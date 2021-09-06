羅敏莊演唱會｜無意邀請女兒合唱梅艷芳經典：佢唔知梅姐係邊個

一連兩晚於九展Star Hall舉行的《羅敏莊Live Alive演唱會》，在昨晚（5/9）圓滿落幕。相隔9年再開演唱會的Mimi接受傳媒訪問時，也談起今次舉行演唱會的心思：「可能我由細到大都係睇《歡樂今宵》，好鍾意綜藝節目，係一個多元化嘅娛樂節目。好多人嚟到都想話想聽一個音樂會，但係抱歉，我真係好想帶娛樂畀大家，尤其疫情下好多人心情麻麻，我好想觀眾帶住開心嘅心情離開。」

想帶娛樂畀觀眾，睇完開心地離開。（梁碧玲攝）

說到一連兩晚與好姊妹黎瑞恩（Vivian）同台時都忍不住淚水，Mimi指新歌《姊妹！Cheers！》歌詞說中二人姊妹情深，加上看到Vivian水汪汪的雙眼，自己就不禁流淚。她也感謝Vivian大力幫助自己：「佢話9年前嚟唔到好唔開心，今次就要幫到我盡。頭先見到演唱會排咗好多嘢，佢都話『我嘅演唱會都冇排到咁多嘢呀！』但係佢嚟到嘅時候冇話過好辛苦，亦都冇問咁多。其實有好多構思都係好無聊，但係佢哋個個都會嚟幫我達成。」

今晚老公陳國邦和愛女陳禛都要到場支持，不過Mimi卻下令老公在騷後不要到後台會合，要馬上回家：「因為阿囡聽日返早，我見到佢哋有坐到最尾，亦都見到阿囡好興奮咁，但係佢喺屋企係唔理我嘅，講笑啫。」談到今晚有選場偶像梅艷芳的歌曲，Mimi指事前無意請近期在電影《梅艷芳》飾演童年梅艷芳的愛女上台合唱：「其實佢唔識梅姐啲歌，甚至唔知梅姐係邊個，我會同佢講係自己偶像，都有畀啲片佢睇，但係唔打算要佢狂煲梅姐啲歌。阿囡鍾意英文歌，可能係因為讀國際學校，鍾意嘅嘢又會同我哋唔同。」

羅敏莊與陳國邦的愛女陳禛一頭攣髮是其標記。（IG：@mimilomanchong）

至於Mimi邀請阮兆祥在台下唱《一生中最愛》，她解釋當時忘記受防疫措施所限，對方不能上台：「我本身係叫祥仔上嚟唱嘅，後來樂隊領袖即刻同我講話佢係唔上得嚟，我先記得台上表演嘅人全部都要做檢測，冇事先上得台，於是我就叫佢喺台下面唱，我哋係冇乜仇口嘅。」