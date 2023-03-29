樂壇核數師｜Gin Lee首奪五台冠軍歌　網民：點解唔叫肯定就是你?

李幸倪（Gin Lee）前一兩年在樂壇成績麻麻，但自從年初轉投新公司英皇後就愈唱愈強，轉會作《Dum Dum》打響頭炮，在各大榜成績優異，更成為Gin Lee入行12年來第一首五台冠軍歌！Gin Lee開心到猛食牛角包慶祝，不過未知是否電台谷得太犀利，近日網民開始嫌副歌一句「肯定就是你～」勁洗腦，更問歌名點解唔索性改做《肯定就是你》？



李幸倪（Gin Lee）入行12年先後效力三間唱片公司，BMA、環球唱片及英皇，當中最長是在環球逗留6年幾時間，其間出過許多經典歌，如：《雙雙》、《月球下的人》、《很堅強》等，更曾是環球一姐。

不過去到在環球後期，隨著唱片公司疑與商台關係破裂，對旗下歌手音樂成績有一定影響。過去兩三年，環球歌手在叱咤頒獎禮成績不理想，環球甚至曾發聲明指：「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。」並拉隊缺席商台活動，處於互相封殺狀態。

環球與商台近年關係欠佳，處於互相封殺狀態，而Gin Lee轉會新公司英皇後，終於上商台做訪問。（facebook@Universal Music）

《Dum Dum》上榜10周 MV四日破百萬

Gin Lee在21年尾的快歌《IDK》，在港台、新城、無綫、ViuTV的榜上皆是冠軍歌，成為她繼13年BMA時期的《玫瑰的故事》後，暌違9年的四台冠軍歌。而《IDK》在商台「903專業推介」榜卻只得第12位，無緣成為五台冠軍歌（Gin Lee上次奪903冠軍歌已是20年的《美男子與香煙》）。不過，隨住Gin Lee加入英皇，與商台的關係正式解封，轉會作《Dum Dum》不但上榜達10周，更登頂成為「903專頁推介」第1位，Gin Lee終於奪得入行以來第一首五台冠軍歌！

《Dum Dum》是Gin Lee入行12年，第一首五台冠軍歌！（IG@ginleeginlee）

英皇對Gin Lee的加盟可謂隆重其事，落實轉會後已宣佈為她推出「神曲」，以中快歌《Dum Dum》打響頭炮。Gin Lee出道以來一直想跟填詞人黃偉文合作，如今終於得嘗所願，她在MV中又唱又跳，盡顯功力，再加上一身金毛直髮造型，甚有天后架勢；再配合英皇的宣傳功勢，MV幾日已達100萬Views！

經理人霍汶希（Mani）對Gin Lee加盟英皇隆重其事，明顯力捧她。（IG@manifokfok）

Gin Lee早前在「寶馬香港打吡大賽」表演新歌，坦言為跳唱花了很多心機。（IG@ginleeginlee）

Gin Lee得悉《Dum Dum》成為第一首五台冠軍後，表示：「出道12年，要攞到五台冠軍歌唔係一件好容易嘅事，除咗得到樂迷喜歡之外，都要其他天時地利人和嘅配合。」更自爆破戒食牛角包慶祝。

Gin Lee在MV中盡顯跳唱功力。（MV@《Dum Dum》）

Gin Lee不但食牛角包慶祝攞「五台冠軍歌」，更收到一盞牛角包燈。（IG@ginleeginlee）

粉絲讚新形象後生咗 有人嫌洗腦過《很堅強》

粉絲對Gin Lee新形象反應正面，在MV下留言大讚：「DUMDUM完全超出如期💯💯💯，打破平時唱慢歌慣例！期望新公司能成功將 Gin推上天后級地位！肯定就是你！」「全新造型完全感覺後生咗，終於能夠做回貼近現代曲風。」「聽到睇到有好大嘅決心畀個新嘅Gin大家」「終於有機會俾佢發揮！」但未知是否歌曲在電台日播夜播，近日有網民開始嫌《Dum Dum》副歌一句「肯定就是你～」勁洗腦，批評：「日日都肯定就是你！」「有聲，好X洗腦」「肯定就是你定很堅強洗腦啲？」

粉絲很喜歡Gin Lee的新形象，亦有人指她似Avril Lavigne。（IG@manifokfok）

不過，亦有網民指這首歌播得太多好洗腦，推了十幾頁Post，亦有人問歌名何不索性叫《肯定就是你》。（連登討論區）

另外亦有人歸功於英皇力谷，勢必要推Gin Lee上女金，留言：「十大袋定，出年1月1亞博全場一齊肯定就是你」更模擬DJ口吻說：「曾經有人話呢個樂壇唔啱你，但我可以喺度講呢個獎『肯定就是你』！」其實Gin Lee的唱功一直毋庸置疑，以往亦曾在叱咤三奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」，但每次距離金獎總是一步之遙。她預計今年會出5、6首歌，配合公司力谷的話，相信年尾很大機會奪得女歌手金獎！