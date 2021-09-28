拉闊音樂會·評論｜四大元素碰撞美中不足 選曲離題成最大敗筆

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》今晚（27/9）在亞博館Arena圓滿結束，四位新生代男歌手林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥），各自把不同的音樂風格帶到拉闊舞台，確實能為樂迷帶來不少驚喜。然而，四把聲音似乎未能有效地整合，加上在編排歌曲上的失誤，不但令演唱會主題變得鬆散，甚至也令歌手本來的弱點表露無遺。



重溫《拉闊音樂會 風火雷電》表演：

拉闊音樂會｜姜濤如願與Tyson Yoshi合唱 林家謙唱日文歌掀高潮

拉闊音樂會｜姜濤演繹新歌一度哽咽 翻唱隊友單曲顯心思

拉闊音樂會｜與姜濤解鎖未曝光作品 林家謙：有啲憎《一人之境》

林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）在《拉闊音樂會 風火雷電》合體演出。（梁碧玲攝）

其實當晚30首歌都沒有一個明顯的中心思想包裝，而「風火雷電」這個主題也會令樂迷把焦點放在四人與不同歌手的合作上，看著四位歌手的另一面。就如Tyson Yoshi會利用僅餘時間改編姜濤《Master Class》和林家謙《特倫斯夢遊仙境》，效果也確實令人滿意。只是歌單中只有11首歌屬於合唱，甚至Jer和Tyson Yoshi都沒有合作機會，令四人在化學效果未能充分呈現，唯有寄望下次能有更充分的時間準備，思考不同方面合作的可能性。

+ 19

舞台上各種新嘗試和衝擊會成功為觀眾帶來新鮮感，例如沒有拉闊舞台，姜濤的《有一種傳說》就無法解封，林家謙也不會在舞台上跳唱。不過與此同時，今次在選曲上出現了重大問題，其中一點是歌曲與主題不乎。其實要林家謙跳唱《感電》問題非常大，雖然在台上跳舞表現自如，加上唱日文歌，對觀眾而言都感到新鮮，但他在演唱會中其實是代表「風」，若然此時唱起一首以「電」為主要元素的作品，其實已經離主題愈走愈遠。

+ 3

同樣情況也發生在姜濤身上，當晚他應該代表著「火」的元素，獨唱部份的《Master Class》和《前傳》成功帶出了追夢者心中的那團火，最後的《Dear My Friend,》也可說是緬懷昔日共同奮鬥的戰友。可惜當晚反應最好，接連翻唱《特登》、《DWBF》、《不可愛教主》的一段成為敗筆，當然用意相信大部份讀者都能理解，難得上到拉闊舞台，心中當然很想把MIRROR其他兄弟的作品都帶給觀眾，但畢竟演唱會也有主題，選曲上如果可以再花點心思，選擇一些關於堅持、追夢的歌曲會更好。

除了與主題不乎，這次音樂會上的歌曲編排，似乎無意中也令某些歌手的缺點浮現。這一點在選擇四人大合唱的曲目時更為嚴重，要Tyson Yoshi跟著唱《蒙著嘴說愛你》，其實與過去擅長的曲風差別太大，看起來會覺得他唱得有點吃力，但也算是挑戰成功。只是《留下來的人》難度不低，製作團隊卻忽略四人能否駕馭這首歌，令每位歌手唱起來都不夠氣、音準偏差，甚至令當晚氣管敏感的Jer非常明顯地走音。當然，歌手有責任在唱功上繼續進步，但製作團隊也應該懂得平衡風險，例如樂隊可調整音域（key），令歌手能在最舒適的情況下完成作品。

+ 6

《拉闊音樂會》一直是樂迷非常期待的音樂會系列，豪華陣容加上意想不到的化學作用，令在場觀眾都會聽出耳油。這次換上人氣高企的四位新生代男聲，或許當晚演出足以令歌迷尖叫，但經過一晚沉澱後，只能說整個音樂會是美中不足，若然團隊可以花更多時間籌備，用心思考和準備歌單，或許觀眾帶走的不只是偶像在台上表演的片段，而是從歌聲中帶出的人生意義和反思。