專訪｜陳柏宇自爆改唱腔後唱舊歌感吃力　最想避唱《認真如初》？

講起「陳柏宇」三個字，不少樂迷馬上想到的代表作可能都不外乎《I Miss You》、《逸後》和《你瞞我瞞》等等的經典情歌，不過Jason積極轉型推出多首勵志歌曲，例如今年一連推出多首派台作如《有我》、《命盡頭》和《有天》等都有不錯的迴響。闊別一年兩個月他終於再開演唱會，下月4日將於亞洲博覽館舉行《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》，更首度在社交網站玩「你投我唱」讓樂迷親自投票揀選最想聽到自己在演唱會唱的歌曲，當中更有不少sidetracks成功上榜，不過Jason最想避開不唱的歌曲，竟然是他和太太Leanne的代表情歌之一《認真如初》？

採訪、撰文：趙允琳

攝影：劉志源



《拍一半拖》原來是Leanne認識Jason的第一首歌。（劉志源 攝）

在「你投我唱」環節的最後入圍歌曲之中，雖然有《親愛的仇人》、《航拍》及《再見不再見》等多首非主打歌上榜，Jason坦言自己很少機會在演唱會唱sidetracks，但不會刻意剔除一些已經唱得太多次的「飲歌」：「唔係我唔想唱，唔係為反而反，啱用咪用囉，除非首歌我本身唔想唱，我當然想借啲意唔唱啦！」

Jason坦言最終會唱多少首歌迷投票選出來的歌曲，要視乎那些歌曲的音樂風格與演唱會主題配合與否：「嗰25首會係首選去改編嘅歌，但唔work都冇辦法，同埋我當25首裏面有16、17首（歌迷揀嘅歌）喇，我自己揀返6、7首我好想唱嘅歌而又唔喺個song list入面嘅，都得嘅！」太太Leanne坦言自己非常想聽到Jason可以唱《路人乙》：「但係冇人投，我覺得好好聽，同埋你好少用咁低音去唱吖嘛！」不過Jason似乎對這首歌的成果並不太滿意：「嗰首歌我錄音唱得唔好，而家會唱得好好多！」

Leanne好鍾意《路人乙》，不過Jason現時對於當時的錄音表現並不滿意。（劉志源 攝）

Jason表示自從學完唱歌改變唱腔之後，演唱一些比較舊的作品時會變得更加吃力，因此會比較傾向想唱新歌，例如《霸氣情歌》、《墜落》和《有天》：「我覺得新嘅歌係比較容易唱嘅原因係，我唔需要考慮咁多，即係以前嘅歌我會諗用以前嘅方法去唱就係個難度，尤其是以前嘅方法係唔好嘅方法，同係一啲已經唔適合我而家嘅聲音去唱嘅方法，但當然我可以照嘗試去做，但我唔喜歡個效果嘅話，對我嚟講咪難囉，因為我都未突破到自己嘅心理關口。」

他笑言其實自己的每一首歌都好難唱，不過是必要選的話最想避開不唱的是《認真如初》：「呢首歌嘅演繹方法太深入民心，就算連我自己都覺得嗰個方法先係合理嘅，但係其實喺聲線上係唔合理嘅，所以話我如果要用而家嘅能力去唱《認真如初》係難嘅，要將首歌改編先得。」

Jason和Leanne如漆似膠，做專訪都十足糖黐豆一樣。（劉志源 攝）

Jason以往其實曾經在《The Players》的專輯中重新錄製後的改編版本《車匙》、《拍一半拖》、《逸後》及《永久保存》等等，他笑言不擔心「大執」舊歌會令樂迷聽得不習慣，皆因自己並非必須要靠這些改編歌曲去得到甚麼成功，純粹好玩：「以前我都唔讀好玩，純觀眾嘅心態去聽會覺得『嗯，改編咗都唔好聽嘅』，但係而家作為演唱者、作為創作歌曲嘅一部分嘅時候，有得畀我發揮就覺得好好玩，同埋人係會變，音樂喜好、聲音都會變，尤其是當你嘅聲音變咗，你嘅音樂喜好都會隨住改變。」

如果再有機會去改編一首歌會選擇哪一首歌？Jason考慮片刻，即講出：「《Espresso先生》！」《Espresso先生》收錄於Jason於2012推出的專輯《Lost and Found》入面，由何樹熊填詞、張繼聰作曲，他坦言希望可以將這首節奏明快的歌曲變成一首慢歌：「張繼聰寫呢首歌嘅時候係以慢歌嘅方向去出發，我唔記得我嗰陣有冇聽過，因為當時唔係我去收demo，所以我成日都好想將呢首歌變成慢歌聽，睇下會係點，so far都未試過，但一定要改歌詞！」今次演唱會會否有機會聽到Acoustic版本的《Espresso先生》？Jason笑言今次的演唱會希望可以有活力一點，相信今次應該無緣聽到，歌迷想聽的話可能要再等等。

Jason表示如果可以改編一首歌，會選擇《Espresso先生》。（劉志源 攝）

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