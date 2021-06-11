【莫文蔚演唱會】見到紅館空位充滿能量：開得一半位都會用十倍力

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-11 23:22

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》今日（11/5）起一連三日在紅館舉行。在《當你老了》後，Karen即說：「我返咗嚟，真係等咗好耐好耐呀！」

Karen覺得紅館嘅空位好靚。（陳順禎攝）

Karen慨嘆疫情間舉行演唱會並不容易，雖然現場不如以往，座位上仍有吉位，但她直言這個畫面相當漂亮，覺得自己充滿力量：「由我第一日踏上舞台做藝人開始，我已經同自己講『無論你喺台上面，見到台下有一萬個觀眾，定係得一位觀眾，你都要用盡全力去做。』所以今晚開得一半位好，七成位又好，我都會用兩倍、三倍，甚至十倍嘅力！希望你哋嘅尖叫聲都係！」之後Karen即獻唱《忽然之間》，全場即大合唱，螢光幕除了顯示出過往Karen專輯封面外，更寫上「I‘m going to be a movie star too.」

Karen唱起《忽然之間》，全場即大合唱。（陳順禎攝）

及後Karen換上全黑閃裙，接連跳唱《這等待眼睛》、《The Way You Make Me Feel》、《絕》和《潮濕》，期間又走近觀眾問：「夠唔夠索呀？」，全場即報以歡呼聲回應。

Karen為觀眾送上勁歌熱舞。（陳順禎攝）

勁歌熱舞過後，Karen換上另一身黑色長裙，深情獻唱《因一個人而流出一滴淚》，之後接連唱出《他不愛我》、《那麼愛你為什麼》、《愛》、《如果沒有你》及《廣島之戀》，全場觀眾一邊舉起電筒，一邊隨音樂大合唱。

點擊下圖睇更多Karen演唱會靚相