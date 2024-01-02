叱咤2023｜張敬軒擊敗大熱尹光感謝對方讓賽　打破單挑四鏡仔局面

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2024年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，賽前最受關注的，就是討論足個幾月的「我最喜愛的男歌手」獎項，因為尹光打破張敬軒（軒公）一對四鏡仔的局面，以79歲之齡歷史性殺入五強。尹光都有畀面到場，但獎項最終由張敬軒奪得，尹光坐足四個鐘卻慘食白果，令不少支持光B的網民大跌眼鏡，為他抱不平。

軒公相隔十年再奪「我最喜愛的男歌手」獎。（葉志明攝）

張敬軒頒獎禮後受訪，講到相隔10年再奪「我最喜愛男歌手」，他心情激動，並說：「好開心呀，好難呀，要攞呢個獎喺呢幾年係好難嘅事，的確MIRROR嘅呼聲，同埋佢哋嘅Fans都好落力幫佢哋拉票、投票，但係有票未為輸！」早前如區議員般的軒公，畀足力落區拉票的攻勢湊效，他決定來年要升級拉票裝備，會寫AI揮春等，又說：「上次我幫人買咗水銀血壓計，點知去到銅鑼灣嗰站已經爛鬼咗，我會轉做電子血壓計，睇吓有咩利民措施可以幫自己拉下票。」

張敬軒贏得「我最喜愛男歌手」及「至尊歌曲」大獎。（葉志明）

至於講到贏了呼聲甚高的光B，軒公覺得對方很早期已讓賽，他亦很感謝尹光的加入，打破前幾年MIRROR成員壟斷的格局，「佢有特登打畀我話有投我一票，其實我自己今次都係見有尹光哥哥，覺得個氣氛好玩好多，以往我一個人好似往年咁樣，剩返我一個對住MIRROR嘅成員，我覺得我要好審慎，你明唔明呀？呢一鋪有尹光哥哥陪一陪我，我覺得個風險溝返淡啲。」他補充，MIRROR的支持者很忠心，但他發現其實有不少留言支持自己的人都是鏡粉，或是林家謙、MC張天賦等歌手的「Cross fans」，認為這個現象都很好。

尹光坐足四個幾鐘，冇獎攞又冇得表演，張敬軒就說尹光很早開始已經讓賽，但其實今年有他加入，氣氛好玩過以前好多。（葉志明攝）

被問林海峰（Jan）宣布他攞獎時故弄玄虛，叫了幾次張敬軒但又不知是否他得獎，會否擔心被對方整蠱，他說：「 嚇死我呀！佢嗌咗兩、三次張敬軒，林家謙喺隔籬撞我問我係咪你，我冇話唔玩得嘅，識咗阿Jan咁多年，睇佢玩人玩咗咁多年，我都心裡有數。」更笑稱在亞博大屏幕見到「張敬軒」三字出現了幾次，已經覺得好威。之後軒公進入「認真Mode」，講自己恰好在十年前、14年的1月1日首次奪「我最喜愛的男歌手」獎，曾經都想過自己離獎項好遠，但可能自己的命運就是要必須耕耘才慢慢有收成。

張敬軒不介意林海峰整蠱自己，又說：「睇佢玩人玩咗咁多年，我都心裡有數。」（葉志明攝）

軒公續說自己曾經都有低潮、運氣不好的時候，覺得時不與我，很容易氣餒。在台上自爆會上連登討論區的他，自言有迷失的時候，並說：「我上連登睇完啲人鬧我，我都會唔開心，但係人係咁，我哋成日話依份工福禍相依，你要接受到啲掌聲同讚美或者呢個獎，你就要接受到人哋批評。我成日都抱住一個心態上去Forum，網上啲人特登DM鬧我，你睇吓囉，或者佢講得啱呢？如果佢呢一下鬧中你，又令你個人再完善啲，咁咪幾好，真係起碼好過AI先。所以我覺得真真正正喺我依十年入面，係鍛鍊出嚟嘅一個心態，所以我覺得今年有呢個獎畀我，我相信係我人生階段最好嘅時間去接受呢個獎。」

軒公透露以往常被舊公司嫌他寫歌慢，叫他多唱別人的歌，他也曾因此不開心。（葉志明攝）

軒公稱盡量保持自己「人間清醒」，續道：「究竟我係咪真係全票咁樣去攞呢個我最喜愛呢？我覺得唔係，今次有好多其他冇入圍嘅歌手，佢哋嘅歌迷將佢哋嘅一啲游離票、將一啲心水票畀我。你話敬老又好、錫我又好、Whatever啦，我覺得我都照單全收，因為我覺得我Take呢個一個祝福，同埋我當我自己而家係未做到，既然我攞咗呢個杯，我今年嘅目標就係追到實至名歸，呢個就係我比我自己嘅目標！」