MC張天賦新歌《男人怎可以》探討男性脆弱　被鄧濤掟頭笑言請病假

MC推出新歌《男人怎可以》，新歌班底由《抽》原班人馬再度合作，陳考威及AP潘宇謙作曲、甄敏延填詞、黃兆銘編曲，以及陳考威監製，MV更找來金像獎最佳新演員鄧濤演女主角。



MC張天賦推出新歌《男人怎可以》（IG@mcheung1201）

新歌探討男人展示脆弱是失敗還是誠實

新歌歌名《男人怎可以》帶有一種自我反問與壓抑的意味。在現今社會，男性展現脆弱往往會被貼上「失敗者」的標籤。問到二人認為展現脆弱是一種失敗還是誠實？鄧濤直言:「我覺得係誠實嘅，同埋我覺得好多時人係對自己唔誠實，所以就會強裝堅強。」談到都市人如何釋放壓力，鄧濤分享自己會選擇胡亂大叫，認為城市人鮮有機會宣洩，其實對身體不太健康。MC亦表示認同，並笑言自己會選擇在歌曲中「大叫」宣洩。此外，MC更透露私下非常喜歡獨自「遊車河」：「我覺得望下沿途嘅嘢，見到條街好靜，自己個心境都會跟住靜落嚟。」

《男人怎可以》歌名帶有一種自我反問與壓抑的意味。（IG@mcheung1201）

MV拍攝趣事

提及拍攝MV的趣事，MC搶先爆料：「喺第一日拍攝嘅時候我地有個抌電話嘅場面，我懷疑佢懷恨在心好耐，佢係真係向住我個頭抌！」鄧濤聞言立即掩面大笑解釋：「我唔係向住你個頭抌架，係唔小心揩到！」及後MC亦笑言是小事，電話只是擦過，但已向公司「請病假」！首次與金像獎實力新演員對戲，問到MC可有壓力？他說自己對演戲一無所知，很多時候要依靠對手「接戲」，很感謝有鄧濤「接住」讓MV拍攝非常順利。鄧濤亦笑說：「MC演技非常出眾、出類拔萃啦，哈哈！」MC聞言即幽默回應：「嘩！你演戲架，你演得好啲講得有說服力啲！」

《男人怎可以》MV（影片截圖）

MC感恩歌迷支持

MC將於七月迎來他的第二次紅館演唱會，今日（29日）早上10時終極公開發售，甫開售不久便立即秒爆，一票難求！MC表示很感激樂迷支持並言自己也是第一次舉行連續五天的演唱會，加上演唱會內容需要高強度的體力和聲音應付，跟公司溝通過後決定專注五場演出，答謝一直支持他的樂迷！