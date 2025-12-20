聖誕禮物推薦2025｜40+實用交換禮物：$39.9起情侶/朋友/同事適用

【聖誕禮物2025｜實用交換禮物推薦｜持續更新】聖誕節集合了節日的溫馨、與親友享受相聚的時光、充滿氛圍的節日佈置，以及為摯愛準備禮物的喜悅，都讓人感受到幸福！「01女生」就為大家準備了2025年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！



2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

聖誕禮物推薦2025｜1. Charlotte Tilbury 星願成真美妝盤 HK$575

Charlotte Tilbury所推出的全新節日限定星願美夢節日系列，為摯愛點亮星光魔法，綻放耀目節日光芒，讓所有美妝心願成真！其中星願成真美妝盤，一共設有兩款色調，分別是夢幻的中性冷粉色調-PRETTY, GLOWING BEAUTY（星光柔粉）以及充滿節日氣息的中性暖色調-DREAMY, BRONZED BEAUTY（夢幻香檳）。兩款均提供最完美的配色，是一款容易選擇、容易使用的必備彩妝品，從眼影、胭脂、光影、粉餅一應俱全，新手均能輕鬆駕馭，可疊加及容易暈染配方，只需五分鐘便能打造令人難以抵抗的柔和高級感妝容，一盒滿足所有願望！

立即購買：Selfridges

聖誕禮物推薦2025｜1. Charlotte Tilbury 星願成真美妝盤 HK$575（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜2. fresh 澄亮光肌入門套裝 HK$425

fresh呈獻嶄新送禮體驗，重新詮釋節日的儀式感與分享精神，今年推出Social-first社群主導企劃，聯乘多位藝術家與文化引領者，橫跨美食、花藝、玻璃工藝與冰雕等領域，配上品牌的皇牌產品，共同演繹並探索「送禮」與分享的真諦。其中澄亮光肌入門套裝，包括了大豆卸妝潔面乳50ml和紅茶酵素抗氧精華水50ml，加上別致包裝，是不錯的禮物選擇。

聖誕禮物推薦2025｜2. fresh 澄亮光肌入門套裝 HK$425（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜3. NARS x IRIS VAN HERPEN限量系列 EXPLICIT 赤吻緞光唇膏 #BLAME829 HK$330

NARS 與著名設計師 Iris van Herpen 跨界聯手，推出節日限定系列，結合François Nars 的前衛美學與Iris van Herpen 的多感官、雕塑風格的設計，讓你以驚艷的配方與色調，體驗全新美妝驚喜。其中EXPLICIT 赤吻緞光唇膏，將Iris van Herpen標誌性的風格注入唇膏，包裝靈感源自其未來感的高級時裝設計。中性粉色的 Blame色調帶來立體的奢華感，搭配充滿動感的幻彩鏡面外殼設計，為雙唇注入非凡的迷人魅力。

立即購買：Selfridges

聖誕禮物推薦2025｜3. NARS x IRIS VAN HERPEN限量系列 EXPLICIT 赤吻緞光唇膏 #BLAME829 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜4. Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器 HK$5,490

Dyson每年均會為送禮季節推出限定新色，展現其在顏色與外觀研發上的匠心獨運，此次 Dyson配色設計、材料和飾面處理，品牌團隊從季節更替中汲取靈感，隆重發佈限量版琥珀香檳配色，現已應用於Dyson全線美髮產品。琥珀色的結合讓整體層次更加豐富，更顯閃耀奢華的質感。每件產品均配備專屬緞面內襯收納盒，並可鐫刻個人姓名縮寫，成為極具心意的佳節禮物。

立即購買：豐澤

聖誕禮物推薦2025｜4. Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器 HK$5,490（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜5. MONI 「Glitter Party」聖誕倒數月曆 HK$2,999

香港本地輕奢珠寶品牌 MONI HK Jewellery，推出2025限量版「Glitter Party」聖誕倒數月曆禮盒。禮盒以聖誕派對為靈感的創作，結合品牌標誌性的浪漫設計與節日元素，當中蘊含7款精選珠寶及限定禮品，為今年聖誕帶來璀璨光芒。禮盒包括品牌特別為節日推出的新款Amour Dancing Stone頸鏈、Teddy Dancing Stone 頸鏈、 Ribbonet耳環1對、2款隨機的品牌人氣首飾以及2個絲絨首飾盒，這份華麗的禮物不論是送給摯愛還是犒賞自己，都是最佳選擇之一。

聖誕禮物推薦2025｜6. FORTNUM & MASON 聖誕布冧蘋果肉桂沖泡茶 HK$208

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason推出滿載驚喜的聖誕系列迎接節慶時刻，以超人氣的節日茶飲系列為冬日增添溫暖與愜意，其中如紅寶石般的暖飲-聖誕布冧蘋果肉桂沖泡茶，不含咖啡因，結合丁香、肉桂與玫瑰果，散發濃烈辛香甜味，每一口都散發冬季溫馨氛圍。

聖誕禮物推薦2025｜ FORTNUM & MASON 聖誕布冧蘋果肉桂沖泡茶 HK$208（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜7. 半島精品店節日系列手工朱古力 HK$198起

半島精品店今年以「冬日奇緣」為主題，限量推出一系列精緻又應節的美食，每款禮盒包裝設計非常典雅得體，亦印有雪花圖案，象徵著和諧、團結與傳承，十分有心思。當中最能表現甜蜜心意必的是醇香手工朱古力，節日精選朱古力禮盒共有7款可選，設有松露朱古力、朱古力果仁等種類，不論是和另一半細意品嚐或和一班好友開心share 亦無問題！

聖誕禮物推薦2025｜半島精品店節日系列手工朱古力 HK$198起 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜8. GHD CHERRY CHIC 時尚櫻桃紅限量版系列 CHRONOS 高清亮澤造型夾 HK$3,095

GHD今年聖誕隆重呈獻奢華亮漆櫻桃紅色調，融合溫暖質樸的焦糖色，推出全新ghd Cherry Chic時尚櫻桃紅限量系列，匯聚屢獲殊榮的專業造型工具與精美收納盒，為奢華體驗添上完美點綴。其中ghd cherry chic時尚櫻桃紅限量版chronos高清亮澤造型夾，不僅換全新限定色調，還附送奢華收納盒，最適合用寵愛自己或摯愛。

立即購買：Selfridges

聖誕禮物推薦2025｜ GHD CHERRY CHIC 時尚櫻桃紅限量版系列 CHRONOS 高清亮澤造型夾 HK$3,095（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜9. BVLGARI白晶淡香水套裝 HK$1,990

BVLGARI為聖誕節推出了多款2025節日限量版香水套裝，其中白晶淡香水套裝，包括了Omnia Crystalline EDT白晶淡香水100ml和15ml，以及Omnia Crystalline Hand Cream 白晶護手霜40ml，讓女生們可以展現現代女性的清新優雅，同時雙手可環繞在精緻輕盈的香氣之中。

立即購買：Sephora｜Harrods

聖誕禮物推薦2025｜BVLGARI白晶淡香水套裝 HK$1,990（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜10. SK-II 皇牌晶透套裝 2025節慶限定版 HK$750

SK-II的節日限定版皇牌晶透套裝集品牌三大皇牌產品，神仙水（護膚精華）、小燈泡精華及全新SKINPOWER煥顏能量精華霜（Plump 蘋大紅球）。只需入手1套，即享完整聖誕保養儀式，打造豐盈彈潤肌膚，注入能量，瞬間點亮膚色，緊緻肌膚輪廓。無論是自用還是聖誕送禮，都能讓摯愛或自己綻放極致晶透光采！

聖誕禮物推薦2025｜10. SK-II 皇牌晶透套裝 2025節慶限定版 HK$750（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜11. BURBERRY BEAUTY Beyond Wear限量版持妝霧柔風衣氣墊粉底 HK$550

Burberry於今個節日為人氣Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底換上了節日紅色包裝，外殼上綴上品牌標誌性騎士徽章，完美將英倫聖誕的溫暖氣息與品牌的經典優雅互相揉合，極具收藏價值。氣墊粉底採用Trench風衣持妝科技™從品牌經典風衣的革命性布料汲取靈感，在肌膚形成一層防水透氣的薄膜，可締造14小時持久啞緻妝效。

聖誕禮物推薦2025｜11. BURBERRY BEAUTY Beyond Wear限量版持妝霧柔風衣氣墊粉底 HK$550（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜12. belif 紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒（聖誕小鎮版）HK$315

韓國草本護膚品牌belif 今年推出了全新【聖誕小鎮版】節日限定禮盒﹐以明信片為設計靈感結合閃爍的節日元素，營造出冬日童話的聖誕景象，充滿節日氣氛。其中紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒，包括紫芹48hr潤澤炸彈霜、逆齡修復奇蹟睡眠面膜和復活草保濕肌底精華﹐為肌膚保濕同時修復肌膚初老痕跡。

聖誕禮物推薦2025｜ belif 紫芹48hr潤澤炸彈霜禮盒（聖誕小鎮版）HK$315（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜13. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝 HK$1,170

Issey Miyake今年邀請到知名設計師Philippe Apeloig設計，全新的節日限量版香氛套裝，以冬季變幻作主題，用特色的圖形展現出來，一同見證冬日的元素在靜謐中展現的新美感。其中L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝，包括此淡香氛125ml、香氛沐浴露50ml以及香氛便攜裝10ml。L’Eau d’Issey pour Homme淡香氛是一款頌歌自然的香氛，將柚子的活力與水漾的韻味完美融合，由雪松、檀香和香根草的木質香調交織而成，香氣純淨而獨特，喚起冰雪凝凍的自然靜謐力量。

聖誕禮物推薦2025｜ ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝 HK$1,170（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜14. Leonor Greyl 皇牌極緻修護套裝 HK$450

法國殿堂級尊貴護髮品牌Leonor Greyl，選用優質而高效的天然成分，研創出優質高效而配方溫和的護髮產品，切合不同需要，為女生們締造強韌柔順健康秀髮。今個聖誕推出了多個限定節日套裝，其中皇牌極緻修護套裝，包括了皇牌精華護髮油、水漾順滑洗髮露、極緻修護焗油以及透明順髮梳，一套即滿足日常洗護髮。

聖誕禮物推薦2025｜ Leonor Greyl 皇牌極緻修護套裝 HK$450（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜15. caica 佛羅倫汀杏仁朱古力脆餅 HK$71

朱古力甜點迷不要錯過！BAKE INC. 旗下堅果美學的甜點品牌caica，推出「caica 佛羅倫汀杏仁朱古力脆餅」，頂層鋪滿香烤焦糖杏仁瓦片，中層注入濃郁榛子朱古力，底層搭配鬆化杏仁酥粒，每口都能品嘗到堅果及朱古力的香味，口感豐富，絕對是大滿足。

聖誕禮物推薦2025｜ caica 佛羅倫汀杏仁朱古力脆餅 HK$71 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜16. Nespresso 佳節倒數日曆 HK$450

Nespresso特別為今個冬日佳節擁出限量版黑咖啡和兩款全新風味咖啡、全新Barista調酒師高腳杯，以及一系列深受歡迎的 Nespresso經典產品，為節日增添暖意。其中最特別的是佳節倒數日曆，同時設有Original 原創系列與 Vertuo 馥旋系列兩個版本，是專為探索新咖啡滋味與重溫經典口味而設。倒日曆包裝由肯亞藝術家Thandiwe Muriu設計，每打開日曆的一扇門，都可發現Nespresso的香濃驚喜，最後一天更隱藏著特別的神秘禮物。

聖誕禮物推薦2025｜17. Maison Francis Kurkdjian 迷你禮品套裝 限量版 5支x10ml HK$2,250

Maison Francis Kurkdjian所推出的限量版迷你禮品套裝，不僅包裝充滿著法式浪漫，還搭配了搭配品牌5款經典香氛，以10ml瓶子呈現，完美複製70ml標誌性香氛瓶的比例。套裝包括了OUD satin mood、APOM、l’Homme À la rose、gentle Fluidity Gold和Baccarat Rouge 540香精，不論是送給摯愛，還是自用皆是完美之選。

聖誕禮物推薦2025｜17. Maison Francis Kurkdjian 迷你禮品套裝 限量版 5支x10ml HK$2,250（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜18. Laura Mercier Delicious & Decadent 琥珀香草香氛修護套裝 HK$760

Laura Mercier 今個佳節融合法式優雅與甜蜜，特別推出午後漫甜限量節日系列，打造一場讓人無法抗拒的法式美妝饗宴。全系列 5 款限量套裝全方位涵蓋品牌的暢銷產品，包括眼部彩妝、底妝及身體修護系列。其中Delicious & Decadent 琥珀香草香氛修護套裝，將琥珀的寧靜感性與雲呢拿的溫暖結合，一套3件的香氛修護套裝，除可為肌膚帶來潔淨柔滑、持久保濕的柔膚效果外，香氣優雅縈繞，讓女生們於舉手投足間流露自然不刻意的法式精緻氣質，為佳節打造出具親密感的甜蜜氛圍。

聖誕禮物推薦2025｜Laura Mercier Delicious & Decadent 琥珀香草香氛修護套裝 HK$760 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜19. BLOOMS & BLOSSOMS「絲絨聖誕」（The Velvet Noel）

聖誕節又怎能沒有聖誕樹和聖誕花環！香港頂級花藝品牌 BLOOMS & BLOSSOMS推出聖誕系列Noël Lumière，以精緻花藝伴隨大家歡度聖誕。其中精緻花環「絲絨聖誕」（The Velvet Noel）則展現低調奢華，散發永恆傳統與誠摯迎賓之情，貴族松、針松、豐碩的野山楂、冬青果、硬殼 果錯落於時令葉材之間，象徵好客與福氣，以典雅氣息為珍貴的節慶傳統定下基調。

聖誕禮物推薦2025｜19. BLOOMS & BLOSSOMS「絲絨聖誕」（The Velvet Noel）（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜20. Penhaligon's Luna 香氛層疊禮盒 HK$950

Penhaligon's 今年以《雪地迷蹤：裹於雪霧中的Penhaligon’s芬香》為主題﹐禮盒都穿著費爾島圖案毛衣，為整個佳節裹添上俏皮活潑的氣息。其中Luna 香氛層疊禮盒，包括了Luna EDP、沐浴露以及潤膚乳，為身體每一寸肌膚都包裹上由玫瑰、佛手柑與冷杉香脂交織而成的月亮女神經典香調。

聖誕禮物推薦2025｜20. Penhaligon's Luna 香氛層疊禮盒 HK$950（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜21. L'Occitane 乳木果禮物盒 HK$135

L'Occitane的乳木果禮物盒匯聚三款經典乳木果身體護理旅行裝產品，包含了乳木果沐浴乳霜35ml、乳木果豐凝潤膚霜 20ml以及乳木果潤手霜 30ml，滋潤呵護肌膚，享受節日的奢華寵愛。無論自用或贈禮，都是冬日暖心的禮物之選。

聖誕禮物推薦2025｜ L'Occitane 乳木果禮物盒 HK$135（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜22. narciso rodriguez safran musc 淡香精 100ml HK$2,070

narciso rodriguez 的safran musc 淡香精，是品牌經典系列les luminances 當中一款男女皆宜的中性香水。以珍貴的番紅花為核心—一種辛香、帶有木質與皮革香調的香料。在這款香氛中﹐稀有的番紅花、玫瑰、橙花與narciso rodriguez 香氛標誌性的麝香精湛地融合一起，以細膩的芳香為麝香罩上一層濃郁的面紗，擴大了麝香的性感魅力﹐帶出令人沉醉且神秘的感覺。

聖誕禮物推薦2025｜22. narciso rodriguez safran musc 淡香精 100ml HK$2,070（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜23. kapok Cavallini & Co 500片藝術拼圖 - Christmas Snowmen HK$250

聖誕節與家人或好友相聚，一起拼拼圖，為家裡增添溫馨擺設。Cavallini & Co.其拼圖作品高質又精緻，可作為壁掛藝術，亦有推出聖誕村和雪人圖案拼圖，別具節日氣氛。

聖誕禮物推薦2025｜24. Serge Lutens Royaume des Lumières- ẒURAFĀ 100 ml HK$3,250

Serge Lutens Royaume des Lumières系列的ẒURAFĀ 香水，有著「風雅之人」之意。是一款融合皮革與鳶尾的細緻香氛，是對曾活躍於最繁盛的中世紀阿拉伯——穆斯林化遺產的致敬，香氣柔和而甜美。

聖誕禮物推薦2025｜Serge Lutens Royaume des Lumières- ẒURAFĀ 100 ml HK$3,250（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜25. NUXE 花蘊光燦套裝 HK$425

NUXE為節日所推出的花蘊光燦套裝，專為讓日常保養煥發光采與花香奢華而設計。光采三重奏包含50ml的多效閃耀精華油，其能在滋養柔軟肌膚的同時，賦予肌膚美麗的玫瑰金光澤與細膩光感；10ml的多效花香精華油，便於攜帶，能為肌膚與秀髮提供輕盈保濕。而玫瑰柔舒唇油，能深度保濕並撫平唇紋，打造更豐盈的雙唇，此禮盒是寵愛自己或送給他人的最佳選擇之一。

聖誕禮物推薦2025｜ NUXE 花蘊光燦套裝 HK$425（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜26. Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE

Onitsuka Tiger鬼塚虎於今個冬日帶來了4款各具特色的香水，其中ONITSUKA TIGER THREE是一款蘊含溫度與層次的香氣。以橙香與歐白芷的辛香氣息，帶出溫柔的療癒感，再帶出紫羅蘭與海洋調的柔和。最後是煙燻與辛香悠然蔓延，散發出如泥土般的溫暖餘韻，令人心神寧靜。

聖誕禮物推薦2025｜ Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜27. EMPHASIS Manon「融」系列18K黃色黃金鑽石耳環 HK$5,800

品牌再與國際設計師Vanessa Chow合作，打造全新珠寶傑作，以大自然的螢火蟲與水窪光影為靈感，頌讚生命中每個微小而珍貴的閃爍時刻。耳環鑲嵌不同大小的鑽石，展現出獨特的閃爍魅力，加上容易襯搭，盡顯個人風格。

聖誕禮物推薦2025｜EMPHASIS Manon「融」系列18K黃色黃金鑽石耳環（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜28. IKEA VINTERFINT 聖誕老人連蓋瓶 HK$119.9

超具聖誕節氛圍的可愛實用物品。這個瓶子可以盛載多款聖誕甜點或飲品，加上聖誕老人的外形，瞬間充滿歡樂和節日感覺。

聖誕禮物推薦2025｜IKEA VINTERFINT 聖誕老人連蓋瓶（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜29. Lane Crawford Baz & Friends 煩惱仔掛飾連環保袋 HK$480

近年流行公仔吊飾，Lane Crawford今年為Baz & Friends添加新成員，當中煩惱仔以頭上托眼鏡的造型及認真的神情，打造出可愛的感覺。掛飾同時藏有大容量環保袋，不僅可以裝飾，而且非常實用。

聖誕禮物推薦2025｜Lane Crawford Baz & Friends 煩惱仔掛飾連環保袋（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜30. Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭 HK$510

打造聖誕節的溫暖氛圍，英國品牌Gingko Design以竹筒外表，搭載高品質音效的藍牙喇叭，加上能夠發光，締造柔和舒適的光線和環境。

聖誕禮物推薦2025｜Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜31. Saicho 焙茶口味氣泡茶 HK$220

若然不想飲太多酒精飲品、同時充滿盡慶的氛圍，Saicho的氣泡茶便是個不錯的選擇，採用單一產地茶葉，如焙茶口味便使用日本茶葉，口感清爽，可以用來配搭晚餐。

聖誕禮物推薦2025｜Saicho 焙茶口味氣泡茶（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜32. Kanebo 滋養彈力活肌日霜 節日限定套裝 HK$620

Kanebo 滋養彈力活肌日霜套裝，包括能提升肌膚光澤感與水潤彈力的滋養彈力活肌日霜、以三段貼片式設計塑造微笑表情的提拉面膜及旅行裝滋養緊緻修護晚霜。為女生們帶來全天候賦予肌膚舒適水潤與緊緻彈性，綻放柔滑飽滿、充滿生命力的自然光澤與笑容。

聖誕禮物推薦2025｜ Kanebo 滋養彈力活肌日霜 節日限定套裝 HK$620（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜33. Penfolds Bin 389 赤霞珠設拉子 HK$750

聖誕派對又怎能沒有美酒，Penfolds以「從奔富獻禮世界」為主題，聖誕限量版禮盒設計換上紅色貨櫃箱，將送禮添上儀式感。其中Bin 389 赤霞珠設拉子是由傳奇人物馬克斯・舒伯特（Max Schubert）於1960年首次釀造，Bin 389赤霞珠設拉子常被稱為「Baby Grange」，部分原因是其成分在與前一個年份的「Grange」相同的橡木桶中熟成，風味與眾不同。

聖誕禮物推薦2025｜ Penfolds Bin 389 赤霞珠設拉子 HK$750（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜34. Tea WG 限量版「第十二夜」聖誕日曆 HK$788

喜歡品茶的話，不能錯過Tea WG 的限量版「第十二夜」聖誕日曆。設計猶如一本珍藏書冊，當中蘊含十二份禮物對應聖誕節後的十二個夜晚，亦對應著品牌的精選經典與節日茗茶，每次揭開都令人興奮愉悅，期昐著揭開下一格。

聖誕禮物推薦2025｜Tea WG 限量版「第十二夜」聖誕日曆 HK$788（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜35. IWC Schaffhausen大型飛行員萬年曆小王子陀飛輪腕錶

沙夫豪森 IWC 萬國錶於今個節日╴特別推出了限量100枚的大型飛行員萬年曆小王子陀飛輪腕錶，這枚腕錶的經典藍色元素在藍色陶瓷錶殼、錶盤和紋理橡膠錶帶上留下深刻印象，與18K紅金製成的錶背環和錶冠形成鮮明對比。這枚大型飛行員腕錶結合了萬年曆和飛行分鐘陀飛輪兩項複雜功能。這枚時計配備藍寶石玻璃底蓋，可欣賞到以佇立在其小行星上的小王子造型呈現的擺陀，這是對這位文學巨匠啟發人心且充滿奇想的最終致敬。

聖誕禮物推薦2025｜36. GIVENCHY 禁忌流金馥郁香水 35ml HK$860

GIVENCHY 為聖誕佳節隆重呈獻全新「禁忌流金馥郁香水」，香水是馥郁的花香木質調，揉合絲滑的北杏精華、標誌性的白花花束（橙花、晚香玉與茉莉），並加入格拉斯含羞草精油，賦予香氣天鵝絨般的質感與迷人的「金色光澤」。其基調以香根草、廣藿香與三種珍稀香脂交織出令人上癮的深邃尾韻。全新瓶身完美呼應節日的鎏金主題，換上黑金交織的新裝，瓶頸繫上飾有品牌標誌性的4G Logo黑色緞帶，猶如一件值得珍藏的奢華藝術品。

聖誕禮物推薦2025｜ GIVENCHY 禁忌流金馥郁香水 35ml HK$860

聖誕禮物推薦2025｜37. SUQQU 水妍亮采柔肌煥活精華液美膚組/SUQQU 水妍亮采精華液美膚組 HK$880

SUQQU 以明星護膚系列「AQUFONS」，推出了2款限量體驗套裝。大家可因應紋理紊亂和乾燥引起的暗沉等肌膚困擾，從「水妍亮采柔肌煥活精華液 50ml」和「水妍亮采精華液 50ml」中任選其一。同時兩組套裝都包括了水妍亮采露（滋潤型）30mL、水妍亮采乳15mL和水妍亮采調理啫喱面膜10g，打造澄透光采美肌。

聖誕禮物推薦2025｜SUQQU 水妍亮采柔肌煥活精華液美膚組/SUQQU 水妍亮采精華液美膚組 HK$880

聖誕禮物推薦2025｜ SUQQU 水妍亮采柔肌煥活精華液美膚組/SUQQU 水妍亮采精華液美膚組 HK$880

聖誕禮物推薦2025｜38. Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 HK$180

Caudalie 所推出的節日煥膚救星便攜套裝，包括了品牌皇牌產品-「皇后水」，是一款100%天然純素配方的葡萄籽活性爽膚水（30ml），可全方位養膚、貼妝、定妝。有效緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力。此外，套裝還包括了緊緻毛孔的排毒面膜（15ml），令膚色更均勻明亮，膚質顯著改善。

聖誕禮物推薦2025｜ Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 HK$180

聖誕禮物推薦2025｜39. CLARINS 凝亮護唇油套裝 HK$860

今個聖誕，備受美妝達人喜愛的CLARINS凝亮護唇油推出節日限量套裝，一次過擁有4款色調，包括01 自然蜂蜜、02 粉蜜野莓、03 嬌艷紅莓以及04 粉紅糖果。套裝還有一個精美化妝袋，絕對是送禮或自用的好選擇。

聖誕禮物推薦2025｜CLARINS 凝亮護唇油套裝 HK$860

聖誕禮物推薦2025｜40. Fujifilm instax WIDE EvoTM HK$2,798

Fujifilm 的instax WIDEEvoTM 混合式即影即有相機，兼容寬幅WIDE格式菲林，能容納更多親友入鏡。大家可透過LCD螢幕預覽並挑選最滿意的一刻才打印，徹底告別「廢片」，讓每一張珍貴的寬幅菲林都物盡其用。相機內置10種鏡頭效果與10種菲林效果，可組合成100種創意表現，加上「廣角模式」與「菲林風格」，讓每一張即影即有都成為獨一無二的藝術品。還可透過專屬App，更可將手機內的照片打印出來，即 時與摯友分享這份實體的感動，既是派對上最受歡迎的互動神器，還可以作為聖誕禮物送給摯愛。

聖誕禮物推薦2025｜ Fujifilm instax WIDE EvoTM HK$2,798

聖誕禮物推薦2025｜41. Bella’s Design Gallery 2026 定製個人化月曆

Bella’s Design Gallery的個人化座枱月曆，提供多樣化主題款式：加入勵志語句的 Veggie Love、歌頌自我與創意的Self‐Love，以及花鳥清新設計。月曆採用高質數碼印刷；每月可自選相片；可自定起始月份並設定最多15個月份頁面，適合送禮或自用。

聖誕禮物推薦2025｜ Bella’s Design Gallery 2026 定製個人化月曆

聖誕禮物推薦2025｜42. 星巴克夾公仔機 HK$838

星巴克的限定夾公仔機終於來到香港啦！夾公仔機可投入代幣，隨時夾到換上新裝的星巴克熊、經典凍杯、星巴克現金禮券、買一送一優惠券等，不只適合送禮，還適合作為收藏，喜歡潮流玩物的人士絕對不能錯過！

聖誕禮物推薦2025｜星巴克夾公仔機 HK$838

聖誕禮物推薦2025｜43. The Body Shop 愉悅紅莓潤手霜 30ml HK$69

The Body Shop今年推出了三款全新節日香氣系列，每個系列都有不同身體護理產品，除了可為節日增添光彩，還可以為自己或朋友挑選合適禮物。其中愉悅紅莓系列的潤手霜﹐有著糖霜蔓越莓、血橙和清爽薄荷葉帶來的濃鬱果香，同時護理手部肌膚。

聖誕禮物推薦2025｜ The Body Shop 愉悅紅莓潤手霜 30ml HK$69（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜44. 曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜系列Deep Moisturizing 滋潤護手霜 HK$39.9

曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜專為寵物主人而設，採用寵物友好安全配方，不含對寵物有害成分、無添加香料，同時嚴選天然植萃成分，特別適合頻密洗手令雙手肌膚倍加乾燥的寵物主人們。滋潤護手霜含有燕麥仁油和天然橄欖油，可滋潤指甲邊緣及深層保護指甲﹐告別乾燥倒刺不適感，讓你以温柔幼嫩的雙手把毛孩捧在手心，樂享每一個幸福互動時光。

聖誕禮物推薦2025｜曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜系列Deep Moisturizing 滋潤護手霜 HK$39.9（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜45. AIGLE RainPack Warm可摺疊保暖外套 HK$2,580

誰說外套難以收納？AIGLE推出的保暖外套，可以摺疊成一個小型小袋的大小，並能扣在袋上，以方便攜帶。採用MTD防水膜層及AQUAGUARD防水拉鏈，配以環保物料REPREVE保暖纖維內層，輕盈舒適，同時防水防風，適合全天候使用。

聖誕禮物推薦2025｜AIGLE RainPack Warm可摺疊保暖外套 HK$2,580（品牌提供）

聖誕禮物推薦2025｜46. Sam Edelman BRAXTON 黑色靴 HK$2,000

冬天必備一知型格的短靴！正如Sam Edelman短靴，以簡潔設計為主，配搭修飾腳型的曲線輪廓，以及黑色的亮澤皮帶點綴，展現出優雅與個性。短靴設有厚底，穿著時舒適，可以更顯出長腿效果。

聖誕禮物推薦2025｜Sam Edelman BRAXTON 黑色靴 HK$2,000（品牌提供）

＝＝＝＝以下更多不能錯過的聖誕禮物靈感，可以參考一下！＝＝＝＝

《《為摯愛送上璀璨珠寶： VCA粉紅母貝、Cartier浪漫》》

聖誕禮物2025｜為摯愛送上璀璨珠寶： VCA粉紅母貝、Cartier浪漫

聖誕節是一個普天同慶的日子，而且是在全年的尾聲，有互贈禮物與分享喜悅的氛圍，也是獎勵自己一整年的辛苦的好時機。璀璨精緻的珠寶首飾，是不錯的選擇，無論是耳環、項鏈、戒指、手鏈等，都有著陪伴和見證成長的意義。這次「01女生」為大家精選了多個品牌的閃爍首飾，包括：Van Cleef & Arpels、Cartier、Dior等，款款都不容錯過。

《《2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘》》

2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

不少美妝已推出今年的聖誕彩妝限定系列，光看圖片已感受到濃厚的節日氣息，讓人期待節日的到臨。「01女生」率先為大家精選了多個美妝品牌的節日限定系列，款款都讓人想立即入手。