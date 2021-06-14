莫文蔚演唱會‧有片｜與張學友合唱續前緣 老公現身伴奏兼親吻

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-14 04:07

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》今晚（13/6）在紅館舉行尾場，在Karen演繹《呼吸有害》後，Karen更拿起手機自拍，不過在旁的舞蹈團隊似乎對Karen依依不捨，隨後更相擁而泣。雖然今晚是最後一晚，但她也向歌迷派定心丸：「今晚要正式同紅館舞台講再見，但係我哋係唔會講再見，始終有機會喺音樂裏面再相遇，我係會繼續唱歌，唔使驚，我唔會封咪！」

Karen向歌迷派定心丸。（梁碧玲攝）

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今晚第二位嘉賓是「歌神」張學友，他出場一刻即引起全場尖叫。他與Karen合唱《望月》，一圓後者在35年前的心願。學友坦言Karen宣佈舉行最後一個大型巡唱時感到十分可惜，不過他指：「Karen唔再出現喺紅館係好惋惜，但係我聽講香港將會有另一個場地大過紅館，Karen唔喺紅館啫，希望佢喺一個更大嘅場地，表演得更精彩畀大家睇。」

張學友出場一刻即引起全場尖叫。（梁碧玲攝）

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二人選擇《望月》，也憶起兩段相遇的經歷。在35年前，當時Karen擔任學生報編輯，她希望能透過封面人物來吸引更多讀者，於是透過一個忠實歌迷邀請學友做獨家專訪。Karen坦言：「嗰陣嘅夢想一路都係要做歌手，嗰陣就諗，依家搵到佢做訪問，唔知第時有冇機會合唱呢？」

Karen透過一個忠實歌迷邀請學友做獨家專訪。（梁碧玲攝）

而《望月》正是紀錄著Karen與學友在1992年第二次相遇，當時Karen尚未正式出道，在港台「太陽計劃」活動中以十大傑出學生得獎者身份，為學友的《望月》伴舞，更有機會與這位天王巨星近距離接觸。看著照片，學友笑言：「邊有咁靚嘅學生妹呀？我嗰陣冇對你有表示咩？都係嘅，嗰陣我已經唔得啦，我指唔表示得。」憶起往事後，學友也不禁讚賞Karen保養得宜：「佢過咗咁耐都仲Keep得咁好，除咗努力之外，我真係搵唔到第二個理由。」隨後他們更接連合唱《祇想一生跟你走》、《你的名字我的姓氏》、《離開以後》、《還是覺得你最好》和《每天愛你多一些》，令在場觀眾大飽耳福。

最後Karen以一段廣東歌組曲作結，其中一段她與老公鋼琴合奏一段，其後老公擔任伴奏，Karen就坐在鋼琴上唱出《再生》，成為一大亮點，唱完後更與老公來個Goodbye kiss，相當溫馨。最後Karen以《回家》作結，最後更大喊：「I love Hong Kong！」演唱會最後在11時50分結束。

唱完後更與老公來個Goodbye kiss。（梁碧玲攝）

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