Megahit｜監製Edward Chan邀黃偉文填詞：要畀合理同適當時間佢寫

Anson Lo（盧瀚霆）新歌《Megahit》目前仍在熱播中，《01眾樂迷》早前邀請到MV導演Water（陳迪凱）分享MV製作及籌備上的難題，更透露一度因其他油站公司拒絕而差點拍不到以油站為主題的故事，也曾經收到花姐（黃慧君）指示要改行後備方案，幸好最後成事。今次記者邀請到歌曲監製Edward Chan，除了分享這次邀請黃偉文（Wyman）填詞的原因和難度外，也談起近期不少樂迷關心的問題：Anson Lo在錄音時的狀態是否回復到正常水平。



《Megahit》由Edward Chan擔任監製，今次就向《01眾樂迷》讀者分享在錄音及尋找填詞人上的點滴。（資料圖片）

邀請Wyman需先克服時間問題

在分享這次邀請Wyman的原因前，Edward先為讀者解釋平常選擇填詞人的準則。除了考慮每位填詞人的創作風格，包括在內容上擅長的種類、過往擅長的曲風等，也需要盡量顧及到歌手本身的主觀意願：「例如係歌手本身想同邊位填詞人合作，或者歌手感受到同某位填詞人之間共振嘅地方，有時候歌手都會同我哋反映呢啲主觀願望。」不過要促成與填詞人的合作，就需要考慮他們各自完成一份歌詞所需的時間，能否配合唱片公司為歌手制定的策略。

就以這次合作為例，當記者問起Edward邀請Wyman合作的難度時，他就以時間上的客觀條件解釋：「Wyman本身已經係好多人想搵佢合作，其中一個客觀條件就係要畀到一個合理同適當嘅時間阿Y去寫，如果做唔到，連呢個客觀條件都冇埋嘅時候，咁就會製造咗同佢合作嘅難度。呢啲難度並唔係Wyman自己畀一啲門檻出嚟，而係一個實在嘅條件，都真係要有時間畀阿Y去回應。」

究竟邀請Wyman為作品填詞是否一件難事？Edward認為最需要克服的是時間限制。（視覺中國）

力邀Wyman為Anson Lo圓夢

總括而言，Edward這次力邀Wyman為Anson Lo填詞，背後有三大原因，其中一個原因正是要滿足Anson Lo的主觀願望：「Anson Lo本身係好想好想同Wyman合作，尤其是係佢喺MIRROR另外兩位成員（姜濤、呂爵安）身上施展嘅法術，都喺市場各方面帶嚟唔同嘅迴響。對Anson嚟講，佢當然係好想同Wyman刷出火花，呢個會係其中一個重點。」在Anson Lo提出請求後，Edward除了考慮過去與Wyman合作時經驗外，也佩服Wyman創作上的一個非常重要的強項：「喺為歌曲選擇一份最時令而適合嘅歌詞上面，佢實在係好強，可以話係完美。有呢三大元素底下，令邀請Wyman成為一個無可取代嘅決定。」

繼姜濤和Edan後，Wyman這次為第三位MIRROR成員Anson Lo執筆填詞。（MV截圖）

錄到音代表聲帶狀態已恢復

除了在尋覓Demo後選擇合適填詞人外，監製還需要顧及歌者錄音的狀態和表現。在《不可愛教主》和MIRROR演唱會後，Anson Lo的聲線狀況一直是外界非常關心的問題。而Edward經過今次錄音後，就為「神徒」大派定心丸，因為這次Anson Lo克服了一首難度非常高的作品：「呢首歌其實對阿Lo嘅聲音挑戰好大，一方面呢首歌係比較高音，再加上係快歌，發力需要狠勁好多，呢啲力量、爆發都需要喺一個比較好嘅狀態先做得到。今次旋律係比較洋化，加埋廣東話嘅咬字，再考慮埋首歌嘅速度，同埋剛才提及過力量上嘅問題，如果今次阿Lo嘅狀態冇回復到一定嘅水平，基本上佢會連音都錄唔到，所以阿Lo今次嘅表現已經係比年中嗰陣好咗好多。」

Edward認為今次Anson Lo狀態已經比年中錄製《不可愛教主》和演唱會期間好得多，否則《Megahit》的錄音工作根本不可能順利完成。（MV截圖）

除了聲線上的問題，Edward在錄音期間也經常強調Anson Lo要唱出歌曲中熱鬧、興奮的氣氛：「最初希望選取一個聽起嚟熱鬧、開心嘅demo，其實係阿Lo嘅主意，加上佢之前出過嘅快歌中，剛烈嘅氣氛依然係比較重，既然今次選擇咗呢首比較玩味重嘅歌曲，我就希望佢唱嘅時候都有呢種玩味。」加上歌詞層次豐富，並附上大量像聲字，因此Edward花了很長時間強調要保持適當的氣氛，希望聽眾都聽到這次Anson Lo在快歌演繹上的改變。

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