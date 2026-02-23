婚宴場地2026｜33大擺酒酒店/戶外/特色場地推薦！附酒席最新價目

【擺酒酒店/戶外婚宴場地推薦2026】揀選婚宴擺酒場地，是籌備婚禮中極為重要的一環。在香港，小型宴會場地、婚宴場地及酒店宴會廳更是多不勝數。「01女生」為大家整合33大熱門擺酒酒店宴會廳及婚宴場地的套餐及配套資料，更會附上婚宴套餐最新價錢表及優惠。各位準新人，不妨參考一下！（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）



相信不少新人都對揀選婚宴酒席場地感到十分煩惱，既要符合大日子日期、婚宴形式以及預算，又要考慮場地佈置、酒席菜單及交通等問題。以下齊集香港島區、九龍區及新界區熱門婚宴場地推薦，幫助各位準新人更輕鬆地打造夢寐以求的婚禮。

九龍區-婚宴場地2026

婚宴場地推薦2026｜1. 維港皇宴（The Victoria）

提起海景婚宴場地首選，必定是ClubONE維港皇宴！場地位於尖東酒店商業區，交通四通八達，可以180度飽覽迷人的維港兩岸景觀，加上時尚瑰麗的設計，絕對能為新人打造酒店級輕婚禮。

維港皇宴設有兩個宴會廳，適合舉辦各類型中西式婚宴酒席、雞尾酒會、午間證婚及晚間婚宴等。當中，「維港廳」可舉辦15-30席婚宴，「半島廳」適合8-15席婚禮，場地更設有數個小型貴賓廳可舉辦4-6席的小型婚禮。無論舉辦午間證婚儀式，還是小型輕婚禮，維港皇宴都一應俱全，並能提供完善婚宴配套，性價比超高。

婚宴場地推薦2026｜維港皇宴（The Victoria）



婚宴套餐價錢：

中式婚宴套餐價錢： 每席HK$6,688起

自助餐菜單價錢： 每位HK$580起

地址：九龍尖沙咀東麼地道68號帝國中心1樓



婚宴場地推薦2026｜2.香港麗晶酒店（Regent Hotel Hong Kong）

作為大家的成長回憶之一，洲際酒店歷經三年的翻新工程後，終於在2023年3月以全新面貌，以「香港麗晶酒店」回歸重開。酒店位於九龍維多利亞港畔，盡享維港海景，整個高雅裝潢更由世界級建築設計師盧志榮精心打造。

酒店逾 1,779 平方米活動空間，除了經典華麗的白色雲石樓梯，加上大禮堂無柱式設計以及十個多功能廳，宴會最多可容納 720 人，無論是精緻時尚的迷人盛會、夢幻美妙的浪漫婚禮都能夠靈活安排！

婚宴場地推薦2026｜香港麗晶酒店（Regent Hotel Hong Kong）



婚宴套餐價錢：詳情向酒店查詢

地址：香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店



婚宴場地推薦2026｜3. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

貴為全世界最高酒店的香港麗思卡爾頓酒店，無論是舉辦奢華顯赫的盛宴，或於全港最高酒吧立下山盟海誓，還是於高貴典雅的碧玉廳與家人溫馨共聚，均可為你度身訂造專屬的夢幻婚宴。耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)佔地870平方米，樓底高6米，可筵開52席，容納六百多位賓客，加上瑰麗堂煌的場地裝潢，完美展現尊貴氣派。亦設有12 米 x 3.5 米的 LED 螢幕牆，為婚禮提供時尚且個性化的背景，締造浪漫的夢幻婚禮體驗。

除此之外，另有四間多用途宴會廳，空間面積達245平方米，可用作小規模的婚宴場地之用。如碧玉廳I 及II，佔地112平方米，可容納6席；翡翠廳I及II 共佔地133平方米，可容納7圍酒席。

婚宴場地推薦2026｜香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

珍珠婚宴套餐每席 HK$15,000起；中式婚禮晚宴套餐每席HK$19,288起（另收加一）

地址：九龍柯士甸道西1號



婚宴場地推薦2026｜4. 香港半島酒店（ The Peninsula Hong Kong）

想要貴麗堂皇的婚禮，不妨挑選有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。酒店內有6個不同婚宴場地可供選擇，由中西式私人廂房、花園套房到能夠容納宴會120人或酒會 200人的利士廳或露天陽台都有。除了經典的室內外婚宴場地，半島酒店更與標誌性的天星小輪推出海上婚禮，大家可以於波光粼粼的海港上體驗專屬的浪漫婚禮。

想令婚禮更具特色，亦可以選擇「半島貴婦華麗盛宴」婚宴禮遇，當中有機會與酒店廚藝團隊及品酒師：例如米芝蓮星級餐廳嘉麟樓行政主廚林鈺明、宴會主廚羅樂謙和西式糕點副行政主廚黎仲恆並親自為您的設計婚禮菜單。

婚宴場地推薦2026｜香港半島酒店（ The Peninsula Hong Kong）



婚宴套餐價錢：（另收加一）

「半島貴婦華麗盛宴」婚宴套餐 HK$688,000起

「緣定海濤」婚宴套餐 HK$268,000起（可招待最多76位賓客）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道



婚宴場地推薦2026｜5. 海景嘉福洲際酒店（InterContinental Grand Stanford Hong Kong）

酒店坐擁維多利亞港美景，鄰近多個大型購物及交通交匯處及，十分便利，加上住宿環境舒適，亦被不少新人譽為「婚宴場地首選」。酒店設有3個婚宴場地，分別為瀚林廳、樂韻廳及薈萃廳，總面積接近1,387平方米，不論是豪華盛大的中式婚宴，還是温馨浪漫的西式晚宴、獨特難忘的宣誓儀式，均可妥善安排。

瀚林廳採用寬敞無柱式設計，最多可容納370人，配以閃爍瑰麗的水晶燈，盡顯富麗堂皇的氣派。樂韻廳間隔靈活多變，可設成迎賓廳、餐前派對及盛大婚禮場地。薈萃廳由六個小宴會廳而成，以莫奈和畢加索等印象派藝術家的名字命名，為新人創造獨一無二的別致婚宴。

婚宴場地推薦2026｜海景嘉福洲際酒店（InterContinental Grand Stanford Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

中式婚禮午宴套餐每席HK$9,888起（另收加一）；西式婚宴自助午宴每位HK$920起（另收加一）；西式婚宴自助午宴每位HK$1,480起（另收加一）

地址：九龍尖沙咀東麼地道 70 號



婚宴場地推薦2026｜6. My Seasons 四季薈 My Garden

若想與摯愛寵物一同分享幸福時刻，My Seasons四季薈旗下、位於九龍塘的My Garden，為寵物友善的戶外花園。會場設有獨有特色的獨立屋，設計糅合藝術與自然元素，將花朵和森林美妙融合，非常適合與摯愛於浪漫氛圍中許下幸福承諾。場地內擁有獨立別墅設計和旋轉樓梯，配搭精緻的花藝佈置及燈飾貫穿全場，而進場大道兩旁更破格以晶瑩剔透的花柱設計，在陽光下顯得清新寫意；而晚上在燈光的點亮下，展現出自然與浪漫結合的氛圍。

除了婚宴場地，My Seasons設有自家品牌婚紗舖，是少有的全方位婚宴品牌。現時預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，並提供一站式婚禮及宴會服務 —— 由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝、攝錄影服務、律師證婚和不同的婚禮相關服務都能提供，以減少繁瑣協調，締造高質的婚禮。立即了解更多

婚宴場地推薦2026｜My Seasons 四季薈 My Garden



婚宴套餐價錢：30人證婚酒會 HK$33,800起

8 席中西式婚宴 HK$78,888起



婚宴場地推薦2026｜7. 香港康得思酒店 (Cordis, Hong Kong)

提及大受新人歡迎的酒店，不得不提香港康得思酒店，酒店位於頂層42樓的星願亭，採用落地玻璃窗設計，優雅明亮，更可遠眺維多利亞港及城市天際線。酒店其他室內外婚宴場地，可容納8至35席不同形式的婚宴、註冊儀式、婚禮派對及豪華婚宴，而位於港鐵旺角站上蓋更方便親友到達祝賀。

中式囍宴菜譜由高級粵菜食府明閣廚師團隊匠心設計，準新人也可根據個人喜好自訂菜式，更設新娘助理打點婚宴細節，配備可愛小童花車，確保婚禮盡善盡美。酒店更於下月首推「囍．回禮計劃 」，大玩回禮概念，從宴會開支直接減免新人籌備婚宴時的指定支出， 即場預訂2025年10月31日前之婚宴不單可享連酒水套餐及豁免加一服務費，滿指定席數更可享額外精彩禮遇，讓準新人能更專注於打造夢想婚禮。

婚宴場地推薦2026｜香港康得思酒店 (Cordis, Hong Kong)



婚宴套餐價錢：（另收加一）

中式午宴每席低至HK$8,688起

中式晚宴每席低至低至HK$11,388起

地址：旺角上海街555號



婚宴場地推薦2026｜8. 啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak, Hong Kong）

想在九龍東區為數不多的酒店中舉辦婚禮，競爭必定十分熱烈。啟德作為新人們熱愛到訪的婚拍地點，啟德帝盛酒店開幕，海灣圍繞十分寫意，酒店更是寵物友善。

酒店裝潢華麗氣派，有雙層7米高樓底的豪華宴會廳，更有佔地609平方米的露天平台可作戶外證婚或活動。婚禮完美落幕後，新人更可以利用優惠房價預訂特色海景總統泳池套房！

婚宴場地推薦2026｜啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak, Hong Kong）



婚宴套餐價錢：（另收加一）

午宴婚禮套餐每席（12人）HK$12,388元起

晚宴婚禮套餐每席（12人）HK$16,388元起

地址：香港九龍啟德承啟道43 號



婚宴場地推薦2026｜9. 香港喜來登酒店

位於尖東站附近的喜來登酒店，其無柱式宴會廳將完成翻新，以淺灰、大地及古銅色為主調，天花亦懸吊螺旋形水晶LED吊燈，展現不凡氣派。婚宴菜色由屢獲殊榮、連續15年獲米芝蓮推薦及連續6年獲黑珍珠一鑽殊榮的天寶閣總廚陳偉傑及其團隊主理，味道令人驚喜回味。

婚宴場地推薦2026｜香港喜來登酒店

婚宴套餐價錢：圓桌酒席 每席HK$12,888 起

地址：九龍尖沙咀彌敦道20號



婚宴場地推薦2026｜10. 富衛1881公館

擁有典雅花園的逾百年古色建築，還可以飽覽維多利亞港海景。設有多個室內場地，包括中庭、庭園、香檳廊、富逸廳和茶居，供新人舉辦不同形式的婚禮。當中「中庭」空間寬闊，可以擺放16席，加上充滿濃厚殖民地色彩的裝潢，別具歐式的浪漫感覺。

婚宴場地推薦2026｜富衛1881公館

婚宴價錢：

The Steak Room 西式午宴套餐 每人HK$950起（另設加一）

西式晚宴套餐 每人HK$1,050起（另設加一）

地址：尖沙咀廣東道2A號1881 Heritage



婚宴場地推薦2026｜11. 唯港薈 (Hotel ICON)

精緻婚禮環境固然重要，婚宴菜式其實亦是重要一環！Hotel ICON 除了設有四個各具特色的婚宴場地，酒店中更有米芝蓮推介、獲得一致好評的天外天與以榴槤甜品大受歡的 The Market，愛吃的新人絕對不會失望。

另外，酒店更設有全港首創的網上自訂婚宴套餐，由婚宴場地、酒席菜單到佈置主題，甚至額外的花車、即影即有影相區等服務，都可以因應不同新人的需要而度身訂做，打造難忘回憶。

婚宴場地推薦2026｜唯港薈 (Hotel ICON)



婚宴套餐價錢：精品婚禮套餐 HK$38,888起

地址：九龍尖沙咀東部 科學館道17號



婚宴場地推薦2026｜12. 香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）

作為熱門出門酒店之一的朗廷酒店，酒店主打高雅時尚婚宴，內有華麗典雅的宴會廳及超過2,000平方呎、時尚優雅的CHALET，能夠滿足偏好歐陸典雅風格的新人。

婚宴場地推薦2026｜香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）

婚宴場地推薦2026｜香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）

婚宴套餐價錢：

午宴酒席 每席HK$11,888起

晚宴酒席 每席HK$13,688起

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號



婚宴場地推薦2026｜13. 九龍香格里拉酒店（Kowloon Shangri-La, Hong Kong）

如果偏好典雅的童話式婚禮，作為九龍的大熱婚宴場地的九龍香格里拉酒店，相信能夠滿足你所需。酒店地理位置優越，坐擁維港景致，場內更有多達15個宴會場地，當中最大場地面積達540平方米，十分適合舉行大型婚禮。

另外酒店亦提供透明化的婚宴服務，除了內含4款婚宴計劃，包括宴會大會堂、海景廳及九龍廳、蘭花廳以及最新的全方位婚禮午宴套餐，貼心多樣的選擇，難怪多次收獲「全球最佳酒店之一」的美譽。

婚宴場地推薦2026｜九龍香格里拉酒店

婚宴套餐價錢：

婚禮午宴套餐（五席十二位用中式宴會或六十人中西匯萃或西式午餐連飲品）HK$64,800起

「圓．美囍宴」計劃每席HK$15,988起

地址：九龍油尖旺區麼地道64號



婚宴場地推薦2026｜14. 香港嘉里酒店（Kerry Hotel）

被香港兩岸醉人海景環抱的香港嘉里酒店，設有清幽雅致的空中花園以及17個靈活多變的婚宴場地，其中室內婚宴場地具大至逾1萬7千平方尺的開闊空間，亦有可分隔成多個獨立房間的紅磡宴會廳及擁有戶外庭院的海景廳，能滿足新人們現代創意婚禮的每項條件及要求，無論是想律辦婚禮儀式、雞尾酒會或是私密派對都能一一完美實現。

此外，酒店可為新人們悉心安排華麗的進場儀式，像是可以沿著大理石旋轉階梯緩步進宴會大禮堂、在紅磡宴會廳的藝廊或者在戶外海景平台等，都適合挽著至親的臂彎走到證婚台前接受親友的祝福。酒店星級廚師團隊還可為新人呈獻各式精選菜單，包括雞尾酒派對、中式酒席及西式晚宴，為新人和眾賓客奉上一道道精緻的佳餚美饌。

婚宴場地推薦2026｜香港嘉里酒店（Kerry Hotel）

婚禮晚宴套餐價錢：每席HK$14,688起（供10至12位享用，另加一服務費）

婚禮午宴套餐-中式宴會價錢：每席HK$12,388起（供10至12位享用，另加一服務費）

地址：紅磡紅鸞道38號



港島區-婚宴場地2026

婚宴場地推薦2026｜1. 港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong Hotel）

坐擁維多利亞港景致的港島海逸君綽酒店，設有面積達12,685平方呎的婚宴場地，可以靈活劃分成6,200平方呎的無柱式宴會廳及七間多功能君綽廳。宴會廳樓高22呎，可容納600人之雞尾酒會，或舉行500位賓客的晚宴。各個君綽廳均座擁維港景色，劇院式的座位設計可容納多達300位賓客。想在藍天白雲下宣讀愛的盟誓，可在41樓Le 188˚露天平台或42樓的海天閣進行證婚儀式，是空中戶外證婚場地的首選。

婚宴場地推薦2026｜港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong Hotel）



婚宴套餐價錢：

中式婚宴午宴組合每席由港幣8,888元起；中式婚宴晚宴組合每席由港幣9,999元起（另收加一）

地址：油街二十三號 (港鐵炮台山站A出口)



婚宴場地推薦2026｜2. 雅格酒店（the Arca）

走簡約奢華風格的雅格酒店，賣點之一是新人可在780平方呎寬敞海景套房內舉行出門儀式，再前住鄰近伯大尼小教堂，極為方便。酒店共設有三個婚宴場地：位於酒店天台的Arca Sky，俯瞰一望無際的香港仔海景，日落時分景色更加浪漫；酒店三樓的Arca Society ，設有戶外露台，適合舉辦輕婚禮；Arca Assembly 面積為7705平方呎，是區內獨一無二的酒店婚宴場地配新娘房，可舉辦華麗盛大的婚宴、西式自助餐婚宴或證婚儀式。

婚宴場地推薦2026｜雅格酒店（the Arca）

婚禮儀式及雞尾酒會套餐價錢：HK$35,000起/80人（另收加一）

地址：黃竹坑香葉道43號



婚宴場地推薦2026｜3. 歷山酒店（Hotel Alexandra Hong Kong ）

主打維多利亞宮廷式設計風格的歷山酒店，室內裝潢奢華典雅，如同在歐式古堡庭園出嫁。宴會廳佔地9,990平方尺，樓高4米，可容納650人之雞尾酒會，或舉行10至46席的宴會。加上採用氣派非凡的水晶吊燈及金色鏤花大門，盡顯貴氣。5間會議廳佔地介乎53平方米至60平方米，十分適合舉行溫馨的小型婚宴、敬茶或證婚儀式。

婚宴場地推薦2026｜歷山酒店（Hotel Alexandra Hong Kong ）



婚宴套餐價錢：

中式婚禮午宴套餐每席 HK$10,888起；中式婚禮晚宴套餐每席 HK$15,688起；西式婚禮午宴套餐每位HK$908起；西式婚禮晚宴套餐每位HK$1,268起（另收加一）

地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）



婚宴場地推薦2026｜4. 香港君悅酒店（GRAND HYATT HONG KONG）

香港君悅酒店設有21間富彈性的活動場地，包括偌大寬敞的宴會大禮堂、設計富麗堂皇的君寓廳、坐擁悅目園林美景及泳池景觀的沁園等，可分別舉辦各類中小型至多達888人的盛大婚宴，為新人打造出心目中夢寐以求的婚禮！

此外酒店配合專業的婚宴籌劃團隊，不論是華麗盛大的婚宴，或是與親朋好友慶祝的小型婚禮，能讓每個重要日子至臻完美。酒店提供由大廚親自設計的精美結婚蛋糕及中西婚宴菜單，另有高貴典雅的花卉裝飾與場地佈置，並配備先進的3D投影及LED舞池等設施，為愛侶們締造難忘的動人時刻。

婚宴場地推薦2026｜香港君悅酒店（GRAND HYATT HONG KONG）



中式午宴每席HK$13,998起 (每席10⾄12位)；西式午宴每位HK$1,180起

中式晚宴每席HK$18,988起 (每席10⾄12位)；西式午宴每位HK$1,580起

地址：灣仔港灣道1號



婚宴場地推薦2026｜5. 香港維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

假如家中有愛寵的新人，不妨可以考慮香港維港凱悅尚萃酒店，設有3個主要婚禮場地，都是適合舉行寵物狗友善的婚禮及活動。主要婚禮場地分別包括Cruise空中餐廳及酒吧、The Farmhouse 咖啡廳以及Upper Farm，無論舉辦小型活動、溫馨午宴及婚禮活動，都能為新人和賓客帶來浪漫溫馨的感覺。

其中Cruise 空中餐廳及酒吧設計精美的用餐空間，提供一系列現代亞洲美饌、招牌調酒、時尚的裝潢、寬敞的戶外露台以及香港標誌性的維港壯麗景色，為您的婚禮慶典注入全新氣息。而The Farmhouse餐廳寬敞明亮，設有開放式廚房、兒童遊樂設施及連接戶外花園露台，可舉辦獨一無二的慶祝活動。Upper Farm則是個寬敞的戶外草地，可供新人自由佈置，適合小型活動或證婚儀式。

婚宴場地推薦2026｜香港維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

Cruise空中餐廳及酒吧午餐婚禮價錢：HK$130,000起

Cruise空中餐廳及酒吧晚餐婚禮價錢：HK$160,000起

The Farmhouse餐廳午餐婚禮價錢：HK$230,000起

The Farmhouse餐廳晚餐婚禮價錢：HK$260,000起

Upper Farm婚宴套餐價錢：HK$36,000起

地址：北角北角邨里1號



婚宴場地推薦2026｜6. 香港東隅酒店

位於酒店32樓可眺望維港景致的Sugar，新人們可隨心所欲安排場地空間及座位佈置，並可將無任何遮擋的醉人維多利亞港景致盡收眼底。同時設有室內酒廊區域及迷人的戶外露台，是完美婚禮場地的不二之選。

酒店配備先進視聽科技器材，包括內置的LCD投影機、屏幕和音響系統，更可容納190位賓客，適合舉辦各種形式的婚禮，例如證婚儀式、雞尾酒派對、午宴或者晚宴等。

婚宴場地推薦2026｜香港東隅酒店

婚宴套餐價錢：

Sugar高雅海景婚禮套餐 每位HK$1,000起

地址：鰂魚涌太古城道29號



婚宴場地推薦2026｜7. 香港四季酒店

如果想要較傳統的選擇，四季酒店提供米芝蓮三星評級的中菜大廚陳恩德設計的菜色，加上專業團隊服務，相信能夠減輕新人的壓力。亦設有婚禮專家團隊，幫助安排菜式、花藝布置和娛樂活動，令婚禮慶典增添光彩。當中大禮堂傾向古典歐式設計，採用落地玻璃幕牆和大理石柱，不僅提供整個空間感，而且彰顯豪華氣派。

婚宴場地推薦2026｜香港四季酒店

婚宴套餐價錢：

午宴：西式菜單每人HK$1,680起，每 12 人一桌HK$ 18,888 港元

晚宴：西式五道菜 每人HK$1,880起；中式十道菜 每12人桌HK$19,988起

地址：中環金融街8號



婚宴場地推薦2026｜8. 香港美利酒店

位於中環婚姻登記處附近的香港美利酒店，最知名的拍照景點便是可以證婚的半露天場地拱廊（The Arches），糅合經典和時尚，透過自然光通過白色拱門，營造出廣闊空間感，而以拱廊為背景的Cotton Tree Terrace，可設置成露天婚禮場地，打造浪漫婚禮。此外，酒店提供婚宴場地Niccolo Room，可以容納240至340位賓客，而兩枱主家席的餐桌擺設，更是由連卡佛協助設計，盡顯雍容氣派。

婚宴場地推薦2026｜香港美利酒店

婚宴套餐價錢：中式午宴 每圍12人HK$10,888起；西式午宴 每位HK$980起

地址：中環紅棉路22號



婚宴場地推薦2026｜9. 奕居（ The Upper House）

想要在鬧市舉行溫馨而夢幻的小型婚禮，坐擁醉人的維港海景以及優雅的城市景觀的奕居會是個好選擇。喜愛西式夢幻、戶外草地婚禮的話，可以選擇能夠容納60到100人數、綠草如茵的The Lawn 露天空間，或是採光度良好的 The Continental。要是想感受私密與度假感，49層高空、能夠飽覽港島蔥蘢山巒的Sky Lounge亦是個好選擇。

婚宴場地推薦2026｜奕居（ The Upper House）



婚宴套餐價錢：

戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起、（租用3小時）HK$155,000起

Sky Lounge午間婚宴套餐HK$125,000起，晚間婚宴套餐HK$155,000起

地址：香港金鐘道88號JW萬豪酒店大樓38樓至49樓



婚宴場地推薦2026｜10. 柏寧酒店 （The Park Lane Hotel Hong Kong）

想以醉人海景作伴的話，座擁維多利亞公園、維多利亞港的壯麗全景的柏寧酒店會是個不錯之選。酒店擁有15間超過1000平方米的多用途宴會廳、350平方米的戶外空間，能夠靈活應對中、西式婚禮，滿足各式大小婚宴的需要。

想要户外婚禮可以選擇能夠容納132個座位的維港及溫莎廳及露天空中花園，既能欣賞到維港，亦可欣賞到高聳入雲的摩天大樓的全景。另外，大家亦可以選擇能夠俯瞰維多利亞公園或市區景致，場地能容納240人的柏寧宴會廳或擁有七個靈活多變空間的藝軒。

婚宴場地推薦2026｜柏寧酒店 （The Park Lane Hotel Hong Kong）



婚宴套餐價錢：

空中花園證婚酒會套餐HK$68,888起（四十位用）

中式婚宴午宴每席HK$12,388起（另收服務費）

中式婚宴晚宴每席HK$17,388起（另收服務費）

西式婚宴午宴每位HK$1,180起（另收服務費）

西式自助午餐每位HK$1,280起（另收服務費）

西式婚宴晚宴每位HK$1,350起（另收服務費）

地址：香港銅鑼灣告士打道310號



婚宴場地推薦2026｜11. 香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

想享受米芝蓮星級菜餚與奢華婚禮享受的話，氣派非凡的香港JW萬豪酒店相信是你的的不二之選。最深得新人歡心莫過於交通十分便利，與港鐵金鐘站無縫連接。

另外酒店內有個高貴雅致的婚宴場地：佔地超過 8,142 平方尺的無柱式 JW 萬豪宴會廳、環境舒適的戶外池畔酒廊與上年新登場，半戶外式設計的社交空間 PRESIDEN 及其相連的半戶外場地 HarbourDen，新場地更坐擁維多利亞港及港島區的壯麗景致；無論是大型或浪漫動人的輕婚禮都能夠做到。

婚宴場地推薦2026｜香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

婚宴套餐價錢：午宴HK$11,588起/一席；晚宴HK$16,688起/一席

地址：金鐘道 88 號太古廣場香港JW萬豪酒店



新界區-婚宴場地2026

婚宴場地推薦2026｜1. 嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）

想遠離市區的煩囂，在新界西北區舉行婚禮是個不錯的選擇。酒店交通非常便利，附近有大型購物商場。酒店宴會廳設計貴麗典雅，樓高3.6米，場地面積達7,500平方呎，可供500人就席，亦可舉行雞尾酒會。新人亦可選擇在全港其中一個最大酒店室外游泳池池畔舉行夢婚禮，讓藍天白雲、清澈池畔及綠野園林化作您的婚禮佈景，打造園林特色婚禮。

婚宴場地推薦2026｜嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）



婚宴套餐價錢：

池畔婚禮HK$17,888起（另收加一）；西式自助午餐每位HK$638起（另收加一）；西式自助晚餐每位HK$838起（另收加一）

地址：天水圍天恩路 18 號



婚宴場地推薦2026｜2. 香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

如果想要一次過體驗中西式，兩種截然不同又各具特色的婚禮，位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店會是個不錯的選擇。酒店遠離煩囂、空間感十足，更鄰近多個婚照打卡熱點：飛機維修區、迪士尼樂園以及東涌海濱等，十分方便新人。

酒店更擁有兩個戶外證婚場地：可飽覽180度海景、可容納40人的草地露台花園以及可容納80人的戶外花地。證婚過後亦可選擇餐廳午晚宴或7米高樓底無柱式宴會廳，宴會廳面積達1,232平方米 （約13,261呎），可容納72席（864座位）。宴會廳間隔十分靈活，可筵開70席或分拆成3個小型宴會，無論大型婚宴或小型婚禮都可以滿足到。

婚宴場地推薦2026｜香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）



婚宴套餐價錢：（另收加一服務費）

中式婚宴套餐：每席HK$8,888起

西式婚宴套餐：每位HK$768起

草地陽台輕婚禮：淨價HK$50,000（可容納40人）

戶外花園輕婚禮：淨價HK$80,000（可容納80人）

地址：大嶼山東涌怡東路9號



婚宴場地推薦2026｜3. 香港迪士尼樂園度假區

香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」推出全新「璀璨花冕」婚禮套餐，以經典的迪士尼公主故事為靈感配合絢麗精緻的花材，提供四款不同浪漫色調的佈置方案，分別是瑰麗玫紅佈置、浪漫粉紫佈置、典雅海綠佈置以及閃爍星藍佈置，實現新人們夢寐以求的童話式婚宴。另外酒店的得獎餐飲團隊亦精心創作全新婚宴菜式，將富有迪士尼特色的元素融入多款Fusion新菜式之中，為賓客帶來味蕾驚喜。

婚宴場地推薦2026｜香港迪士尼樂園度假區 童話婚禮婚宴套餐

婚宴場地：香港迪士尼樂園酒店睡公主宴會廳、仙杜瑞拉宴會廳或白雪公主宴會廳

價格：

白雪公主宴會廳：西式午宴或自助午餐套餐HK$132,500* (50位用)，中西合璧午宴套餐（四道菜）套餐HK$137,500* (50位用)；

中式晚餐套餐HK$163,800* (供5席，每席12位用)；西式晚餐 或 自助晚餐套餐HK$158,800* (供50位用)，中西合璧午宴套餐（四道菜）套餐HK$186,800* (50位用)

睡公主宴會廳：西式午宴或自助午餐每位HK$1,868*，中西合璧午宴套餐（四道菜）HK$1,968*

睡公主宴會廳/ 仙杜瑞拉宴會廳：中式晚宴每席HK$21,988起，西式晚宴每位HK$1,968*，自助晚宴每位HK$1,968*



*另加一服務費

地址：香港迪士尼樂園度假區



婚宴場地推薦2026｜4. 荃灣西如心酒店（Nina Hotel Tsuen Wan West）

荃灣西如心酒店的婚宴場地裝潢融合時尚設計，適合舉行任何慶典或活動。其中以金、白兩色為主調的Nina Ballroom，裝潢格調高雅，佔地逾18,000平方呎，可容納多達1,600位賓客的大型會議或筵席百圍盛宴﹐更配備最先進的影音設備、可調較場景的天花燈及三個巨型LED幕牆，為賓客提供極致的視覺效果。

此外，酒店還設有貴賓廳房The Moment，新娘與其摯親及賓客置身其中一同盛裝打扮，定能締造獨一無二的難忘時刻。以及備有裝潢高雅的迎賓區，適合舉辦席前雞尾酒會，與親朋好友聚首一堂，是婚宴中理想的小酌休憩地點。

婚宴場地推薦2026｜荃灣西如心酒店（Nina Hotel Tsuen Wan West）

中式午宴套餐：每席HK$11,988起

中式晚宴套餐：每席HK$16,988起

西式婚宴自助午餐價錢：每位HK$988起

西式婚宴自助晚餐價錢：每位HK$1,398起

證婚套餐：HK$46,888

地址：荃灣楊屋道8號



婚宴場地推薦2026｜5. 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）

若然對草地婚禮、戶外婚禮有所偏好，坐擁九肚山景致的香港沙田凱悅酒店，定能實現心中綠意環繞的婚禮景象。酒店更是LGBTQ+友善，由宴會大禮堂、大型落地玻璃的凱悅廳到戶外園林草地，多元化的空間能夠滿足不同規模的婚宴。

婚宴場地推薦2026｜香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）



婚宴套餐價錢：

－戶外園林草地婚禮

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 HK$73,888起*

2026 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日 HK$66,888起*

2025 年 9 月 11 日至 2026 年 12 月 31 日 HK$82,888起*



－凱悅婚禮及中式午宴套餐、凱悅婚禮及自助午宴套餐

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 HK$156,888 起*

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日 HK$149,888起*

2026 年 9 月 11 日至 2026 年 12 月 31 日 HK$169,888起*



－凱悅婚禮中式午宴套餐

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 每席HK$15,988 起*

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日 每席HK$14,888 起*

2026 年 9 月 11 日至 2026 年 12 月 31 日 每席HK$17,288 起*



－凱悅婚禮自助午宴套餐

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 每位HK$1,338 起*

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日 每席HK$1,238起*



－凱悅婚禮自助晚宴套餐

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 每位HK$1,438 起*

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日 每位HK$1,388起*

2026 年 9 月 11 日至 2026 年 12 月 31 日 每位HK$1,538起*



－全日中式婚宴套餐

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日（星期一至五）每席HK$10,388 起*；（星期六、日及公眾假期）每席HK$11,488起*

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日（星期一至五）每席HK$9,888起*；（星期六、日及公眾假期）每席HK$10,888起*



*另收加一服務費

地址：新界沙田澤祥街 18 號



婚宴場地推薦2026｜6. 香港黃金海岸酒店

酒店的無柱式宴會廳，可以容納500人名賓客，無論擺西式宴會或中式盛宴，都有專業團隊幫忙打理。此外，亦設戶外婚禮儀式，以醉人海景及翠綠園林作背景，打造自然浪漫的氛圍。

婚宴場地推薦2026｜香港黃金海岸酒店

婚宴價錢：

中式午宴套餐（星期一至五）每席HK$160,000起，（星期六、日及公眾假期）每席HK$190,000起

中式晚宴每席HK$12,888起

西式自助午餐 每位HK$1,080起；西式自助晚餐 每位HK$1,380起

地址：青山灣段1號



婚宴場地推薦2026｜7. 淺水灣影灣園 (The Repulse Bay)

如果偏好仿如國外的歐陸式婚禮，擁有碧海藍天、翠綠園林的淺水灣影灣園，其悠長歷史可追溯至1920年代，相信能夠成就你的浪漫婚禮。影灣園內有多個特色婚禮場地：融合碧海藍天與翠綠園林的綠茵草坪及影灣禮賓台、經典高貴的露台餐廳及具有遼闊海景的花園宴會帳篷，以及由花草叢林環抱簇擁的馥林，無論是偏好户外證婚、海景婚禮，或私隱度高的婚禮派對都可以滿足到。

婚宴場地推薦2026｜ 淺水灣影灣園(The Vow)

婚宴套餐價錢：

馥林証婚套餐 HK$200,000起

花園宴會帳篷婚宴套餐 HK$280,000起

露台餐廳婚宴套餐 HK$320,000起



地址：香港香港島南區淺水灣淺水灣道109號



婚宴場地推薦2026｜8.金鷺湖

有去過Lake House的你，相信對當中的中餐廳金鷺湖都不會感到陌生，主打歐陸式建築風格、純白外牆設計加上環繞著自然風景，讓人暫時忘卻城市繁囂。由於坐落於白鷺湖旁，所以靠窗位置可以欣賞草地湖邊景緻。除了提供賀年中式手工點心、新派中菜及賀年中菜之外，更設有婚宴服務。準新人可於各大婚禮諮詢日查詢更多有關折扣優惠。

婚宴場地推薦2026｜ 金鷺湖Le Vow



婚宴套餐價錢：需要直接向場地查詢

地址：大埔紅林路2號白鷺湖互動中心地下A號舖

