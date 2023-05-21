方皓玟演唱會｜想揀Dee哥做老公　囝囝亂入問：你今晚返唔返屋企?

一連兩場《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會圓滿結束，方皓玟（小明）請ERROR做尾場嘉賓令觀眾High爆，小明自爆每當唔開心就會睇ERROR的港普訪問片，被問到會揀邊個做男朋友同老公，她就分別答係肥仔同Dee哥（何啟華）。但最驚喜的是，做訪問期間小明的囝囝安田龍加突然亂入要媽咪抱抱，臨走前更問：「你今晚返唔返屋企呀？」



方皓玟（小明）完成《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會尾場，她指今次與很喜歡的本地時裝設計師Kit Wan合作，令演唱會糅合音樂同時裝元素，希望帶到新鮮感畀觀眾。講到請ERROR做嘉賓，小明話係諗過度過，有心自肥，大讚四子是表演嘉賓的最佳示範，給她充裕時間換衫飲水，又不負眾望令觀眾好開心。

被問是否真的因港普片而迷上ERROR，小明笑言：「每當我覺得失意嘅時候，就會開佢哋個訪問嚟聽，我鍾意嗰條片鍾意到係咁睇，可惜我係冇特別聽佢哋啲歌。但係我係鍾意佢哋，識得搞笑同埋令大家開心嘅人，其實依家社會好需要。」但她就不敢畀囝囝睇住，怕他學了吳保錡的口音。

小明一唔開心就會翻睇ERROR的港普訪問片，自動請纓幫對方做國語歌。（鄧穎琪攝）

小明又指，如果ERROR肯唱國語歌，自己絕對願意作歌畀對方，相信迴響必定好大，講到會唔會想一齊合唱，她說：「我驚我要忍笑，錄音錄好多個鐘，平時對住佢哋已經好辛苦，佢哋停唔到落嚟搞笑，我覺得佢哋要開Talk Show。（開過呀！） 哎呀！我Miss咗啊，可唔可以再開呀？我嗰時未入坑啊，依家入晒喇，要追住佢哋啲訪問嚟睇呀。佢話佢哋係ViuTV地底泥，其實一啲都唔係囉！」

小明擔心如果要同ERROR合唱國語歌，自己會忍唔到笑，錄音有排搞。（鄧穎琪攝）

問起小明最鍾意邊個ERROR成員，會揀邊個做男朋友，她首選原來是肥仔（梁業）：「因為我哋開工做嘢佢最準時，同埋佢係隊長，我梗係揀個威啲！（老公呢？）梗係揀阿Dee！1億（票房）喎！我梗係揀阿Dee啦！193咁高，我下下昂高頭唔掂喎。保錡有咁多女仔鍾意，好危險㗎嘛，佢話佢有好多女仔追㗎，不過佢唔鍾意咋嘛，但係我唔信佢唔鍾意囉。」

小明分別揀肥仔做男朋友、Dee哥做老公。（鄧穎琪攝）

做訪問期間，小明的4歲囝囝安田龍加（Luca）突然亂入，走向小明要抱抱，記者要他錫錫媽咪，他亦超聽話，臨走前更問小明：「你今晚返唔返屋企呀？」記者問小明是否要交人，她笑謂：「唔好聽佢講嘢，佢成日講依啲嘢跣我㗎！我點可能唔返屋企？我日日都返屋企，佢咁樣講導致大家覺得我唔返屋企，大個咗就整蠱媽咪。」

訪問期間，囝囝Luca突然過嚟搵媽咪，又叫她抱，超好笑。（鄧穎琪攝）

她指Luca很了解自己歌手的工作，不會亂打擾她，問到會否帶阿仔上台表演，小明。說：「我要訓練下佢先喎，佢暫時仲未可以唱晒成首歌，希望佢訓練有素，到時將呢個武器公開。（佢有冇喺屋企唱你啲歌？）有！佢最鍾意《Freedom》，可能佢生活得好辛苦，好需要freedom，所以成日都唱，佢識唱晒成段，如果識唱晒成首就可以出道喇，到時我就可以退休，我目標就係咁。」

她說Luca其實都有表演慾：「你睇下你頭先叫佢哋錫我，佢錫咗幾多啖，好盡情呀，錫到我面都歪埋！（佢係咪好Sweet？）係呀，我會好好珍惜，因為我聽人哋講話大個咗就唔會有呢啲，所以有得錫就好錫喇。」

囝囝對住大批記者都冇怯場，叫他錫媽咪就照做，睇嚟有潛質做藝人。（鄧穎琪攝）

小明笑言阿仔錫到佢面都歪，但自己好珍惜呢段時光，知Luca大個就唔會咁。（鄧穎琪攝）

她又透露囝囝成日都讚自己，逗得她很歡喜，但其實小明不知道是真心抑或為了攞零食，因為自己一向好順攤，又說：「啲小朋友真係好醒目，因為佢細個嘅時候我又擔心過佢發展遲緩，佢好慢先至開始講嘢，我帶咗佢睇語言治療，依家完全唔需要擔心。」