Dear Jane演唱會｜艾粒做嘉賓騎劫主場　Tim傷心仔女最愛蝙幅俠

一連三場的《AXA 安盛呈獻: Dear Jane What's Happening Live 2022》昨晚（18日）於西九竹翠公園正式開鑼，四子一連唱出《到底發生過什麼事》、《銀河修理員》和《人類不宜飛行》等人氣歌曲與全場觀眾大合唱，現場氣氛相當好，只是可惜未能唱超過11點。



Dear Jane演唱會昨晚舉行第一場演出。

講到最驚喜當然是Dear Jane請來艾粒做頭場嘉賓，並一同合唱《大飲茶》。Tim對艾粒表示多謝，示意自己要去換衫後，艾粒就搞笑問：「咦？你係主音咩？我成日以為Jackal先係主音....」引得觀眾哈哈大笑外，二人更講到：「 唔該晒我哋暖場嘉賓Dear Jane！跟住艾粒演唱會開始喇⋯」試圖搞笑騎劫演唱會。

艾粒做嘉賓搞笑騎劫主場Dear Jane演唱會。

騷後Dear Jane接受訪問時表示依然十分興奮，期待今晚第二場的來臨，大讚在室外沒有回音的地方都聽到大家一同合唱特別感動。Tim在訪問中也講到雖然囡囡因發燒提早離場，但未有影響心情，表示不擔心她的健康。Tim更大爆最近一對仔女的最愛歌是蝙幅俠，因而令他有點傷心：「我已經係屋企整左個playlist，不停咁loop架啦，等佢聽番爸爸啲歌，又成日開個YouTube比佢睇爸爸！」

Tim呷醋一對仔女愛上了蝙幅俠。

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