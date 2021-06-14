莫文蔚演唱會｜被舞蹈員爆喊包圍要強忍淚水：我喊大家就會失控

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-14 02:21

一連三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》昨晚（13/6）在紅館完滿結束，騷後Karen接受傳媒採訪，坦言心情十分複雜：「做完騷當刻當然係好興奮，但係再諗一陣，完啦喎，真係做完最後一次紅館，最後一次用跑巡唱嘅形式做騷，咁就完咗啦！我唔係好識反應，呢個感覺好古怪。」

Karen接受傳媒採訪，坦言心情十分複雜。（梁碧玲攝）

尾場最感人一幕，要數一眾在《絕色》巡唱合作已久的舞蹈團，臨別前圍著Karen相擁而哭。她認為場面感人，但當時仍要強忍淚水：「呢啲場面我係唔喊得㗎，如果唔係大家就會失控，你睇到佢哋嗰陣已經喊得好犀利。呢啲唔係事先安排，完全係即興，我哋所有人，包括舞蹈團、樂隊、工作人員，咁多年嚟嘅合作真係好好，嗰嗰都真係好畀心機，好愛我，但係今日真係要同佢哋說再見。」被問到會否後悔決定不再舉行大型個唱，她坦言：「所有嘢都有始有終，雖然到咗要完，要說再見，但係會有以後㗎嘛，我就好期待以後會有啲咩新嘢玩。」

相信將來一定會有更好玩的表演。（梁碧玲攝）

談到一連三晚嘉賓陣容鼎盛，Karen指這次主要邀請有意一起合唱，卻在歌唱生涯從未合作的歌手到來：「雖然有幾位都好熟，識咗好耐，但係唔知點解真係未有合作機會，所以唔諗咁多，趁自己喺香港搞騷就請佢哋嚟。好感激佢哋嚟到，畢竟依家仲喺疫情，但係佢哋都二話不說，一口答應。」

人緣好，請嘉賓都易啲。（梁碧玲攝）

而談到最令Karen感到驚喜的嘉賓，非老公Johannes莫屬。她指在英國逗留期間，老公不時在家練琴，於是想到邀請老公上台獻技，除了挑戰四手聯彈，老公也為Karen伴奏《再生》，被問到對方表演前有否明示自己緊張，Karen指：「佢冇講，但係睇得出係緊張嘅。其實正常人都會緊張，就算你喺屋企彈得幾勁都好，但係佢要無端白事上台，對住咁多觀眾，係一件好唔同嘅事。」

仲有鍚鍚畫面。（梁碧玲攝）

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