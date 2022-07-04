聲生不息｜楊千嬅唱自己的《可惜我是水瓶座》　如有神助大加分

昨日（3日）播出的《聲生不息》第十一集，是本輯《聲生不息：港樂季》的最後兩集，主題為「勁歌金曲衝刺夜」。今集的舞台有：葉蒨文演繹的《瀟灑走一回》對李玟演繹的《愛的根源》；周筆暢及安崎演繹的《醒醒》對林曉峰及馬賽克樂隊演繹的《朋友》；林子祥及單依純演繹的《千億個夜晚》對楊千嬅及毛不易演繹的《可惜我是水瓶座》；劉惜君、曾比特及炎明熹演繹的《失戀》對李克勤、李健及魔動閃霸演繹的《雨夜的浪漫》remix《護花使者》。

《聲生不息》是第十一集，是本輯《聲生不息：港樂季》的最後兩集，主題為「勁歌金曲衝刺夜」 (節目截圖)

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楊千嬅與毛不易在今集演繹《可惜我是水瓶座》，這首歌是楊千嬅在2002年的作品，歌詞由黃偉文為楊千嬅度身訂造，將與楊千嬅於酒吧歡聚的過往經歷寫成這首歌。這首歌在當年一出時，已經唱到街知巷聞，十分受歡迎，更在2003年十大勁歌金曲中獲獎。楊千嬅今集在演繹自己的歌曲時，唱得十分輕鬆，她今次在演繹自己歌時，唱起來令人感覺很順暢。再加上毛不易比較合適演繹情歌，二人合唱起來令人聽出耳油。

楊千嬅與毛不易在今集演繹《可惜我是水瓶座》(節目截圖)

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一直被觀眾嫌棄不是歌手出身的林曉峰今集與馬賽克樂隊一同演繹《朋友》一曲，林曉峰在演繹時，帶動了現場觀眾的氣氛，令情緒十分高漲。大家都情不自標禁地沉醉在這個時刻，再加上今次歌曲的難度不是太高，所以林曉峰便輕鬆過了關。

林曉峰今集與馬賽克樂隊一同演繹《朋友》一曲 (節目截圖)