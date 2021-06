【莫文蔚演唱會】見到紅館空位充滿能量：開得一半位都會用十倍力

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-06-11 23:22

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》今日(11/5)起一連三日在紅館舉行。在《當你老了》後,Karen即說:「我返咗嚟,真係等咗好耐好耐呀!」

Karen覺得紅館嘅空位好靚。(陳順禎攝)

Karen慨嘆疫情間舉行演唱會並不容易,雖然現場不如以往,座位上仍有吉位,但她直言這個畫面相當漂亮,覺得自己充滿力量:「由我第一日踏上舞台做藝人開始,我已經同自己講『無論你喺台上面,見到台下有一萬個觀眾,定係得一位觀眾,你都要用盡全力去做。』所以今晚開得一半位好,七成位又好,我都會用兩倍、三倍,甚至十倍嘅力!希望你哋嘅尖叫聲都係!」之後Karen即獻唱《忽然之間》,全場即大合唱,螢光幕除了顯示出過往Karen專輯封面外,更寫上「I‘m going to be a movie star too.」

Karen唱起《忽然之間》,全場即大合唱。(陳順禎攝)

及後Karen換上全黑閃裙,接連跳唱《這等待眼睛》、《The Way You Make Me Feel》、《絕》和《潮濕》,期間又走近觀眾問:「夠唔夠索呀?」,全場即報以歡呼聲回應。

Karen為觀眾送上勁歌熱舞。(陳順禎攝)

勁歌熱舞過後,Karen換上另一身黑色長裙,深情獻唱《因一個人而流出一滴淚》,之後接連唱出《他不愛我》、《那麼愛你為什麼》、《愛》、《如果沒有你》及《廣島之戀》,全場觀眾一邊舉起電筒,一邊隨音樂大合唱。

點擊下圖睇更多Karen演唱會靚相