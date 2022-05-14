聲生不息 | 炎明熹第四集演唱《念親恩》　盧冠廷呂方作特邀嘉賓

內地芒果TV與TVB聯合製作的音樂綜藝節目《聲生不息》集結16位殿堂級同新生代歌手，每集演繹不少經典粵語金曲，引發觀眾情懷。今日（13日），節目公開第四集歌單，主題為「港樂與我的一生所愛」。



《聲生不息》全家福。（微博@炎明熹Gigi）

上一集中，李玟（Coco）與曾比特（Mike）互換，分別加入男隊同女隊，今集兩隊仍以隊內合作形式出戰，當中曾比特與安崎演繹黎明的《夏日傾情》；林子祥與馬賽克樂隊演繹譚詠麟的《愛情陷阱》；炎明熹（Gigi）與劉惜君演繹陳百強的《念親恩》；李克勤與毛不易演繹陳奕迅的《最佳損友》；林曉峰與李玟、魔動閃霸演繹草蜢的《半點心》；楊千嬅、周筆暢、單伊純將會演繹林奕匡的《高山低谷》，歌曲橫跨80、90、00以及10年代，涵蓋愛情、親情、友情。

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隨著歌單的公布，各位歌手也相繼在微博寫下感受，尤其是曾比特，預告今次的舞台有驚喜：「這也是我人生第一次跳雙人舞，真的就是一次非常難忘的舞臺，這期間安崎真的有幫我很多，這次的《夏日傾情》絕對會讓你們眼前一亮啊。」而由發布的預告片來看，兩人配合默契，對唱也相當甜蜜，舞台充滿戀愛氛圍，將這首情歌演繹得非常到位。

而Gigi與劉惜君兩位聲音頗有特色的實力派合作，也令網友非常期待，紛紛留言表示：「兩位一定能碰撞出不一樣的火花」、「Gigi有惜君老師帶著，真是感恩，兩個人都太美了」、「兩位都是粵語唱家班啊，肯定有個很棒的演出」，但也有網友認為：「講真呢首歌唔得啊，選錯歌啦」、「給炎明熹選一首好歌吧」，不知道是不是對於Gigi前面幾場演繹的歌曲不太滿意。

除此之外，節目首次迎來兩位特邀嘉賓盧冠廷與呂方，或現場演繹首本名曲《一生所愛》、《朋友別哭》，契合今次主題。