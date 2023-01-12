Clockenflap | COLLAR首度同RubberBand合體　3月中環海濱開騷

國際戶外音樂及藝術節Clockenflap於3月3日至5日在中環海濱舉行，主辦在昨日（1月11日）宣布ViuTV女團COLLAR與樂隊RubberBand將於3月4日合作演出，兩隊首次同台合體演出，令人十分期待。

COLLAR隨住So Ching歸隊終於齊人！

Clockenflap於官方Instagram發文宣布：「從人氣電視節目《全民造星》誕生，八人女子組合COLLAR出道滿一週年，憑藉充滿能量嘅舞台演出以及多變曲風，廣納不同層面觀眾，四首單曲喺各大串流平台已經累積過億點播，可謂城中最炙手可熱嘅新生代藝人之一。呢班不斷挑戰創作同刻板印象框架嘅女孩子，將會喺Clockenflap同樂隊RubberBand破格同台。」

RubberBand同COLLAR首度同台合作。（梁碧玲攝）

「而成軍多年，RubberBand可以話係如今大眾眼中最具代表性嘅香港樂隊之一，自回復獨立樂隊身份後推出嘅<《未來見》、《Ciao》等單曲，更係近年每次演出一玩就會全場大合唱嘅fan favourites。近幾年本地音樂圈愈來愈多跨界精彩合作，今次演出相信係兩邊樂迷都不能錯過嘅新鮮現場體驗。

至於大家最期待嘅完整演出陣容，請等多等，除咗已經公布嘅 Arctic Monkeys🇬🇧、FKJ🇫🇷、milet🇯🇵 等三十組人馬外，更多世界級嘅國際及本地音樂單位將會喺三月中環同大家見面💪」

國際戶外音樂及藝術節Clockenflap於3月3日至5日在中環海濱舉行。（IG@clockenflap）

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