尹光改名「WAN K.」宣布11月再開紅館騷 網友最想呢位歌手做嘉賓
撰文：金秀玲
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尹光早前因為「AI尹光」的崛起而引起極高討論度，網民紛紛叫他跟AI尹光來個Crossover，而最近尹光就宣布再踏足紅館！曾被稱「光B」的他，以新朵「WAN K.」舉行《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》，更以一身「芭比粉」造型影海報，相當醒神，周啟生更留言指他似「宇宙最強」甄子丹，又有人說他才是真正的「粉紅教主」。
尹光在貼文興奮寫道：「大家準備好同我一齊High High High爆紅館未呀？！唔理係真人尹光定AI尹光，尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會，都應該可以滿足到你哋嘅訴求，呢鋪真係掂啊📣」至於粉絲們的訴求，最想就是聽到他唱AI尹光唱過的《一人之境》（原唱：林家謙）以及《Dear My Friend》（原唱：姜濤），更希望尹光可以請到兩位做嘉賓，尤其不停標註林家謙。
《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》
日期：2023年11月4日（星期六)
時間：晚上8時15分
地點：紅磡香港體育館
票價：$780 / $580 / $380 / $280
2023年9月12號上午10點 Trip.com 優先發售