專訪｜RubberBand同你紅館見！6號：讓大家知道路上不孤單

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-03-25 23:30

如今是「相見時難別亦難」的時代。無預警的疫情引發「限聚新常態」，令從前本屬尋常的各式聚會及群體活動，成了得來不易的機會；還有許多生於這片土地的人，為變異與消逝的人事而心痛，甚至不得不計劃移居他方，以圖更自由安穩的未來。

「我們由練習說再見，漸漸習慣說再見。」RubberBand將於四月舉行的紅館《Ciao 2021》文案，也扼要說出時代唏噓。無常中，有幸再次踏足舞台，與樂迷樂韻中相聚，RubberBand四子6號（主音繆浩昌）、阿正（結他手馮庭正）、阿偉（低音結他手李兆偉）和泥鯭（鼓手黎萬宏）感慨已是亂世的福氣：「未來如何？無人能料。與其過度憂慮，被不安侵蝕珍貴的相處時間，或許我們是時候換個心態、重新出發，學習怎樣於幻變的每一天，以不喜不悲的平常心『Seize the moment』（把握時機），好好投入、好好體會，人生中所有可一不可再的瞬間。」

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完成《！》的新學習與考驗

回顧疫情反覆的2020年，眾多展演活動被逼延期或取消，RubberBand卻抵住了不同考驗及改動，在去年12月順利發佈了全新專輯《i》及完成《！》線上音樂會，實屬難得。演出當夜，四子既完整演繹了新碟中九首新曲及以爵士樂重新編排的舊歌〈小涼伴〉及〈Dedicated To…〉，又可跟樂壇新人謝雅兒及無伴奏合唱組合AMuiXis，於嚴守社交距離的情況下，面對面地進行音樂交流，對他們、台前幕後工作人員及樂迷來說，絕對是低迷氣氛中一個歡快又明亮的回憶。

「雖然安排不似預期，既因應疫情數番調動，演出時又沒現場觀眾，無論策劃及表演都有很多新難題或壓力，但我們在能力和資源許可之下，始終希望盡力地以樂會友，尤其時勢不好、人心惶惶，樂隊更想用音樂陪伴同業或樂迷，讓大家知道路上不孤單。」6號感觸說，泥鯭補充：「接下來的紅館《Ciao 2021》檔期早已申請，純粹大環境太變動而稍遲公佈。對很多樂迷來說或『驚喜』，但我們多少心裡有數。現時疫情放緩，大家商討過後決定在安全情況下，儘管放手一搏，因為我們也很渴望舉行有現場觀眾的演出。」

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《Ciao》之名的雙重意義

短期內完成《！》又要開展《Ciao》，RubberBand不諱言從主題方向、歌曲編排、場地及服裝設計等方面，籌備時間都頗為緊湊，也得略花心思，以給予樂迷新鮮感及想像空間。「《！》較似《i》的專輯試聽會，規格較中小型、主題較簡單，相對地《Ciao》除了會從《！》歌曲的議題作延伸，它更是繼九年前（Easy Concert 2012）首個紅館音樂會的升級版。當年的騷只做一夜、只開三面台，今次進化到共有兩場、開四面台，整體規模更大型、意念也更宏觀。現時我們跟監製莊少榮正不停開會，看怎樣為表演注入更多新想法。」

從單曲、專輯到演出，RubberBand向來予人「有理念、有話說」的印象，故此每次新作的命題均備受樂迷所期待。今回以意大利詞語「Ciao」命名音樂會，想必也別有深意吧？「貫徹過去音樂會的步伐，我們想構思跟樂迷互有共鳴的題旨。有見近年人人都經歷不同形式的生離死別，而專輯《i》的最後一首歌就是〈練習說再見〉，於是樂隊很快取得共識想談時下『離開與重聚』的現象。最初討論過See You Soon、月圓月缺等意象，最後由阿正提議一語雙關的『Ciao』，這個詞語的語景好豐富，它既可用於道別時，也可用於見面，狀態比較中性，不致太傷感，更可反映出『聚了或會散，散了或可聚』乃人生常態與循環。」6號解說。

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聚與散不只悲與喜

四子坦言已活到一定年歲、累積了一定閱歷，如今看「離別與相聚」相比昔日年少時，不管情感、思維或視野等方面，層次也更多元、感受也更深層。泥鯭理智地分析：「所謂人大了，看事情會淡了，我並不完全這樣想。一直以來，我都看重有否跟離別的人好好相處，至於『道別』是否倒沒關係。當然與人道別，心裡難免別有感觸，或特別有話想說，然而我又會想，假如平時大家在一起，交往上有Quality（質素），到真正道別時，心態也依然可以保持瀟灑。再者世事難料，誰知今天道別了，過幾年大環境改變，會否很多人又會突然歸來？所以別只想着分離，也可多番著重眼前還共聚的時間，是否過得充實又高質。」

阿偉感性地回應：「相對年輕時甚麼都轟轟烈烈，如今所謂的『淡然』或許是經驗千錘百煉的練習而來，就像專輯的歌曲〈練習說再見〉所講，大家看來比較懂處理分離，只不過是用時間換來的成熟，不過這種冷靜卻不代表沒感受。即使我們再懂得以理性去接受和處理眼前事，畢竟大家都是人心肉造，當生離死別一再發生，內心始終存在感傷，程度或差異只看每個人的心態，各有不同罷。」

素來較內斂的阿正，就離別議題亦少有地主動發言：「心態跟小時候分別真的很大。如果我現在說走，但知道三年後可回來，那是沒甚麼要難過的，但現在長大了就知道，別說三年，三日之間都可以發生好多事，難免考慮會更多，看『離別』也自然比以往多了思考以至疑慮。」

6號去年經歷喪母之痛、現在身邊眾多好友陸續移民，聽到隊友分享及念及自身遭遇，深深的呼了一口氣之後，以豁達的態度表示願意去學習擁抱每個變化。「談離別，情緒是複雜的。自問從『轟烈到淡然』的轉變，感受頗強烈。講起生離，90年代我們還是學生哥時，也經歷過一次移民潮，那時多由父母為子女前途做安排，身邊同學仔、朋友仔普遍被動，知道對方『移民去西雅圖』會好傷心，但實情連西雅圖在地球哪位置都不清楚，或見到初戀要離開了，送機時又會齊齊喊苦喊忽（笑）。」

「但當下的移民潮，走的以同齡人居多，亦多為下一化冒險，舉家邊走邊探索，情況比較突如其來，傷感說更似『走難』，未必有時間預備或道別，也被很多瑣碎事佔據了思考，往往過後細味當中感情，才會淡淡然地不捨。」至於死別：「經歷了媽媽重病入院到離世，過程中既有跟她說加油的樂觀時刻，亦有看到她很累時自覺無力挽回的難過。每次出入醫院都要學習怎樣去調整心情，期間跟泥鯭和大家相處、討論時，也說從這段旅程中感悟：不喜不悲，或是亂象中最重要的學習。」6號說。

讓演出化成集體的時代體驗

四子也期望將以上多重領悟，放諸於是次音樂會之中，透過多層次及多面向的編曲與演出設計，呈現「聚與散」的抽象題旨與訊息，目標不為說教，而是在於啟發樂迷多感受仍在眼前的一切。「實際內容先賣關子，可以說的是陣容必然會有雷柏熹及線上騷的13位吹管樂手參與，也有更強大的和音與敲擊手陣容，看到最後，你們可從人數變化上感受到主題的故事⋯⋯到時在現場多留意。」6號說。

阿偉、阿正和泥鯭亦意見一致：「可能好多人擔心有限聚，現場才50%觀眾，氣氛會否不夠？效果會否遜色？但不用太擔心，首先我們會盡可能會保持最佳狀態，嘗試以最好的音樂去拉近大家的距離，那怕不能落台隨意走、沒有握手位，都會盡力幫你們隨樂曲投入其中。」泥鯭笑說：「以前開騷前我會照飲酒、上次開騷前還開電單車弄傷腳，今次不敢了，想養好身子健康上陣。」阿偉也說：「我都簡單想，這樣環境下依然可以聚首玩音樂、聽音樂，已經好值得開心的事。」阿正更簡潔：「是，我當然有挑戰和壓力，但也提自己最重要是享受這場騷。」

RubberBand將於四月舉行的紅館《Ciao 2021》（演唱會海報）

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