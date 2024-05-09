婚攝｜不用出國亦能拍出美婚照？澳門Pre-wedding必去景點推介！

【澳門婚嫁/婚紗攝影推薦】結婚作為人生大事，當然想要好好留念。若然想要有不同風格的婚紗照，預算就更加要控制好，才能夠拍出美照同時不會太有負擔。想要性價比高、自然的婚照，不妨去一個新地方情侶倆人來個小旅行，同時自助拍攝婚紗，大家不妨參考一下！



自助拍攝婚紗雖然看似吃力不討好、相當具挑戰性，但新人可以自由決定如何保留甜蜜回憶，不用再一式一樣、依據傳統公司制式，相對更具彈性以及自主度，更不用擔心尷尬擺拍！

自助婚紗拍攝主要分為兩大類：全自助婚紗以及半自助婚紗，全自助婚紗相對需要計劃充足，事前需要自行負責拍攝的大小事，包括租借婚紗、妝容造型、拍攝器材、拍攝場景和道具租借等。 而半自助婚紗則指新人自由決定團隊，按喜好挑選婚紗公司、攝影或妝造團隊。

澳門婚紗攝影景點推介｜1. 戀愛巷

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

偏好顏色對比強烈，毗鄰大三巴牌坊的「戀愛巷」可謂必去之地，色彩繽紛的歐式建築，輕鬆拍出渡假感；加上傳聞走過就會戀愛的浪漫景點，難怪成為澳門打卡熱點之一！

澳門婚紗攝影景點推介｜2. 主教山小堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

提到婚照，教堂絕對是個必到景點！簡樸而有復古感的主教山小堂（又稱海崖聖母小堂），位置較為隱蔽，需要從媽閣廟後方的彎曲巷弄再步行上山才到，不過鐘樓高聳入雲，加上四周被樹蔭包圍，更可以將澳門絕美的景致盡收眼簾，黃昏或夜景都散發著一種北歐古堡感覺。

澳門婚紗攝影景點推介｜3. 九澳七苦聖母小堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

九澳教堂位於路環，前身為麻瘋病院，於1960年重新復修改建，教堂以白米色為主調，加上三角形屋頂，整個建築風格獨特，能夠拍出日式清新感婚照。

澳門婚紗攝影景點推介｜4. 嘉模聖母堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

想拍出古典異國風情的話，位於氹仔嘉模前地的嘉模聖母堂會是一個好地方。教堂面臨大海，風景優美，相當靜謐，情侶對拍時亦不怕被人打攪！

澳門婚紗攝影景點推介：嘉模聖母堂（澳門特別行政區政府旅遊局）

澳門婚紗攝影景點推介｜5. 東望洋燈塔

便利程度：⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

作為中國沿海地區最古老現代燈塔的東望洋燈塔，歷史悠久，更是作為澳門八景之一。燈塔俯瞰整個半島，旁邊更有世界上最短的纜車、一座17世紀葡萄牙修院特色的聖母雪地殿教堂，體驗滿滿之餘亦能輕鬆拍出歐洲感覺。

澳門婚紗攝影景點推介｜6. 永利皇宮

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

拍攝難度：⭐️⭐️

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

如果想要拍出奢華感，澳門的複合式渡假村就能滿足到你。位於路氹的永利皇宮，外觀典雅氣派，加上豪華水舞噴泉以及觀光纜車，十分適合傍晚時份打卡；無論休閒娛樂或拍攝，都能打造貴氣十足的感覺。