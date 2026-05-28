洪卓立推新歌《一次一次提自己》　自爆因袁富華秒入戲差點爆喊

洪卓立（Ken）5月28日推出全新作品《一次一次提自己》，今次新歌由張繼聰作曲，歌詞跟陳耀森不斷琢磨，MV則找來曾獲金像獎最佳男配角的袁富華老師擔任男主角，Ken自爆袁富華老師的演技，差點令他現場爆喊。



洪卓立（Ken）5月28日推出全新作品《一次一次提自己》。（公關提供）

洪卓立新曲MV由袁富華擔任男主

提到MV，Ken語氣感激，他連講三次「非常之榮幸」可以請到袁富華老師幫手。拍攝當日天氣炎熱，袁富華老師更要做出大量舞獅動作，十分辛苦。而Ken因為有工作在身，留在現場時間不多，但他一見到袁富華老師，對方已經很nice跟他打招呼傾偈，又跟工作人員及醒獅團隊師傅有講有笑。

洪卓立新曲MV由袁富華擔任男主。（公關提供）

洪卓立自爆因袁富華老師演技差點爆喊

不過最震撼的是埋位一刻，「一嗌Action，佢係一秒就入戲，我諗我都真係第一次喺現場睇一個專業嘅演員演戲而睇到喊。」他特別提到採青那場戲，袁富華老師演到成功採到青、完成年輕時夢想那份感動，真的哭了出來。Ken話：「我亦都係側邊係忍住喊，因為要拍我，所以係要忍住，唔好俾自己流眼淚，唔好俾自己個樣腫。」

洪卓立自爆因袁富華老師演技差點爆喊。（公關提供）

洪卓立透露新曲錄音過程艱難

Ken直認今次錄音過程一點都不簡單，「因為曾經爛咗聲，而家嘅聲音質地配落去呢啲Pop rock度，會係點樣呢？以前曾經試過，但效果唔係咁好，好似一個小朋友去講一個大人嘅故仔咁樣。」幸好現在聲線比過往成熟厚實，兩位監製聽完都覺得「好啱數」，更一直將編曲改得越來越勁、越來越行，不過Ken就話：「我自己因為少去聽到呢把自己嘅聲音，所以唔係好慣。」

洪卓立透露新曲錄音過程艱難。（公關提供）

洪卓立分享新曲歌詞想法

至於歌詞方面，Ken坦言跟填詞人陳耀森談了很多自己的想法，「有好多嘢大家想做係興趣，但係生活上可能有好多困阻或者好多掣肘、或者好多失敗，會令到你想放棄，但係我又覺得無論乜嘢時候都係適合嘅時候，都係最適合嘅時候去追夢，因為只要你嗰團火唔熄，其實任何時間都係一個最好嘅時間。」他更用香港首位女太空人做例子，「大家都可以諗吓其實大家嘅夢想究竟有幾遠或者有幾高？就好似個天一樣，只要你想嘅話，努力嘅話，其實你係會掂到，就好似香港首位女太空人一樣。」

洪卓立分享新曲歌詞想法。（公關提供）

最後Ken想跟大家說：「如果大家有一啲夢想或者想做嘅嘢，可能冇動力、可能各種原因冇去做，真係暫時做唔到，唔緊要，我覺得可以做住一啲其他嘢先，慢慢等自己儲夠能量、慢慢儲夠勇氣再去衝，再去做返自己想做嘅嘢，將嗰團熱血攞返出嚟，再重新去追夢，無論咩年紀、無論咩時候都係最適合嘅時候。」