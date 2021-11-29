星光熠熠｜張天賦曾比特首度登紅館合唱：唱到自己歌絕對係成就

《星光熠熠耀保良》昨晚（28/11）在紅館舉行，兩位男新人王熱門人選曾比特（Mike）和張天賦（MC）同樣首次登上紅館獻唱，Mike直言感到震撼、興奮：「細個真係睇騷就睇得多，都會希望自己可以喺呢個台上面唱歌，畢竟呢個係香港最大嘅舞台。今日可以真係企喺度唱歌係好開心，加上呢個表演咁有意義，成件事就好似有加乘效果，好興奮。」

Mike與MC一樣首次踏上紅館舞台，互唱對方的歌。（節目截圖）

MC則說上台一刻能馬上忘記緊張感覺：「感覺係好意外，因為我臨出場嘅時候好緊張，但係一踏出去見到好多觀眾，呢種感覺係覆蓋咗緊張嘅情緒。同埋舞台比我想像中大好多，之前綵排都知道大概係點，但係當有觀眾喺度嘅時候，加上多咗燈光效果，成件事會覺得好靚、好震撼，好期待可以再踏上。」

昨晚其中一部份，MC和Mike先後合唱《我不如》和《反對無效》，前者覺得機會難得：「喺紅館唱到自己嘅歌已經係非常榮幸、開心嘅事，今次唔止唱一首，仲可以唱埋佢嗰首，所以更加開心。我哋係今年新人，當然仲有好長嘅路，但係依家已經可以喺紅館唱到自己歌，絕對係一個成就。」Mike補充說，這次是出道以來首度合作：「大家唱對方嘅歌，感覺真係好唔同，本身已經好少有機會有呢類型嘅crossover，今次仲要唱人哋嘅歌，成個感覺幾特別。」

合唱《我不如》和《反對無效》，兩人同樣覺得今次crossover特別。（梁碧玲攝）

星光熠熠｜張敬軒心情未受愛犬病重影響：要做嘢嘅時候就要做嘢

至於問到年底樂壇頒獎禮中，誰較大機會贏新人獎時，Mike先說今日看到很多MC的歌迷，更在觀眾席中預祝MC 後日（1/12）生日快樂，覺得對方機會不少。MC除了感謝歌迷支持，也說自己對獎項抱平常心：「我嘅宗旨係做好我嘅音樂。」Mike則說二人在出道前已經相識，在頒獎禮中會有種重聚的感覺：「我覺得唔應該用一個競爭嘅心態參與，反而係好似大家一齊去畢業旅行咁玩嘅感覺。」