下午茶推介2025｜秋日特色High Tea推薦：美妝聯乘、海景打卡

【下午茶High Tea2025/下午茶High Tea推介】下午茶High Tea推薦！想與另一半、閨密好友共聚？不妨選擇擁有雅致景觀、海景相伴的酒店，美食相伴美景，不僅是個打卡的好機會，更可以放鬆心情，在愜意氛圍下渡過難忘時光。想知道2025年有什麼特色下午茶，以下的High Tea 攻略就能幫到你！



下午茶High Tea推介2025｜ 九龍香格里拉酒店x香港藝術中心 「藝遊香城」聯乘限定下午茶

漫畫迷絕對不容錯過！為延續「動漫藝術節2025」的藝術熱潮，今次九龍香格里拉與香港藝術中心攜手打造出聯乘韓式主題下午茶，以韓國傳奇漫畫大師金政基的作品為靈感，打造出韓國傳統風味與創意巧思完美結合的下午茶。除了多款特色的鹹甜點，金政基先生的高徒朴在光先生亦悉心繪製酒店吉祥物 Edward 熊貓將驚喜亮相甜點之上，場外亦充斥金政基先生及其高徒朴先生的作品，讓整個下午茶更具藝術氣息及故事色彩！

日期：2025年10月8日至11月16日

時間：下午3時至6時

價格：HK$388/一位用（另收加一服務費）

地點：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂



下午茶High Tea推介2025｜香港君悅酒店x FRESH xCloudy Bay 「瑰蜜花韻」下午茶

初秋微風吹拂，最適合在大自然景觀下，享受一杯溫暖的茶飲。今次香港君悅酒店、FRESH與Cloudy Bay 三手聯乘，讓賓客在花意盎然的環境下賞花嚐茶。下午茶以fresh具標誌性的玫瑰深層保濕系列作為靈感，更可以從精美茶盒中挑選的心儀茶款與享愛盛載著茶點的經典下午茶架，全方位投入花卉世界，盡情享受精緻的下午時刻。

供應日期：2025年9月18日至11月28日

時間：下午3時15分至5時

價錢：星期一至五 HK$448/一位用

地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓



下午茶High Tea推介2025｜ 淺水灣酒店露台餐廳 「茶香之戀」下午茶

有留意中國現代文學的話，應該對張愛玲並不陌生。今年正值張愛玲逝世三十週年之際，作為其著作《傾城之戀》的經典舞台，淺水灣酒店將酒店化作展覽，讓大家可以親臨現場，穿梭淺水灣酒店的歷史與張愛玲的創作世界當中。除了展覽，酒店亦精心設計出相關的主題下午茶，為重現昔日下午茶之復古情懷，讓大家親自感受張愛玲筆下愛情、失落與短暫浪漫交織的懷舊氛圍。

供應日期：2025年10月1日至11月22日

時間：平日：下午3時至5時半 假日：下午3時半至5時半 （逢星期三至日供應）

價錢（包括兩張展覽門票 ）

星期三至五 HK$788/兩位用；星期六至日 HK$888/兩位用

地點：淺水灣道109號影灣園1樓露台餐廳



下午茶High Tea推介2025｜ W Hong Kong x MCM Collection下午茶

MCM的粉絲切勿錯過！今次MCM與香港W酒店合作，以最新推出的「MCM Collection」香水系列為靈感，將八款香水中的香調幻化成鹹甜點心，每款糕點均代表香水系列中的一個動物角色，巧妙呼應香水獨特的香調層次。

供應日期： 2025年10月1日至11月19日 （星期一至日）

時間： 下午3時正至5時30分

價錢： HK$828/兩位用（另設加一服務費）

地點： 香港九龍尖沙咀柯士甸道1號香港W酒店6樓 WOOBAR



下午茶High Tea推介2025｜ Cucina X POLA「花漾煥顏下午茶」

想由內到外打造自然美肌，不妨一試這個以自然護膚美學為題的「花漾煥顏下午茶 」！今次Marco Polo與POLA合作，將三款皇牌B.A系列全新產品為創作靈感，以獨特柑橘香韻為基調，將多款天然美肌食材入饌，打造口感層次豐富，洋溢意國情調的十一款鹹甜美點。

下午茶High Tea推介2025｜ Cucina X POLA「花漾煥顏下午茶」（品牌提供）

供應日期：2025年9月1日至10月31日

時間：星期一至五 下午3時至5時30分 ；星期六、日及公眾假期 下午3時30分至5時30分

價錢：HK$588 /兩位用（另設加一服務費）

地點： 尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓Cucina



下午茶High Tea推介2025｜ 香港喜來登酒店 x mtm labo「萃潤秋肌下午茶」

不知不覺夏日已接近尾聲，想提早迎接秋日的話，不妨先由食療著手，盡情享受秋日滋味。今次視佳廊 (Sky Lounge) 與mtm labo合作，以皇牌custom-blended hydrating mask成分精萃及調配庫原液的成分為靈感，將日式抹茶結合植物天然食材，打造出一個洋溢日式滋味的下午茶，延續秋日療癒美學。

供應日期： 2025年9月1日至11月30日（星期一至日）

時間：下午2時30分至5時30分

價錢：HK$676起 (2位用) / HK$338起 (1位用)

地點： 香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊



下午茶High Tea推介2025｜ 香港朗廷酒店 「秋畔花語下午茶」

來到初秋，咸香濃郁的海鮮絕對是時令必食之物！為延續酒店160週年的慶祝活動，今次朗廷酒店集團亞太區行政甜品總廚胡高杰 (Sean Hu) 與香港朗廷酒店糕餅總廚黎達成 (Tin Lai) 攜手合作，以秋日氣息為靈感，咸點選用了可持續海鮮為食材，甜點注入秋日新意，特意打造了「玫瑰荔枝花球」與，為大家呈獻出難忘且回味無窮的下午茶。

供應日期： 2025年9月15日至10月31日

時間：

星期一至四：下午3時至5時30分

星期五至日及公眾假期：下午2時15分至4時15分及​下午4時30分至晚上6時30分

價錢：星期一至四：HK$738/兩位用；星期五至日及公眾假期：HK$768/兩位用

地點：北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊 (Palm Court)



下午茶High Tea推介2025｜ Saicho X「張保仔」夏日限定巡航（75分鐘）

想享受與眾不同的下午茶體驗，不妨在最能代表香港特色的維港上享受下午時光！適逢Saicho 五周年，Saicho 與香港標誌性的紅帆船「張保仔」合作 ，打造出結合英粵風味的下午茶。在巡航中，大家可以享受融合了粵式的點心與英式甜點的五層式層架滋味，佐以迷你份量的Saicho茉莉、焙茶及大吉嶺氣泡茶，完結後更有一瓶迷你 Saicho氣泡茶與明信片以作留念。

下午茶High Tea推介2025｜ Saicho X「張保仔」夏日限定巡航（75分鐘） (品牌提供)

價格： HK$459 ／一位用（另加一服務費）

地點：維多利亞港起航



下午茶High Tea推介2025｜ 馬哥孛羅酒店 「甜蜜可可下午茶」

喜愛朱古力的話，千萬不要錯過這個充滿濃郁朱古力的下午茶，當中的鹹甜點均加入了不同程度，香甜有致的朱古力，包括迷你牛肉芝士漢堡、薑味朱古力芒果慕斯以及朱古力咖啡酒芝士蛋糕，輕鬆渡過一個幸福洋溢的午後時光。

下午茶High Tea推介2025｜ 馬哥孛羅酒店 「甜蜜可可下午茶」 (品牌提供)

供應日期： 2025年9月1日至10月31日

價錢： HK$588/兩位用

地點： 馬哥孛羅酒店大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜ 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

優惠價 HK$658/兩人用！

迪士尼陪伴大家童年成長，既夢幻又有一種浪漫氛圍，總會有這麼一、兩個角色令你無法自拔。在迪士尼樂園狂歡打卡，與迪士尼朋友歡聚外，另外亦可以到香港迪士尼樂園酒店，感受英式庭園，享用一系列以迪士尼朋友為題的精緻美點，如即烘米奇鬆餅、迪士尼朋友曲奇等等。

下午茶High Tea推介2025｜香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳

價格：HK$679／兩位用

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓



下午茶High Tea推介2025｜ 國金軒「縈香・港韻茶敘」下午茶

誰說點心只能存在於茶樓當中？榮獲米芝蓮指南殊榮的國金軒The Mira，以最能代表香港的點心文化結合精緻餐飲，視覺效果十足的創意點心配上復古餐桌佈置，既重現上世紀香港茶樓觀感，同時將東西文化完美融合，打造出極具驚喜的下午茶。

下午茶High Tea推介2025｜ 國金軒「縈香・港韻茶敘」下午茶（品牌提供）

供應日期：星期一至五（公衆假期除外）(每日下午3時30分至5時30分)

價錢： HK$668/兩位用（另收加一服務費）

地點：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 3樓



下午茶High Tea推介2025｜WATERMARK「Harbour Bliss下午茶」

想在海天一色景觀下享受愜意午後時光的話，坐擁270度壯麗維港景致的WATERMARK 將會是個浪漫之選。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，下午茶充滿時令海鮮元素，配以精緻的法式小點：可麗露、鬆餅與蛋糕等，一邊用餐一邊欣賞閃耀的維港天際線，醉人滿分。

供應日期：2025年1月9日至另行通知（下午3時至下午5時）

價錢：HK$498／兩位用（另收加一服務費）

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖WATERMARK



下午茶High Tea推介2025｜花圖海景下午茶

想在鬧市間享受愜意時光，位於尖沙咀海港城的花圖，餐廳設計靈感來自虛構人物–王牌特工，奢華與高雅感兼備。海景相伴下，體驗結合傳統與創意的下午茶。

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖



►►►下午茶推介2025！回顧過往精彩下午茶，一同享受休閒下午茶時光！

下午茶High Tea推介2025｜ 大堂餐廳 GREEN 「日本蜜香果語」下午茶（已完結）

來到炎熱的夏日，最適合吃下清爽多汁的水果，解渴又美味！ 大堂餐廳 GREEN以日本多款時令水果入饌，包括靜岡蜜瓜、熊本士多啤梨、日本巨峰提子、北海道牛乳蜜瓜 和宮崎芒果，讓人彷如置身日本果園之中，加上融合東方草本食療品牌NOOCI綠茶粉沖調的主題無酒精雞尾酒乙杯，無論前菜、主菜、甜點或飲品都讓人沉醉於飽滿日本果香與清爽香甜之中。

下午茶High Tea推介2025｜ 大堂餐廳 GREEN 「日本蜜香果語」下午茶 (品牌提供)

供應日期：2025年7月28日至2025年10月12日 (下午3時至5時30分)

價錢：

星期一至五

三道菜下午茶：HK$388/一位用；HK$698／兩位用

甜點下午茶：HK$258/一位用；HK$498/兩位用



星期六、日及公眾假期(每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯)

三道菜下午茶：HK$438/一位用；HK$768/兩位用

地點：Hotel ICON大堂餐廳GREEN



下午茶High Tea推介2025｜ Acca Kappa X FWD House 1881「白苔意式夏日下午茶」（已完結）

意大利百年奢華香氛品牌Acca Kappa與FWD House 1881攜手合作，將意大利傳統工藝與香港文化精髓完美融合，結合兩大標誌性作品，推出「白苔」意式夏日下午茶及主題客房體驗，為大家帶來一場感官與味覺的奢華饗宴。

能夠於充滿歷史文化氣息的1881中，品嚐品牌標誌性「白苔」下午茶，隨餐附贈「白苔」香氛食用精油，輕灑於茶點之上，彷彿晨露掠過森林苔蘚，為味覺添上一抹空靈層次。

供應日期：2025年8月1日至8月31日（下午三時至五時）

價錢：HK$298 加一服務費（每日限定20位客人）(最少一天前預訂)

地點：香港九龍尖沙咀廣東道2A號 「1881」主樓富衛1881公館



下午茶High Tea推介2025｜ Cetaphil X FINDS「舒膚悠然下午茶 」（Soothing Verdant Afternoon Tea） （已完結）

夏天來臨，最怕皮膚出現突發問題，敏感、乾燥等情況令人吃不消、想解決這些困擾的皮膚問題，除了要用上溫和低敏的產品，內服亦同樣重要！

今次Cetaphil 舒特膚首次與位於尖沙咀的北歐餐廳 FINDS合作，以舒特膚積雪草舒敏系列為主題，攜手打造出充滿自然氣息的下午茶，當中以多種綠調的天然食材入饌，鹹甜點色香味俱備，更兼備保濕舒緩作用，由內到外幫助肌膚回復水潤柔軟。

下午茶High Tea推介2025｜ Cetaphil X FINDS「舒膚悠然下午茶 」（Soothing Verdant Afternoon Tea） (品牌提供)

供應日期： 即日起至2025年8月31日（下午3時至5時30分）

價錢： HK$338/一位用；HK$588／兩位用 （另收加一服務費）

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道 39 號帝樂文娜公館 1 樓FINDS



下午茶High Tea推介2025｜ ANNA SUI xSky Lounge 「 Sundae Neon Twist 魅力霓虹下午茶 」 （已完結）

Y2K熱潮無限延續，由美妝、時尚服飾到氛圍都不能少，想跟貼這個風潮的話，更不能錯過ANNA SUI新推出的夏季香水「Sundae Neon Twist」 。今次ANNA SUI 與視佳廊(Sky Lounge) 合作，以熱帶水果及食用花入饌，打造出滿懷夏日感的下午茶，圓滿整個Y2K體驗！

供應日期： 2025年6月1日至8月31日 (下午3時至6時)

價格： HK$338／一位用（另加一服務費）

地址： 尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店頂層北翼18/F



下午茶High Tea推介2025｜香港嘉里酒店 X Chocolate Rain主題下午茶 （已完結）

提到童年回憶，當然有本地插畫、本地漫畫的份兒。本地創作品牌Chocolate Rain 今個夏日以創意、文化與社區連結為主題，在香港嘉里酒店展開一場色彩繽紛的夏日慶典。

慶典又怎能少得美食相伴？Chocolate Rain 亦首度跳入大堂酒廊，以「開箱驚喜」為概念，從特製彩繪陶瓷杯到裝飾貼紙與杯墊， 在不同角落出現，配合清新酸甜的下午茶點，勾起大家的童趣與活力感覺。

下午茶High Tea推介2025｜香港嘉里酒店 X Chocolate Rain主題下午茶（品牌提供）

供應日期：即日起至2025年8月31日

供應時間：

星期一至五：下午2:30至5:30

星期六、日及公眾假期：下午1:30至4:00；下午4:15至6:00



價格：包括兩小時無限添飲咖啡或茶

星期一至五︰ HK$638 ／兩位用

星期六、日及公眾假期： HK$ 668 ／兩位用（另加一服務費）

地點：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜大灣咖啡廳 週末限定「榴槤飄香」下午茶自助餐（已完結）

榴槤愛好者切勿錯過！榴槤於盛夏最為當季，濃郁芳香的每一口都令人難以忘懷。香港嘉里酒店嚴選了多款精選榴槤，品種包括濃烈回甘的D197貓山皇、醇厚不膩的D24蘇丹王及清甜柔潤的D175紅蝦（款式因應貨源每日更替），齒頰留香的榴槤果肉注入鹹甜點當中，讓大家感受一場攀登巔峰的味覺體驗！

下午茶High Tea推介2025｜香港嘉里酒店大灣咖啡廳 週末限定「榴槤飄香」下午茶自助餐 (品牌提供)

供應日期： 2025年7月5日至8月31日（逢週末） (下午3時15分至5時)

價格： HK$408/一位用（另加一服務費）

地點：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓



下午茶High Tea推介2025｜影灣園x半島精品店「閃爍半島茶香下午茶」 （已完結）

一個完美的下午茶，除了甜蜜美點，當然不少得裊裊茶香作伴。影灣園首度與半島精品店聯乘，以半島精品店全新特選汽泡茶及粉紅氣泡茶，搭配露台餐廳之經典下午茶，打造出茶香豐富、具備風味的下午茶，讓大家可以在怡人淺水灣畔迷人景致相伴下，享受獨特風情和優雅交融。

下午茶High Tea推介2025｜影灣園x半島精品店「閃爍半島茶香下午茶」 (品牌提供)

供應日期： 即日起至2025年8月31日

周三至周五：下午3時至5時30分；周六﹑周日及公眾假期：下午3時30分至5時30分



價錢： HK$508/一位用；HK$728／兩位用 （另收加一服務費）

地址：香港淺水灣道109號1樓露台餐廳



下午茶High Tea推介2025｜ 麗晶酒店大堂酒廊x加藤峰子 全植物性下午茶「L’Alchimia dei Profumi」 （已完結）

甜品愛好者切勿錯過！ 麗晶酒店邀請到多位經驗豐富的總廚打造下午茶菜單：由評選為 2024 年度「亞洲最佳甜品師」殊榮的加藤峰子主理菜單，由香港麗晶酒店行政糕點總廚楊焯賢與廚藝總監 Rajiv Chowdhoory聯手呈現而成。菜單糅合意式精緻工藝與季節美學，以有機及可持續來源的食材，打造出獨特的全植物性芳香體驗。

下午茶High Tea推介2025｜ 麗晶酒店大堂酒廊x加藤峰子 全植物性下午茶「L’Alchimia dei Profumi」 (品牌提供)

供應日期： 2025年6月11日至8月3日 (下午3時至6時)

價格： HK$488／一位用； HK$888／兩位用 （另加一服務費）

地點：香港麗晶酒店大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜九龍香格里拉大堂酒廊x Mercato Gourmet 「Dolce Far Niente 」 意悅時光下午茶 （已完結）

繼去年的合作大受歡迎後，九龍香格里拉酒店再度與意大利高級食品專門店 Mercato Gourmet 攜手合作。今次選用了La Via del Tè 「Signore delle Camelie」系列中的四款精選茗茶入饌，將充滿果香和花香注入茶點，每一口都仿如置身鮮花盛開的花園， 讓整個下午時光變得更悠閒。

下午茶High Tea推介2025｜九龍香格里拉大堂酒廊x Mercato Gourmet 「Dolce Far Niente 」 意悅時光下午茶 （品牌提供）

供應日期：2025年5月12日至6月30日 (下午3時至5時30分 )

價格：HK$638 ／兩位用；HK$328 ／一位用 （另加一服務費）

地點：香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜Cucina X fresh 「紅茶煥膚下午茶」（已完結）

初夏來臨，皮膚亦要適時降紅消暑！香港馬哥孛羅酒店中的Cucina，聯同以天然護膚著名的fresh，以皇牌紅茶酵素精華水及新升級紅茶面膜系列為創作靈感，打造出一系列融合紅茶和正宗意大利食材的鹹甜美點，讓大家歡渡意國風情的下午。

供應日期：2025年5月1日至6月30日（下午3時至5時30分）

價格： HK$294/一位用；HK$588/兩位用（另設加一服務費）

地址：尖沙咀廣東道3號海港城香港馬哥孛羅酒店 6 樓Cucina



下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店 WOOBAR 「宇治・抹茶祭下午茶 」 （已完結）

喜愛茶味的話，香港W酒店近日以宇治抹茶為主題，將茶香撲鼻的宇治抹茶入饌，打造出一系列融合傳統與創新的鹹甜美點，另外調酒師特別研發出兩款限定抹茶雞尾酒，令整個茶香之旅更加昇華，感受一個悠閒而靜謐的下午。

供應日期： 2025年5月12日至6月30日(下午3時至6時)

價格： HK$828／兩位用

地址： 九龍柯士甸道西1號香港W酒店6樓WOOBAR



下午茶High Tea推介2025｜NONFICTION x Salisterra「限定下午茶體驗」（已完結）

香氣能夠幻化更永久的記憶，特別當香氣結合美食，能夠讓美點變得更可口，下午茶時光亦會更為獨特。來自韓國的香氛保養品牌NONFICTION 與Salisterra聯乘，將品牌的柑橘系列加以發揮，打造出精緻又清新、多層次的柑橘香味。想加強感官體驗的話，NONFICTION亦將其標誌性的純淨香氛及美學精髓帶到奕居六樓，在6月前為大家呈獻出一場獨特的沉浸式體驗。

供應日期：2025年4月1日至6月30日（下午3時至5時）

價格：HK$680起/兩位用

地址：香港金鐘道88號太古廣場奕居49樓Salisterra



下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN x Le Creuset 「精緻法式三道菜下午茶」（已完結）

提到法國五月，當然少不免迷倒廣大女性歡心的法國著名廚具品牌Le Creuset。唯港薈 Hotel ICON今個夏日化身為優雅的法式餐館，與Le Creuset聯手，將浪漫的五月氣氛注入下午茶中。

下午茶層架用上Le Creuset典雅蕾絲浮雕設計的 Eternity Lace 廚具系列，由頭盤至主菜及甜品都遵從傳統法國古典食譜所製作，各位「Le Creuset迷」絕不能錯過！

供應日期：2025年5月6日至2025年7月6日（下午3時至5時30分）

價格：

星期一至五HK$388/一位用；HK$698/兩位用

星期六、日及公眾假期HK$438/一位用；HK$768/兩位用（可獲贈法國氣泡酒乙杯)）

地址：Hotel ICON大堂餐廳GREEN



下午茶High Tea推介2025｜香港美利酒店xTOM FORD 「陽光琥珀下午茶」（已完結）

想感受陽光的明艷，不單只在沙灘上才能體驗，美利酒店與TOM FORD聯手，以帶有光澤感與溫暖調性的Soleil Blanc為主題，將香氣與色調注入美點當中，展示出一場璀璨奢華氣息的感官盛宴。

下午茶High Tea推介2025｜香港美利酒店xTOM FORD 「陽光琥珀下午茶」（品牌提供）

供應日期：2025年4月1日至6月30日（下午3時至5時）

價格： HK$394/一位用（另一杯咖啡或JING 茶）；HK$494/一位用(包括一杯Saicho 氣泡茶或氣泡酒)

地址：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG花園樓層



下午茶High Tea推介2025｜SAVVY x THEORY「春漾時尚下午茶」（已完結）

抹茶控絕對不能錯過由SAVVY與THEORY攜手打造的「春漾時尚下午茶」！下午茶以Theory 今年春季系列的色彩作為靈感，將時尚與藝術交融於美點中，打造出一系列清新甘甜的鹹甜美點。

供應日期：2025年月5月1日至6月30日（下午3時至5時）

價格： HK$284/一位用；HK$568/兩位用

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城香港太子酒店SAVVY



下午茶High Tea推介2025｜香港喜來登酒店x CANVAS 「香蘊玫瑰下午茶」（已完結）

來到春意盎然的初春，花香與綠意充斥四周，那怕身在城市亦想到郊野一逛。香港喜來登酒店今次與CANVAS合作，以玫瑰香味及春天田園為創作靈感，將澳洲的食材與當造鮮果：士多啤梨、荔枝等入饌，打造出清新而美肌的精緻鹹甜美點，讓初夏增添花香詩意。

供應日期：2025年4月1日至5月31日（下午2時30分至３時30分）

價格：HK$676/兩位用) ； HK$338/一位用（另收加一服務費）

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 (Sky Lounge)



下午茶High Tea推介2025｜Cruise x Umu Jeju「韓國濟州週末下午茶」（已完結）

身在香港亦能感受到濟州的風味？香港維港凱悅尚萃酒店與濟州島無人不知的必訪打卡熱店 Umu Jeju合作，更榮獲得「韓國觀光公社」支持，獨家打造出以濟州主題的週末下午茶套餐。

下午茶以 Umu Jeju大受歡迎的產品入饌，齊集一系列人氣濟州特產，包括由「海女」新鮮採摘的濟州海藻、以濟州牛島花生製作的Umu牛島花生曲奇、濟州魚露蒸鮑魚等，另外現場更有無限供應、即點即製的韓式鯛魚燒與雪糕，讓大家可以盡情品味韓國滋味！

供應日期：2025年月3月8日至6月1日（下午3時至5時）

價格： HK$688/兩位用

地址：香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧



下午茶High Tea推介2025｜香港東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房 「粉紅蜜語下午茶」（已完結）

想享受一個遠離煩囂的下午時光，位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店相信是你的好選擇。最新的粉紅蜜語下午茶，以一系列甜密粉色佳餚示人，一邊品嚐造型滿份的紅桑子瑪德蓮蛋糕、士多啤梨玫瑰西瓜蛋糕等，一邊欣賞180度海景與飛機升降，整個體驗浪漫又醉人。

另外，從3月22日起，凡惠顧粉紅蜜語下午茶套餐，可享由cdf Beauty贊助的雪肌精護膚旅行套裝 (價值HK$115) 乙份 (先到先得)。

下午茶High Tea推介2025｜香港東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房 「粉紅蜜語下午茶」(品牌提供)

供應日期：2025年2月14日至5月11日（逢周末 下午3時30分至5時30分）

價格：HK$426.8／兩位用

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN「鳥語花韻果香三道菜下午茶」（已完結）

誰說下午茶只能過過口癮？想要飽腹感滿滿的話，唯港薈 Hotel ICON再次推出三道菜下午茶，由滋味的前菜、豐富的自選主菜到精緻下午茶甜點，就連大胃口女生亦能滿載而歸。

今次下午茶以繁花綻放為主題，將一系列果香濃郁的時令水果配搭各款鹹甜點之中，另外加上全天然菇菌脂肪替代品AkkMore™，大吃大喝亦無懼卡路里與脂肪攝取量，為大家帶來無負擔下午茶享受！

下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN「鳥語花韻果香三道菜下午茶」(品牌提供)

供應日期：2025年3月3日至5月5日（下午3時至5時30分）

價格：星期一至五：HK$388／一位用；HK$698／兩位用

星期六、日及公眾假期：HK$438／一位用；HK$768／兩位用

地址：Hotel ICON大堂餐廳GREEN



下午茶High Tea推介2025｜香港麗晶酒店大堂酒廊 The Lobby Lounge x香港芭蕾舞團「芙烈達．卡蘿主題下午茶」（已完結）

提到藝術，不得不提到女權文化標誌之一：西班牙已故畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo），她的自畫作對後世影響極深，令人反思女性的真切生活經驗。

想沉浸式體驗芙烈達·卡蘿的世界的話，香港芭蕾舞團將在4月4至6日，於香港演藝學院中呈獻《芙烈達》亞洲首演。另外，香港麗晶酒店大堂藉著藝術三月，以大膽破格的色彩、超現實主義意象打造出一系列美點，向卡蘿的作品致敬同時展現南美洲的風味。想昇華下午茶體驗的話，記得加配享用以畫作為靈感，精心調製的雞尾酒或無酒精雞尾酒。

供應日期：2025年3月24日至5月8日

價格：HK$888/兩位用（另收加一服務費）

地址：香港麗晶酒店大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜露台餐廳「復活節下午茶」（已完結）

想渡過一個悠長下午，遠離繁雜的淺水灣會是個好選擇。坐落於淺水灣酒店舊址，露台餐廳仍保有20世紀早期的地標性建築：老式吊扇、盆栽棕櫚和裝飾藝術風格的室內裝潢。在寬敞空間中欣賞無敵海景，一邊品嚐復活節特色主題美點，讓人仿如回流20年代。

下午茶High Tea推介2025｜露台餐廳「復活節下午茶」（品牌提供）

供應日期：2025年4月18日至4月21日（下午3時30分至5時30分）

價格：HK$888/兩位用) ； HK$580/一位用（另收加一服務費）

地址：淺水灣道109號地舖淺水灣影灣園露台餐廳



下午茶High Tea推介2025｜Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」（已完結）

想將下午茶體驗再昇華的話，除了奢華食材，以富有故事性的元素連結整套佳餚，更能讓享受加倍獨特。香港麗思卡爾頓酒店跨界別，與意大利當代皇室御用品牌 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 合作，以Medici花園香水系列為靈感，將獨特的香水氣味結合精緻下午茶點，悠如一個收藏寶盒般盛載絢麗斑斕的下午茶點，讓大家一次過享受視覺與嗅覺享受。

下午茶High Tea推介2025｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」（品牌提供）

供應日期：2025年1月6日至2025年3月31日（下午 3 時 15 分至下午 5 時 15 分）

價錢：（另收加一服務費）

星期一至星期五 HK$528／一位用；HK$828／兩位用

星期六、日及公眾假期 HK$558／一位用；HK$878／兩位用

地址： 香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103



下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店「春の限定。福岡草莓祭」下午茶（已完結）

又來到草莓季的時間！今次香港W酒店以士多啤梨為主題，將色澤鮮紅、渾圓飽滿、酸甜平均的福岡士多啤梨打造成一系列鹹甜佳餚，甜美的士多啤梨加上可愛造型，加上兩杯Ruinart Brut Rosé香檳，絕對是不可錯過的春日下午茶！

下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店「春の限定。福岡草莓祭」下午茶（品牌提供）

供應日期：2025年2月24日至3月31日

價格：HK$828/兩位用（另收加一服務費）

地址：香港W酒店6樓WOOBAR



下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶（已完結）

今個春夏，香港藝術館與橘園美術館及奧賽美術館合作打造出大型印象派展覽。想延續藝術氣息的話，香港藝術館亦與HUE Dining合作，將藝術與美食完美結合，靈感來自畫作中的水果，色彩的運用與質感對比，打造出一系列鹹點和甜點，帶領大家飽覽270度維港海景景色，同時於舌尖上細品藝術。

下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶（品牌提供）

供應日期：2025年1月17日至 2025年4月13日

供應時間：逢星期六，日及公眾假期 （下午 3 時半至 5 時半）

價格：HK$680／兩位用

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台



下午茶High Tea推介2025｜Cruise 空中餐廳及酒吧「迎春接福賀年下午茶」（已完結）

新年當然需要吃些吉祥寓意的食物，為新一年帶來好開始！香港維港凱悅尚萃酒店以多款寓意十足的矜貴食材入饌，例如豐厚富足的原隻澳洲鮑魚、寓意心想事成的日本北海道刺參等。帶有吉祥意頭的甜點亦誠意十足，除了好意頭外，更放於寓意集合好運的全盒中，配以無限量供應的黑芝麻雞蛋仔和限定口味雪糕，為蛇年帶來豐足吉祥的序幕。

供應日期：2025年1月4日至3月2日（週末及公眾假期下午3時至下午5時）

價錢：HK$480／1位用（另收加一服務費）

地址：香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧



下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」（已完結）

如果與媽媽、長輩等共享下午茶，新式或西餐向未必能夠滿足他們，馬哥孛羅酒店Three on Canton 今個新春推出傳統中式風味下午茶，將鹹香十足的金華火腿入饌，再搭配中式茶味甜品，中西配合出十一款新鮮驚喜。

下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」（馬哥孛羅港威酒店）

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至5時）

價錢：HK$284／1位用，HK$568／2位用（另收加一服務費）

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅港威酒店3樓全層



下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶（已完結）

喜愛打卡的女生絕對不要錯過！九龍香格里拉酒店為新春打造了一系列精緻甜點，紅色花卉、扇子造型配以金箔，色彩斑斕的造型十分吸引，加上珍貴食材入饌，例如鮑魚、魚子醬等，令整個下午茶更添奢華感。

下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶（九龍香格里拉酒店）

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至下午6時）

價錢：HK$328／1位用，HK$638／2位用（另收加一服務費）

地址：尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂



下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（已完結）

提到新年，喜慶元素定必少不免，酒店行政糕餅總廚 Jérôme Husson 及其廚師團隊以柑桔以及新春為設計靈感，打造一系列棕調點綴黃金般的色彩鹹甜美點，加上「福」字造型，充滿節日氣氛又精緻！

下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（香港嘉里酒店）

供應日期：2025年1月27日至2025年2月2日

星期一至五：下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

星期六、日及公眾假期：下午 1 時 30 分至 4 時，下午 4 時 15 分至 6 時

價錢：HK$788／兩位用（包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地址： 紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

