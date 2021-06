莫文蔚演唱會｜透視裝還原經典性感封面照　身材25年前後零對比

撰文: KKBOX 最後更新日期: 2021-06-18 23:30

莫文蔚紅遍大江南北,曾多次獲得華語樂壇認可的她,終以home-coming姿態回到她的出發地香港,舉行她的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》尾站。個人風格與色彩都極為強烈的她,在樂壇有著獨一無二的地位,在樂迷心裡也有個專屬位置,是次香港站也是極具莫文蔚色彩,名為「絕色」何謂極其貼切。

向來極有國際風範的Karen,這次演唱會以極華麗的西方表演風格糅合東方色彩,凸顯莫文蔚的一向本色。華麗的弦樂聲以及Karen的一句獨白「我返咗嚟!」,為這場華麗的最後演出揭開了序幕。穿白色浴袍的Karen打頭陣先後以變裝形式演繹〈婦女新知〉及〈婦女新知2021〉,展現出香港女性的獨立自主。期間她更走到延伸舞台勁歌熱舞,她的傾力演出,引得台下尖叫聲不絕!Karen更喊了一聲「Hello Hong Kong」, 告訴大家她對這個城市的想念和熱情!

Karen全裸上陣拍攝封面的廣東唱片《全身莫文蔚》, 其前衛和視覺衝擊至今仍為人所津津樂道。這晚她便在舞台中央重演這一個經典場面,不同的是她穿着全新閃亮的鑽石裝,演繹〈色情男女〉是更具舞台感的版本,而Karen姣好的身材,更是十年如一日,維持得極好,可見她生活管理嚴謹,成功背後必然是持之以恆的苦功。

緩緩地,Karen穿起經典白恤衫,以另一個率性摩登的形象在紅色跑車旁唱出〈冷雨〉及〈陰天〉,特長的白恤衫在台中飄揚,接著她更行到跑車車頭下的隱藏鋼琴,隨性彈著唱著,慵懶的態度又悅耳的歌聲,這就是莫文蔚本色。一說到莫文蔚本色,便不得不提她有唱歌劇的底子,這晚她便以水舞間為主題,以意大利歌劇作引子,唱出〈洗澡歌〉,加上舞台中央在布幕上舞動的舞蹈員,觀眾猶如進入另一個空間,有一份在觀看西方劇團的藝術感。

「對上一次紅館騷已是16年前,好多謝你們。今次開騷不簡單,因一年幾時間的抗疫中,有好多騷都開不成,所以好開心和榮幸開到這個演唱會。」正如Karen所言,外面的世界愈差,更需要好的音樂和娛樂去給大家正能量。穿著本地新晉設計師的服裝,猶如一位散着銀色仙氣的仙子,唱出〈慢慢喜歡你〉、〈戀一世的愛〉和〈愛情〉等情歌經典,勾起大家的莫式情歌回憶。

觀眾更亮起手機燈,創造出這晚第一個感動回憶。她獨特的咬字與情感表達獨樹一幟,令人久久難以忘懷。〈忽然之間〉更是從前的K場必唱歌, 這晚全場大合唱亦是一大高潮位。

莫文蔚的演藝成就從來不止歌唱方面,她曾演過的角色也叫人回味,這晚她便已中式打扮及鋪排,唱出電影《西遊記》歌曲〈一生所愛〉和電影《食神》中的歌曲〈陸小鳳〉,曾在外國留學,常常散髮着一陣西洋味道的Karen,卻同時深諳中華藝術文化,也表演她拿手的古箏,驚艷全場。

接著,Karen坐上紅色花橋, 唱出〈DIVA〉以及以中國文學為主題的〈幻聽〉,亦再為大家呈現〈扇子舞〉,二十年前的電子中樂, 現時聽仍前衛十分。

尾聲部份,Karen穿上鑲滿水晶裙以「Tennis女神」造型出場,坐在網球球證椅唱出上年的大熱歌曲〈呼吸有害〉,其概念來自於歌曲在所有平台都獲得亮眼成績,是名副其實的「大滿貫」。Karen解釋造型設計別具意思:「今次演出有網球運動元素,我唱歌28年,〈呼吸有害〉成為樂壇大滿貫,所以多謝Barney Cheng為我設計這條grand slam bling bling裙。雖然只得五成入座率,但個騷絕對沒有偷工減料。」還出動兩名舞蹈員,幫她將水晶拖尾裙襬拉開成球網。

而第二場演唱會 Karen 邀請了兒時偶像林子祥(阿Lam)擔任表演嘉賓,一向早睡的阿Lam笑指安排他這麼晚出來,令他等了一整天,又向Karen打趣下令:「我同你Daddy同校,佢大我 ,你唔好叫我Uncle Lam、林伯。」更自言視當年運動出色的莫爸爸為偶像。

Karen則說:「咁我稱呼你做『Lam哥』,其實我同Sally(葉蒨文)熟熟地⋯⋯」阿Lam即調皮說:「邊個Sally?」引得全場捧腹大笑。Karen也邊笑邊自爆,原本想邀請他們二人一起到場,現在改為一起合唱Sally和阿Lam的歌,掀起全晚高潮。此外,Karen當晚還邀得香港中樂團的錢國偉及袁譽珈演奏。

Karen隨後唱出多首歌曲Medley,並感觸地對歌迷說多謝,自稱從沒忽略香港,很高興巡迴演唱會帶她回來,以香港為最後一站。說罷便獻唱〈回家〉,更一度跪下感謝舞台,並說道:「I love you Hong Kong, thank you so much.」漸漸,Karen邊唱邊背向歌迷步上長樓梯頂的入口,並轉身不捨地向歌迷揮手道別,演唱會結束。

縱然Karen在香港樂壇未必一路都在大家視線的最前面,但她的本色豐富了樂壇, 她的歌聲永遠都承載著香港樂迷回憶中的點點滴滴, 她的離開是為了回來,我們都期待著。

