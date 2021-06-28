監製Edward Chan幫MIRROR製作百老匯風格快歌：喺外國都唔常見

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-28 20:42

MIRROR月初推出《BOSS》，深受好評，早前《01眾樂迷》曾經邀請過填詞人林寶分享創作背後概念，當時問到會否擔心作品會遇到一眾「鏡粉」最關注，有部份成員佔據過多獨唱部份的問題，他指在聽demo的過程中，已經預測都每位成員都有獨唱機會，不過實際操作就要交由監製決定。就此，記者邀請到自《ONE AND ALL》起與MIRROR合作的監製Edward Chan（陳浩然），除了分享錄音背後的點滴，也向歌迷解釋如何分配每一位成員需要負責的部份。

Edward是第三次為MIRROR團歌擔任監製。（資料圖片）

難在整合12子歌唱風格

過往Edward都在收到花姐邀請後，就從對方口中得知作品意念和細節，過程中不但會詢問有關音樂風格上的看法，甚至會彼此交流對MIRROR不同時期的看法。他坦言相比其餘作品，幫助MIRROR錄音時間要以倍數增加，而背後如何整合12位成員的風格，往往成為一大難題：「要將佢哋12個人嘅唱歌風格放入去同一首歌，再加埋本身負責說唱嘅朋友都有自己嘅說唱風格，要將呢啲嘢整合埋一齊，仲要畀到人有一個團體嘅感覺，要聽得到佢哋箇中嘅默契，我覺得難度就係喺呢一方面嘅整合。」

Edward認為與MIRROR錄音，難度不在時間限制，而是如何在歌曲中整合12個人的風格。（MV截圖）

至於部份成員近期都有不少工作在身，不過Edward就指MIRROR已經預留一定時間錄音，過程未至於太匆忙：「花姐對於錄音嘅質素好著重，所以佢一定會安排到足夠嘅時間畀每一個人錄音。所以你問我係咪好匆忙，又唔係，不過始終錄音嘅量咁多，所做嘅後期功夫都唔少。可以咁講，佢哋忙完自己嘅工作，錄完音，就到我哋忙後期嘅工作，確實喺嗰段時間都要不停做關於佢哋嘅錄音同後期，感覺上係好緊湊，不過做音樂製作就係咁，我哋都習慣咗呢個模式。」

Edward指花姐已經安排好足夠的錄音時間，務求質素有保證。（葉志明攝）

獨唱位與MIRROR有商有量

談到「鏡粉」一直以來較關心的部份，如何分配各個成員在團歌中的獨唱位置，Edward指會考慮旋律上的高低起伏，繼而思考哪位成員的聲線最適合演唱該部份，同時會兼顧歌詞內容，希望他們在演繹時充分展示每個人的性格，唱起來更得心應手。在制定初步構思後，Edward會交給花姐和MIRROR思考，透過他們的意見再稍作修改：「的確係有呢個情況發生，佢哋都會同我分享，覺得某啲句子畀其他人唱會仲好聽。但係佢哋唔會逼我，大家都係有商有量。到頭來我係感受到大家嘅思想一致，對於出嚟嘅分段都係滿意。既然12位都滿意，花姐都覺得ok，咁我都唔會好擔心某啲歌迷會對某一啲嘅決定有質疑，最主要係希望做呢一啲決定嘅時候，係同12位一齊去做，聽眾們欣賞緊呢首歌嘅時候，都可以感受到我哋擺嘅心意。」

Edward會與MIRROR先交流對歌詞分佈的看法，確保最終版本符合12子心意，令歌迷收貨。（資料圖片）

本地市場快歌選擇不足

至於今年兩首快歌《WARRIOR》和《BOSS》，Edward都採用歐美音樂人製作的樣本歌曲（Demo），這個決定原來與本地音樂市場趨勢有關：「外國對於快歌嘅需求確實係比香港樂壇多，當然呢一兩年嘅狀態係有改變，但係等到狀態改變，市場適應到，再去到作曲人開始寫，其實都要啲時間，所以外國喺呢個層面上係比較根深蒂固，快歌上嘅選擇都會多啲，令我哋有多啲機會揀到合適嘅歌。」

不論《WARRIOR》還是《BOSS》，Edward都選用歐美音樂人的作品，最大原因是在於當下本地市場在快歌上的選擇不足。（資料圖片）

至於這次《BOSS》選擇一個類近百老匯歌舞劇風格的旋律，Edward指自己希望製作一首具獨特性的新歌：「佢哋個人有唔少跳舞嘅作品，團歌方面都跳咗幾首，我好想將呢一首作品同佢哋各自出咗，或者團體出咗嘅歌曲可以區分到出嚟。一方面係顯示到佢哋嘅進化、進步，咁啱我哋碰到嘅呢種EDM（電子舞曲）Shuffle嘅跳舞歌曲，又可以符合到依家潮流嘅聲音，就算喺外國都唔係咁常見。呢種跳脫感同呢12個人嘅能量好吻合，於是就推介呢首歌嘅demo畀花姐同其他團員，佢哋都接受、鍾意呢種有少少懷舊感覺嘅EDM，我都覺得好出奇。」

點擊圖輯，重溫《BOSS》MV精彩鏡頭：

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