七八十後｜尹光曾後悔唱諧趣踩界歌損形象　為保命偷渡來港被呃錢

01娛樂全新系列式專訪《七八十後》，希望透過一班有人生閱歷的藝人，分享生命中遇到的高低起伏、如何面對逆境，這班「老友記」絕不過時，他們都保持年輕心態，與時並進、成為永恆傳奇。

人老了很容易被嫌過氣，漸漸被市場淘汰，這現象在娛樂圈尤其明顯，但卻不適用於尹光身上。7、80後識唱《荷里活》、《十四座》、《你阿媽大減價》，90後識唱《少理阿爸》，他似乎憑住這些口水歌，Connect到每一代人，不過尹光就說，自己唱粵曲出身，初入行時明明想做譚詠麟、想唱情歌冧女，並且曾經很後悔唱這類踩界的諧趣歌，更嫌《少理阿爸》好肉酸。那到底他又是如何慢慢走上「廟街歌王」之路？



越南偷渡三次來香港 被騙金額夠買一間屋

原名呂明光的尹光是越南華僑，父親在越南大把生意，他7歲開始學大戲、11歲唱折子戲，在當地唱了十幾年，廿幾歲時，為了保命不服兵役，本來不愁衣食的他不得不偷渡來港，搭路時更被騙兩次，對家收了訂金就走人，「呃咗幾多錢我真係唔識計，但係呃你一半訂都等於半間屋嘅錢，我仲要俾人呃過兩次。但係生命緊要，嗰時我廿歲鬆啲落嚟香港，佢（越南政府）拉軍役，由18歲拉到40歲，拉咗上前線有百分之九十會死人，所以當買返條命。後來因為打資產，我爹哋啲錢就俾政府收晒，（晚年點？）晚年？咪俾個天收咗，哈哈。」

尹光有次在香港大舞台唱歌，突然收到弟弟電話告知父親死訊，畫面至今歷歷在目，「我啱啱唱緊一隻粵曲，就係《萬惡淫為首》，我一路唱一路喊，觀眾仲當我七情上面。」（梁碧玲攝）

初入行搵唔到食 靠鄭錦昌《唐山大兄》發圍

來到香港沒了父蔭，尹光馬死落地行，總得找工作，他從未返過工，只懂得唱歌，唯有以此為職業，最初想以自己專長的粵曲搵食，誰知70年代粵劇下滑，世叔伯叫他轉唱國語時代曲，「嗰陣未有粵語流行曲，我國語唱得唔好，一路唱都冇乜出色，但唱得唔好都捱咗四年，後來好彩有鄭錦昌！因為李小龍一套《唐山大兄》瘋魔香港，鄭錦昌除咗《唐山大兄》，加埋《十一哥》、《禪院鐘聲》，犀利到不得了，咁我尹光發圍喇！粵語歌我擅長吖嘛！嗰陣開始有人搵我入唱碟，第一隻唱碟就係《十四座》。

《十四座》是尹光第一隻碟，他曾講過鍾叮噹名氣比他大，但對方主動邀請寂寂無名的他做拍檔，才帶挈他令更多人認識。（資料圖片）

歌曲被媒體禁播 靠酒廊夜總會多人識

《十四座》、《荷里活》、《數波波》、《雪姑七友》等等，在當年年代確實走得很前，但也因為太前，而不被人接受，電視台、電台都禁播，「以前有人話尹光唱啲歌鹹濕、又話係『受靶歌』，我真係要平反！因為我啲歌係諧趣、輕鬆，啲人聽到會開心會笑，唔係鹹濕，我本身唔講粗口，以前啲唱片公司特登改啲歌名係踩下界，聽到啲歌名得意，你會買呀嘛。」既然冇媒體播，為何尹光一樣可以跑出呢？他用兩字總結——勤力，他晚晚走夜總會、酒廊，全盛時期一晚唱足九場，唱到今時今日，足足唱了53年，「人哋講乜嘢我都唔理，尹光就係尹光，我唱我嘅歌，你鍾意話我好又得、唔好又得，總之我做返自己嘅嘢，就好似我隻新歌，《掂呀》！」

講到被主流媒體封殺時如何說服自己堅持下去，尹光說：「我根本冇自己說服自己，為咗搵食，一定要唱，唔唱就冇錢，個天唔會跌錢落嚟。」他引用父親教落的座右銘「求名求利求己勿求人」，凡事靠自己！（梁碧玲攝）

尹光月前與Rapper阿弗推出新歌《掂呀》，他說這首歌是送給年輕人，很正能量，鼓勵他們要掙扎、向上爬，千萬不要Hea。（facebook：尹光）

曾後悔唱諧趣踩界歌 入行想做譚詠麟

雖然上面提過的諧趣歌為尹光帶來事業上的成功，橫跨幾個年代都不過時，但他竟坦言自己曾很後悔唱這些歌，因為他70年代入行明明想學其他人唱情歌冧女，他笑稱可能是自己樣子不吸引，每當一唱情歌就冇掌聲，唯獨唱《十四座》人們就拍爛手掌，「唱片公司老闆整定我係要行呢一條路，一路寫啲輕鬆、諧趣、現實嘅歌畀我，同埋好多踩界歌，其實得個歌名㗎咋，好似《一個癡膠線的少年》，你聽落去好似粗口，但係內容冇，係好正經！」

尹光本來想唱情歌、做譚詠麟那類歌手，然而卻冇人欣賞，注定他要踏上諧趣歌之路。（梁碧玲攝）

有個少年 忠心可靠 誠實謙虛心地好 人又有禮 品性敦厚 咁好青年實少有～ 尹光——《一個黐膠線的少年》

尹光即場唱了《一個黐膠線的少年》，又提到其實《關人隱士》、《Holland Bank Cheque》內容根本全部好正經，純粹公司改個有噱頭的歌名叫他自己填詞，不過他亦不諱言自己是「唔識諗」才會唱這些歌，「當時我為咗搵食，你畀錢我咪唱，後生唔識嘢，冇諗到咁多，識諗就唔唱啦！（點解？）因為個歌名踩界囉，形象問題，影響我個人，我當時係唔想。」他更坦言：「我夠想學阿倫佢哋斯斯文文唱啲冧歌啦！」

尹光說自己的歌好正路，只是歌名比較踩界，但大概如此出位，他才可以一直穩坐「廟街歌王」寶座，粉絲橫跨老中青幾代。（梁碧玲攝）

將錯就錯 自己填詞終成「廟街歌王」

但如果冇這類歌名粗俗的諧趣歌，齋唱情歌，尹光肯定不能成為只此一家的「廟街歌王」，在樂壇屹立到今時今日，他也形容一切都是將錯就錯，反而帶來了更好的路，「《荷里活》、《雪姑七友》、《數毛毛》……冚唪唥都係我自己填詞，我填咗冇一百都有幾十隻，我鍾意填詞，我自己填啲詞就好正經嘅。（去到邊個位你發現依條路都唔錯？）應該2、30年前開始有咁嘅諗法，當時我諗，哎呀，好彩！若果我當年一定要唱斯文歌，就冇今時今日嘅尹光唱歌，因為我與時並進，九幾年有隻Rap歌俾我唱，就係《少理阿爸》，係我人生嘅轉變，做埋Rapper！」

尹光從未被嫌過時，他笑指自己不認老，但最緊要健康。（梁碧玲攝）

曾嫌《少理阿爸》肉酸 拒出《少理阿媽》

《少理阿爸》讓很多年輕人認識尹光，就連90後的保錡@ERROR早前訪問尹光，都要即場與他合唱，說自己由細聽到大！尹光說自己當時根本連Rap是什麼都不知道，英文又差，覺得Rap根本及不上粵曲的數白欖好聽，更一度很嫌棄這個歌名，「又係人哋畀我㗎，我覺得咁肉酸嘅，《少理阿爸》即係唔理個老竇嘅意思，但係個名唔好聽吖嘛！後來佢話仲想整隻《少理阿媽》添，我話唔好喇，一隻《少理阿爸》都夠啦！」

《少理阿爸》一出，旋即成為全港Disco冠軍歌，但他強調絕冇教壞細路成分，「我叫個仔要向上，努力搵錢唔好Hea，將來有錢娶個老婆都靚啲！我叫佢唔吸毒係啱㗎，只係叫佢唔好唔理老竇。」

三個月內開兩次演唱會 永不言休

尹光唱粵語時代曲唱到深入民心，年輕網民更說在推動粵語口語歌曲上，他根本與許冠傑齊名，尹光上月開《掂呀2023演唱會》，一張飛都冇賣剩，座無虛席，其中更有不少年輕人入場，但他始終從未放棄過自小深愛的粵曲，下月11日在香港文化中心再開《尹光閃亮新輝粵曲演唱會2023》，他希望AI尹光的話題性，能吸引年輕人入場聽粵曲，尹光說到了這個階段，自己唱歌不是為錢，純粹為興趣，更堅持不會睇歌詞，連跟他合唱的花旦都不可以睇歌紙，「我哋一路唱一路有表情做出嚟，所以聽人哋同聽尹光唱粵曲係兩回事嚟㗎！我真係自己唱出嚟，唔需要睇字幕。」

尹光在《掂呀2023演唱會》上Rap了四首歌，他非常開心見到很多年輕人入場，又希望他們都會試試聽粵曲。

問到有冇想過還會唱到幾時，尹光更說：「如果聲線保持到，我永不言休！唱到8、90歲，好似修哥（胡楓）咁，都會繼續開演唱會！」

尹光由7歲唱粵曲到70幾歲，上月才開完時代曲演唱會，下月又開粵曲演唱會，他說自己只要仲有聲，就會一直唱下去，永不言休。

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