Ian@MIRROR《DWBF》暗藏愛的密碼　《歌手與模特兒》有雙重意義？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-30 17:15

人氣男團組合MIRROR日前宣布五月開騷，三場門票瞬即被樂迷秒殺，全城一票難求！好事接踵而來，團內「創作擔當」陳卓賢（Ian）本月29日推出年度第一首個人新歌《DWBF》，今次更一改「陳式情歌」風格，以甜蜜冧歌打響頭炮，引發心動警報！對此Ian坦言：「曲風同以往好唔同，希望藉著今年推出嘅幾首歌，向大家展現更多嘅自己。」《DWBF》意即「Don’t Wanna Be Friends（不想只當朋友）」，講述少男少女在友達以上、戀人未滿階段，既期待又怕受傷害的心路歷程，Ian透露：「故事係講一個男仔唔想再同對方做朋友、希望超越友誼，終於佢踏出一步，所以有呢個構思同歌名。」

首度與T-Ma和馮允謙（Jay Fung）合作，擔任《DWBF》的共同作曲人，Ian笑言全靠監製T-Ma牽線，也因為創作過程愉快，令他渴望與更多音樂人聯乘合作。過去多次包辦曲詞創作的他，雖然今次未有填詞，卻提供了不少想法，還自爆字裡行間暗藏玄機：「同作詞人鄭敏傾咗好耐，佢好了解我嘅諗法，例如我好鍾意方大同，所以將《愛愛愛》、《歌手與模特兒》放入歌詞，當係一個密碼。」

陳卓賢（Ian）本月29日推出年度第一首個人新歌《DWBF》，今次更一改「陳式情歌」風格，以甜蜜冧歌打響頭炮。

日前Ian為新歌拍攝MV，團隊特地搭建了溫馨而復古的六角形房間，他大讚製作用心，又指360度拍攝效果有趣；不過向來多才多藝的他，竟被一場彈琴戲碼考起：「導演想我喺間奏時彈琴，於是我就即刻聽下首歌，臨時彈出嚟！嗰下都幾大壓力，因為大家都等緊我，又唔想阻住大家，同埋我都好耐無彈琴，喺冇準備嘅情況下都有啲驚，算係今日最緊張嘅戲。」

《DWBF》邀來當紅女神@kayan9896做女主角：

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提到2021年的目標，Ian承諾繼續朝唱作人方向進發，同時率先透露年度計劃，向樂迷大派定心丸：「早幾個月好似冇乜動態，知道大家有啲擔心，其實呢段時間係為咗今年嘅計劃做準備，包括《DWBF》，都係呢幾個月嘅創作；而且自己都有持續進修，希望各方面做得更好！最近訂立咗一啲目標，例如之前講過，今年想推出四首歌，所以要催促自己加緊腳步 ，希望可以如期完成，亦都希望大家關注我嘅作品。」