陳慧琳首上《Chill Club》曬超穩唱功　竟被呢位歌手唱兒歌搶晒鏡

天后陳慧琳（Kelly）驚喜現身ViuTV《Chill Club》！早在日前ViuTV釋出今集《Chill Club》預告時，已引起網民熱烈討論，表示冇諗過在無綫以外的電視台見到Kelly表演。而到今晚節目播出時，很多人都擔定櫈仔睇，驚嘆50歲的Kelly無論樣貌保養度或歌唱穩定度都跟年輕時一樣咁好。



Kelly一出場接連唱出《嚴重》、《最佳位置》兩首經典歌，以及新歌《風眼》，現場歌迷瘋狂尖叫，在直播聊天室和討論區有很多人留言：「真氣質冇得比」、「點解可以天然靚成咁」、「靚到咁 大佬50歲」、「天后級係唔同Level㗎」、「壓台感係班後生女冇得比」、「回憶返來了」、「90後，自有認知開始喺電視睇到佢已經係咁嘅樣，到依家都一X樣」、「難得唔使開TVB都見到佢」、「幾十歲咁嘅樣咁嘅身材好X癲」、「Kelly世一」等等。

Kelly首次上《Chill Club》，節目未播已在網上引起極大討論度！

Kelly接受主持王頌茵（Kathy仔）訪問時說自己是第一次上《Chill Club》，感覺好親切，因為樂隊有合作開的Joey Tang和王丹儀，感覺好似「Reunion」。她坦言自疫情以來都未試過上電視台唱歌，這麼近距離唱歌給歌迷聽，至少3年冇跟他們見面，又指揀《嚴重》因為是由Joey Tang結他伴奏，而《最佳位置》則是個個都喜歡的歌曲。

Kelly指自己因Joey Tang在現場，所以特地選唱他作曲的《超級小黑咪》。

Kelly透露自己邀請了一些新世代歌手幫自己做歌，目前還在等對方交歌中，更搞笑追歌：「快啲交歌喇，我時間無多喇！」講完又自己說：「啋啋啋！」被觀眾說她果然一開聲又變師奶仔，與台上的天后氣場形成反差萌。此外，Kelly今年內將會去澳門開演唱會。

Kelly美貌十年如一日，凍齡度超班，完全不似50歲，粉絲都激讚望落跟廿年前冇分別。

Kelly公開追歌，竟大吉利是自言「我時間無多喇！」之後又說：「啋啋啋！」

去到節目後段，Kelly再唱另一首新歌《我的親人》，由於早在Kelly登場時，網民已不斷問，Joey Tang不時在《Chill Club》唱兒歌，今晚跟Kelly同場會否合唱Kelly的兒歌《超級小黑咪》，估唔到真係有！Joey Tang戴住貓耳自彈自唱，粉絲即刻High爆，更幫手和唱「Bulu Bulu Ya Bulu Bulu Ya！」Kelly雖然冇份唱，但她聽完馬上跟Joey Tang說：「搞到我隻小黑咪咁Rock嘅！」網民亦馬上洗版，但有點美中不足的是，始終聽唔到Kelly唱這首歌經典。而節目最後一首歌，Kelly、Joey Tang與雷有暉合唱《紀念日》，歌迷全部起身大合唱！

Joey Tang不時在《Chill Club》唱兒歌，繼《數碼暴龍》主題曲後，他今次唱Kelly的《超級小黑咪》，更戴上貓耳！

Kelly在節目尾聲，與雷有暉、Joey Tang合唱《紀念日》。

除Kelly外，今集《Chill Club》亦有日本歌手高瀨統也做嘉賓，高瀨說自己已來香港辦過兩次巡迴演唱會，也曾在此拍MV，這裡音樂很多元化，令他會想像自己在大場館演出，並表示香港是其第二個故鄉。他曾跟Instinct of Sight的N.O.A合作過歌曲《Twiilight》，日後有機會的話，他希望跟江𤒹生（AK）、Gareth T.及陳蕾合作，並演唱《FAKE LOVER》、《13月1日》等歌曲。