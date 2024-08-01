8月熱血片單15大推薦：泳手真實故事改編、BTS綜藝、《點五步》

8月熱血片單｜8月全城陷入奧運熱潮，除了每日追看不同賽事外，其實還可以觀賞不同環球影視佳作！這次《01女生》為大家精選Disney+上的「奧運熱血片單」以及最新上線的影視作品，包括：《追浪少女》、《一球翻身》、《小球會大明星》等，讓大家在周末和假日可以安在家中欣賞環球精彩作品！



8月熱血片單推薦1. 《追浪少女》 現已獨家上線

《追浪少女》是以楚迪埃德勒的真人真事改編電影，由黛絲烈尼飾演這位首名成功橫渡英倫海峽的女泳手，劇情講述生於1905年的楚迪在美國紐約一個移民家庭中成長，得到姊姊和教練的大力支持，排除萬難，抵抗父權社會的壓迫，於奧運泳隊中逆流而上，完成這項從法國橫渡33公里抵達英國的驚人壯舉。

8月熱血片單推薦1. 《追浪少女》 現已獨家上線（品牌提供）

8月熱血片單推薦2. 《暴君》 8月14日上線

韓劇《暴君》是由車勝元、金宣虎、金剛于主演，劇情講述在國家多年來受外國列強壓迫後，韓國政府內部工作的科學家們開始秘密進行「暴君計劃」，全力研發一種能大幅增強甚至突破人類極限的超人基因藥物，務求令韓國能與世界上最強大的國家比肩。於計劃即將成功時，卻被美國情報機構發現並強迫韓國政府交出剩餘樣本。

8月熱血片單推薦2. 《暴君》 8月14日上線（品牌提供）

8月熱血片單推薦3. 《小球會大明星》現已上線

《小球會大明星》是紀錄片系列，在2020年賴恩雷諾士和洛麥艾漢尼聯手買下了第五級的「紅龍」域斯咸，希望創造一個弱者逆襲的勵志故事。全世界都注意到了這一點，改變正在發生。在全國聯賽經歷了15個痛苦的賽季後，該球會終於獲得晉級，重返英格蘭足球聯賽。

8月熱血片單推薦3. 《小球會大明星》現已上線（品牌提供）

8月熱血片單推薦4. 《Are You Sure?!》現已上線

韓國綜藝《Are You Sure?!》是BTS的Jimin（田柾國）和JungKook（朴智旻）這對好朋友一起拍攝，為了在入伍前留下難忘的回憶，於是他們在2023年夏天展開了旅行！

8月熱血片單推薦4. 《Are You Sure?!》現已上線（品牌提供）

8月熱血片單推薦5. 《破案三人行》第4季 現已上線

《破案三人行》系列劇情緊湊，於《破案三人行》第4季中，Charles、Oliver、Mabel繼續為第3季結尾發生於Charles的替身兼朋友Sazz Pataki身上的事件而震驚。抱着到底Sazz抑或Charles才是受害者的疑團，破案三人組沿線索調查，來到洛杉磯荷里活；另一邊廂，一間電影公司正在籌備以三人組的「Only Murders」podcast為題材製作成電影。

8月熱血片單推薦5. 《破案三人行》第4季 現已上線（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 8月熱情片單推薦｜包括《碧咸救細記》、《二次人生》、 《一球翻身》、《破風》、《點五步》等等，都是很適合與親朋好友一起觀影的影視作品，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼