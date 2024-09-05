9月假日片單11大推薦：朴信惠奇幻新作、熱門電影、喜劇聚會必看

【假日片單｜Disney+ 9月】踏入9月迎來秋日，以及寓意著團圓的中秋佳節，是大眾與家人好友相聚的好日子，除了享用美味月餅和豐盛晚餐外，選擇一部精彩的影視作品一同觀賞亦能為節日升溫。《01女生》為大家精選了多部Disney+ 9月必看的影視作品，由韓國大熱劇集到溫情搞笑的都有，在選片單的話不妨可以參考一下。



Disney+ 9月片單推薦1. 《首爾破笑組》 9月11日上線

假如在找喜劇的話，這部由情境劇傳奇編劇的新作《首爾破笑組》，是由金東旭和朴智煥主演。劇情講述由一群完全不像樣的成員所組成的松園重案組每年都毫無懸念成功躋身整個韓國警隊中最差的行列，管理階層因而任命新隊長希望能帶領團隊作出改變。這位處理一切事務都表現非常出色的隊長新星，將遇到前所未見、做事我行我素的隊友，過程引發無盡笑彈！

Disney+ 9月片單推薦1. 《首爾破笑組》 9月11日上線（品牌提供）

Disney+ 9月片單推薦2. 《孤身也無憾》 9月13日上線

《孤身也無憾》同樣也是勵志喜劇，劇情講述了黑人女子梅麗莎的故事，這個有點神經質的胖妞從未談過戀愛。她與死神擦肩而過，其過程笑料百出。在此之後，她絕不退而求其次，這促使她不惜一切代價要在現實生活中成為人人艷羨的女人。

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Disney+ 9月片單推薦3. 《女巫阿嘉莎》9月19日上線

《女巫阿嘉莎》劇情講述法力盡失的阿嘉莎（嘉芙蓮漢恩 飾演）在一名奇怪的青年幫助下擺脫了讓她性格扭曲的咒語後，發現自己失去了一切權力及變得異常頹廢。同時，奇怪的青年卻懇求阿嘉莎帶領他走上充滿魔法挑戰及考驗的神秘「女巫之路」。阿嘉莎心中的火再次被激起，因為若能於「女巫之路」的審判下成功倖存，將可以重拾昔日女巫的榮耀。阿嘉莎決定與青年召集起其他同為絕望的女巫，一同向「女巫之路」進發！

Disney+ 9月片單推薦3. 《女巫阿嘉莎》9月19日上線（品牌提供）

Disney+ 9月片單推薦4. 《來自地獄的法官》9月21日上線

韓國劇集《來自地獄的法官》的劇中主角姜光娜（朴信惠 飾）是一位因時常輕判罪犯而為人詬病的法官，卻遇上被送來人間執行任務的地獄惡魔附身，因此肩負起將10名惡名昭著卻不知悔改的犯人帶回地獄的使命。被惡魔附身後的姜光娜360度大轉變，在狠毒無情的審判下將犯人繩之於法。充滿正義感及人情味的暖男刑警韓多溫（金宰永 飾）為這黑暗的人間地獄帶來曙光，姜光娜亦漸對其產生微妙的感情。

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Disney+ 9月片單推薦5. 《憐憫的種類》已上線

由尤格藍西莫執導的《憐憫的種類》講述三個故事：一個沒有選擇權的男人，試圖掌控自己的人生；一個警察驚見失踪已久的妻子回歸，但性格似乎截然不同。一位女士決心找到一位有特殊能力的人，相信此人注定成為偉大的精神領袖。

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Disney+ 9月片單推薦6. 《明星荒野求生記大挑戰》第2季 9月11日上線

世界著名求生專家貝爾吉羅斯與荷里活最受歡迎的明星們一起重返野外，在大自然最極端的環境中展開一場野外之旅。於第2季中，貝爾吉羅斯將更進一步，透過教導名人嘉賓掌握重要生存技能，而名人們必須證明他們能夠在高壓環境下使用它們。

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▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 8月熱情片單推薦｜包括《九龍城寨之圍城》、《我是加百列》、 《幕府將軍》第1季、《破案三人行》等等，都是很適合與親朋好友一起觀影的影視作品，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼