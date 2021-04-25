莫文蔚大讚江美儀惡搞自己好神似　力撐網民二次創作有創意

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-25 20:00

莫文蔚（Karen）早前宣布於6月舉行一連兩場紅館「絕色莫文蔚」世界巡迴演唱會，優先預購後反應熱烈，昨日（24日）她再於記者會上宣布加開6月13日場次。提到去年推出的廣東歌《呼吸有害》大受歡迎，更橫掃多個音樂頒獎禮上的獎項，她笑言自己能夠在自己的家鄉得到大滿貫這樣的成績是一大肯定，並表示讓自己等28年擁有這個成績一切都是值得的。

莫文蔚宣布加開6月13日場次的紅館演唱會。

早前Karen的演唱會海報公開後，她的白色魔法少女造型引起網民熱烈討論，甚至引來不少人「惡搞」二次創作，然而記者會上已經換上另一張正式的演唱會海報，只見Karen身上的裝束與之前一樣，不過就換上另一個甫士。Karen坦言自己都有見到網民的反應，更表示二次創作都是藝術，大讚香港人好叻好有創意，受到巨大關注受寵若驚。對於江美儀於上星期的TVB節目《開心大綜藝》中惡搞扮成「莫文藝」登場，Karen亦大讚扮得好神似。

江美儀惡搞莫文蔚，自稱「莫文藝」。（《開心大綜藝》影片截圖）

莫文蔚的舊版本演唱會海報。

莫文蔚的新版本演唱會海報。

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