISTAR韶宥（IG@soooo_you）

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忘記股票的存在！「無腦長抱」意外收穫70倍獲利

韶宥在節目中坦言，自己對短線操作並不擅長，十年前當時投入了約1億韓元（約520萬港元）購入三星電子與SK海力士等半導體龍頭股，之後便完全將這些股票「拋諸腦後」。

韶宥談到自己投資了半導體龍頭股，之後忘卻，近期才發現已經翻倍暴漲。（스튜디오 수제）

直到近期母親提醒，她才驚覺帳戶裡這筆沉睡已久的資產早已翻倍暴漲。

經過結算，其中一支股票SK海力士的報酬率高達7062.30%，這筆「被遺忘的投資」經十年長抱後，增值幅度之大，連韶宥本人都直呼：

真的被嚇到了！

超驚人的獲利數字引發網路熱議，網友紛紛大讚這是「史詩級的長線投資」。

除了股票操作眼光精準，韶宥在房地產投資上同樣戰績輝煌。她透露自己有嚴格的記帳習慣，認為理財核心在於「手上必須持有靈活運用的現金流」。她先前才剛賣掉持有了5年的房產，光是中間價差就賺進了17億韓元（約890萬港元），精明的投資嗅覺令人佩服。

韶宥對事業的敬業程度與理財一樣亮眼。近期她推出全新迷你專輯《OffHours》，在拍攝MV時，為了捕捉搭手扶梯的畫面，不慎發生跌倒滾落意外，所幸經送醫檢查後僅為局部挫傷。即便受了傷，韶宥在確認身體無大礙後，竟選擇立刻回到工作崗位完成拍攝，這種「拼命三娘」的敬業態度，讓粉絲心疼之餘也深感欽佩。

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